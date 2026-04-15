[日本旅遊]北海道自由行必訪八幡坂，函館浪漫海景坡道，散策景點推薦｜北海道函館八幡坂

2026-04-15 15:31 Rhsuan

北海道函館自由行八幡坂，道路從山坡筆直延伸至港口是八幡坂的特色，也是日劇著名的取景地，因此這條坡道聲名遠播，而為遊客必訪的網美打卡點。


我們是自駕開車來，會建議早點來，不僅光線好，空氣清新，還可以將車停至支線道路的停車格內，再步行前往，美景大家一起擁有，如果將汽車停在八幡坂上，就會影響其他人的畫面啦！如果搭電車，可搭至「末広町站」，下車走1 分鐘就抵達。

 

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筆直的街道，兩旁的綠樹及建築群，再延伸至函館灣，景色非常夢幻迷人，完全不用修圖就超有深度感，我們造訪的季節接近秋天，兩旁的樹葉逐漸轉黃、轉紅，四季應該都有不同的場景。


這一帶分佈著許多風景相似、各具特色的「坂」，非常適合慢步散策。建議可以提早抵達、先將車停妥，再悠閒地漫遊八幡坂周邊，好好欣賞沿途的景致，我們在這裡走了八幡坂、大三坂、日和坂、基坂、元町公園、函館公會堂、北海道廳函館支廳廳舍，建議停留1至2小時~



大三坂也是個人很喜愛，很推薦的順遊坂之一，除了同樣擁有道海天一線外，大三坂算是比較小條的石疊步道，但一旁日式建築及轉紅的樹葉，讓大三坂更顯得美輪美奐。這裡有家口袋名單大三坂(手作りソフト大三坂)冰淇淋店，可惜當日未營業，只好記錄下來等下次再來一趟~



再一路往元町公園前進時，會經過元町教會（據說是日本最古老的天主教堂）、船魂神社、函館聖約翰教堂等景點。沿途分布著許多日式與西式風格交錯的建築，不同的坂道也各自呈現獨特的風情與視角，讓散策過程充滿驚喜、越走越有味道。



很日本女孩的樂樂~


除了傳統日式美食外，也融入些許外國或現代風情，每一個角落都很適合拍照。


途中會經過ハコダテソフトハウス 北櫻茶 HSH(Hakodate Soft House)，這間在網路上評價相當高，被不少人稱為必吃的冰淇淋店。抵達時剛好離開店時間不久，我們索性直接在店門口等開店，準備第一時間品嚐這家人氣甜點。



不少名人及民眾造訪過


今天的第一支冰淇淋，哈密瓜口味跟墨魚口味都很特別



雖然算是小知名的景點，但當地的生活氣息也在街道上悄悄流露，偶爾能看到居民整理庭院、店家緩緩拉起鐵門準備營業，散步在這也融入這座城市的日常。



最後會抵達元町公園，公園內可參觀到舊函館區公會堂等歷史悠久的建築物，因為時間關係我們就沒入內參觀。

  


 

舊北海道廳函館支廳廳舍


很喜歡這個視角


在這裡散步，街道的景致一下是洋樓，一下又被日式木造建築，不時看見大海與藍天交織的景色，不知不覺就放慢了步調。最後我們從基坂及日和坂返程，這裡也有一些在巷弄裡的小店與咖啡館，保持著老店的簡樸風格，不時又在坂道上望見遠處函館灣，這段悠閒的散策，放鬆、自在、甚至帶點浪漫的氛圍，讓我們這次北海道遊第二天有了美好的開始。




 

 











Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#函館 #北海道 #日本旅遊

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2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

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藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

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4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

2026-04-02 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。

根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為：

　◎ 1件手提行李（登機箱等） 

　◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 

且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。

最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。

除了日籍航空這次的手提行李新制外，國際民航組織（ICAO）在03/27也發布了新的隨身行動電源規定，不僅是世界各國的航空公司要跟進規定，台灣的航空公司（華航、長榮、星宇、虎航等）也紛紛響應新制度規範，詳細請洽詢各航空公司官方規範。

