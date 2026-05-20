2026-05-20 15:35 Rhsuan
[台北美食]寧夏夜市必吃小吃，經典夜市美味蚵仔煎，寧夏夜市推薦｜蚵仔煎大王
樂爸這次剛好入住西悠巢旅 台北館，樓下就是知名的 寧夏夜市，當然不能錯過台北人推薦的夜市，來找找美食，我們的目標非常明確，就是傳說中的寧夏夜市 「蚵仔煎大王」
轉進寧夏路，順著人潮走，很快就看到蚵仔煎大王，已經開始有不少排隊人潮，但翻桌數似乎挺快速的。
整間店以亮黃色扛棒為招牌，滿滿的品項，都是台灣夜市經典的庶民小吃，很有台灣夜市的傳統，排隊時店家鼎沸的人聲，以及靠近就能聞到陣陣香氣撲鼻而來，還有老闆俐落的身手，不禁期待了起來。
不愧是台北，菜單附有中英日韓等外語對照，外國遊客點餐毫無障礙，而且是可以使用電子支付，親切又貼心。
我們簡單點了蚵仔煎、蚵仔炒飯、蛤仔湯、豬肝湯、麻油腰只湯幾道招牌料理，幾乎快把整份菜單點了一輪，想一次滿足所有美味。
蚵仔煎上桌時，還冒著熱氣，蚵仔相當飽滿且新鮮。
樂爸平常不太常吃到腰只湯，但有機會都會點上一碗，湯頭帶著淡淡麻油香，喝起來不膩反而順口，樂爸非常喜歡。
蚵仔炒飯粒粒分明、香氣撲鼻，米飯炒得乾爽不油膩，口感層次豐富。
總結，蚵仔煎大王 的份量還算多，蝦和蚵仔都挺大，且還算新鮮，可以先來這裡飽食一頓在逛夜市囉，以上就是寧夏夜市 「蚵仔煎大王」簡單的 食記分享~
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