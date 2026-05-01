[台南美食]安平運河邊的復古人氣冰店！季節限定水果冰、古早味布丁必吃｜南泉冰菓室

台南的冰品店總是臥虎藏龍，這次樂爸來到安平，當然不能錯過這間以多樣、浮誇且吸睛的水果冰品在網路上紅很久的南泉冰菓室。南泉冰菓室就開在安平路大馬路上，也算是市區進安平的必經之路之一，很多人會直接安排成順遊的飯後甜點店，沿線對向幾乎都是停車格，相當好停車

店內走的是濃濃的台灣復古懷舊風，到了夏季的下午茶時間經過時很容易看到門口排隊，不過翻桌率算快，不會等太久。

一樓座位不多，但整體擺設很簡單，櫃檯上擺著剉冰機和汽水瓶，就是那種回到小時候的冰菓室感覺。

最加分的是，這裡有兩層樓空間並開放冷氣！在台南這種天氣，能夠邊吹冷氣邊吃冰簡直是享受。二樓靠窗座位還能邊吃冰邊欣賞安平運河景色，環境舒適度很高。對於想避開安平老街人潮、找個舒服地方歇腳的人來說，這裡的環境配置很到位。

點完餐結帳後，冰品很快就上來了，煉乳用另一個容器裝著，可以自己動手淋上。南泉冰菓室主打的就是季節限定的新鮮水果冰，不論是草莓、西瓜、葡萄、粉圓或紅豆，都是滿滿爆量等級的！(問怎麼只有這些爆量?因為樂爸只吃過這些)，最值得一提的是他們的布丁，是那種古早味焦糖布丁，口感軟嫩且充滿焦糖香氣，不是一般市售那種硬布丁，加在水果冰上堪稱靈魂配角，聽說他們的芋頭也是很厲害~

當煉乳緩緩滲入剉冰和水果之間，會將水果的酸甜、牛奶冰的清爽，以及古早味布丁的焦糖香全部融合在一起，樂爸說台南古早味冰品都要加上煉乳！

粉圓布丁、紅豆布丁

以上就是南泉冰菓室的簡單分享，算是間品質穩定、用料新鮮的台南冰店，如果到安平玩，很推薦到安平吃完美食後，過來點一碗冰收尾，有特色、有冷氣、份量實在的冰店，也會成為你的口袋名單。