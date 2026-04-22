2026-04-22 15:32 Rhsuan
[日本旅遊]步行即到狸小路！逛街吃飯都方便的星級住宿，自由行札幌住宿推薦｜札幌美居酒店(Mercure Sapporo)
這趟旅程我們安排了三晚入住札幌的飯店，每天以札幌為中心，再向外延伸規劃各個旅遊行程。我們挑選了連鎖的美居酒店(Mercure Sapporo)，札幌美居酒店 是一間地理位置極佳的飯店，就位在札幌市中心，步行就可以抵達狸小路，下樓就有便利商店與餐廳，附近也有停車場，非常方便。
美居酒店(Mercure Sapporo) 的Check-in大廳在樓上，員工英文、中文溝通能力佳，外籍旅客也能無障礙入住，還沒開口她就知道我們是台灣人(笑。
美居酒店（Mercure Sapporo）是一間以紅、紫色為主調設計的四星級旅宿，從大廳到走道都散發出年輕活潑且整潔的氛圍，整體空間帶點時尚感，又不失溫馨舒適。
將將~開箱啦，也算是個很中規中矩的日本商務房，相較於第一天的函館飯店，這裡更顯年輕華麗，燈光柔和也多了一份高雅與質感。
浴室一樣有浴缸、免治馬桶、品牌沐浴用品。
對於每天都要檢視旅途照片的樂爸來說，這個商務桌非常加分。
培嫣的四人房是面對月函通大馬路，車水馬龍，絡繹不絕，我們則是面對飯店後的商業區，下方就是停車場，喧鬧中帶點點點點不喧鬧??
這裡是阿璇三天晚上放鬆休息的區域
中規中矩的床，似乎是席夢思品牌
該有的商務設備也是都有，整體營造的氛圍不輸星級飯店，而且非常貼心的提供宅急便的填寫單
札幌美居酒店(Mercure Sapporo)靠近札幌車站與大通公園，離狸小路僅需步行就可以抵達，飯店附近也有札幌地下街、百貨公司，距離札幌電視塔、時計台以都不遠，對於自駕或搭乘大眾交通工具的北海道自由行旅客，都是非常推薦的住宿選擇，非常推薦來札幌的自由行旅客可以列入住宿清單哦~
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