[日本旅遊]北海道自由行必訪八幡坂，函館浪漫海景坡道，散策景點推薦｜北海道函館八幡坂

來北海道函館自由行八幡坂，道路從山坡筆直延伸至港口是八幡坂的特色，也是日劇著名的取景地，因此這條坡道聲名遠播，而為遊客必訪的網美打卡點。

我們是自駕開車來，會建議早點來，不僅光線好，空氣清新，還可以將車停至支線道路的停車格內，再步行前往，美景大家一起擁有，如果將汽車停在八幡坂上，就會影響其他人的畫面啦！如果搭電車，可搭至「末広町站」，下車走1 分鐘就抵達。

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筆直的街道，兩旁的綠樹及建築群，再延伸至函館灣，景色非常夢幻迷人，完全不用修圖就超有深度感，我們造訪的季節接近秋天，兩旁的樹葉逐漸轉黃、轉紅，四季應該都有不同的場景。

這一帶分佈著許多風景相似、各具特色的「坂」，非常適合慢步散策。建議可以提早抵達、先將車停妥，再悠閒地漫遊八幡坂周邊，好好欣賞沿途的景致，我們在這裡走了八幡坂、大三坂、日和坂、基坂、元町公園、函館公會堂、北海道廳函館支廳廳舍，建議停留1至2小時~

大三坂也是個人很喜愛，很推薦的順遊坂之一，除了同樣擁有道海天一線外，大三坂算是比較小條的石疊步道，但一旁日式建築及轉紅的樹葉，讓大三坂更顯得美輪美奐。這裡有家口袋名單大三坂(手作りソフト大三坂)冰淇淋店，可惜當日未營業，只好記錄下來等下次再來一趟~

再一路往元町公園前進時，會經過元町教會（據說是日本最古老的天主教堂）、船魂神社、函館聖約翰教堂等景點。沿途分布著許多日式與西式風格交錯的建築，不同的坂道也各自呈現獨特的風情與視角，讓散策過程充滿驚喜、越走越有味道。

很日本女孩的樂樂~

除了傳統日式美食外，也融入些許外國或現代風情，每一個角落都很適合拍照。

途中會經過ハコダテソフトハウス 北櫻茶 HSH(Hakodate Soft House)，這間在網路上評價相當高，被不少人稱為必吃的冰淇淋店。抵達時剛好離開店時間不久，我們索性直接在店門口等開店，準備第一時間品嚐這家人氣甜點。

不少名人及民眾造訪過

今天的第一支冰淇淋，哈密瓜口味跟墨魚口味都很特別

雖然算是小知名的景點，但當地的生活氣息也在街道上悄悄流露，偶爾能看到居民整理庭院、店家緩緩拉起鐵門準備營業，散步在這也融入這座城市的日常。

最後會抵達元町公園，公園內可參觀到舊函館區公會堂等歷史悠久的建築物，因為時間關係我們就沒入內參觀。

舊北海道廳函館支廳廳舍

很喜歡這個視角

在這裡散步，街道的景致一下是洋樓，一下又被日式木造建築，不時看見大海與藍天交織的景色，不知不覺就放慢了步調。最後我們從基坂及日和坂返程，這裡也有一些在巷弄裡的小店與咖啡館，保持著老店的簡樸風格，不時又在坂道上望見遠處函館灣，這段悠閒的散策，放鬆、自在、甚至帶點浪漫的氛圍，讓我們這次北海道遊第二天有了美好的開始。