新制明確要求：

　◎ 行動電源不可託運 

　◎ 必須隨身攜帶並可隨時確認 

　◎ 機上禁止使用與充電 

　◎ 只可以攜帶兩顆行動電源（依容量規範） 

未來在飛機上使用行動電源幫手機充電，都是禁止的行為，登機前先充飽電會比較保險。

如果近期要搭乘日籍航空，不論是入境或出境日本，都可以先記住幾個重點：

　◎ 登機行李以2件為限

　◎ 隨身物品需可放入座位下方

　◎ 搭機時不可以使用行動電源

　◎ 最多帶兩顆行動電源

　◎ 超額的物品可能被要求託運

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#虎航 #台灣 #日本

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2026-04-09 16:56 After Thirty


朵茉行館

朵茉行館，誰說汽車旅館只是大人的專屬？這次帶上小孩勇闖台中「朵茉行館」，沒想到全家人都玩瘋了！從可以盡情歡唱的 KTV 到讓孩子驚呼的超大石造浴缸，這裡不僅是豪華住宿，更是我們一家三口的專屬遊樂園。

📍Google地圖：朵茉行館

👉 官網訂房：朵茉行館

📞 訂房請洽：04–2259–5588

這裡的車庫空間寬敞明亮，對於重視隱私的旅人或是注重安全感的家庭來說，這道鐵捲門隔絕了外界的嘈雜，讓我們在抵達台中的第一站，就能感受到家一般的安心感。

臥房：

朵茉行館內部極具禪意的現代設計風格，床頭兩側貼心地設置了直覺式的觸控面板，無論是燈光情境切換還是空調調整，動動手指就能完成。

臥房大廳：

穿過睡眠區，眼前豁然開朗的是這方充滿京都質感的榻榻米大廳

這塊榻榻米區域簡直是救星。不同於一般地毯，榻榻米乾淨且具備緩衝性，孩子可以隨意在上面翻滾、玩耍。空間中央點綴著幾顆如鵝卵石般圓潤的質感抱枕，讓這裡更像是一個充滿童趣的藝術角落。

浴室：

推開門的一瞬間，都被震撼了！光是這間衛浴的坪數，竟然就比許多飯店的整間客房還要大。

這個浴缸不僅大，石材的溫潤觸感更提升了泡澡的質感。空間寬敞到足以讓全家人一起入浴，小孩在這邊玩水玩得不亦樂乎，大人則能在一旁的蒸氣室享受深層舒壓。

走進寬敞的大理石浴室，最先映入眼簾的除了壯闊的天然石材浴缸，還有那張貼在醒目位置的「本浴缸已消毒」告示。

這份微小的細節，對於帶著孩子出遊的媽媽來說，是無比溫馨的承諾。在享受專業蒸氣浴與石造浴缸的同時，不必擔心衛生問題，能全心沉浸在溫潤的水感中，看著孩子開心地玩水

臥房設施：

如果說衛浴是為了放鬆身體，那麼客房內的影音設備就是為了徹底釋放壓力。朵茉行館在房內配置了專業級的娛樂系統，讓房間瞬間化身為奢華的私人 KTV。站在寬廣的走道空間與家人大合唱，享受無拘無束的度假節奏。

系統內建了YouTube愛奇藝，無論是想追最新熱劇、觀看親子頻道，或是觀賞經典電影，都能一鍵解鎖，滿足全家人的視聽偏好。

房間標配的高島頂級按摩椅，並非隨意擺放，而是巧妙地安置在木質地板的休閒區。透過大面積的落地玻璃窗，映入眼簾的是充滿禪意的日式小庭院

台中住宿/景點推薦：

After Thirty

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#台中旅遊 #住宿推薦 #親子旅遊 #台中 親子 飯店

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出國新玩法！NCL推郵輪夢想家計畫 66666元旅遊金帶你飛

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2026-04-07 21:51 舌尖上的旅人 Eric Hsu

在出境旅遊市場全面回溫之際，郵輪旅遊正以「慢遊＋多點停靠」的獨特節奏，重新定義長程旅行的樣貌。特別是結合航空與海上行程的「Fly + Cruise」模式，不僅提升行程彈性，也讓旅客能一次串聯多個城市，成為近年高端與深度旅遊市場的熱門關鍵字。在此趨勢下，國際郵輪品牌攜手觀光單位積極布局，搶攻台灣旅客的跨洲旅遊商機。 

挪威郵輪。亞利桑那旅遊局提供
挪威郵輪。亞利桑那旅遊局提供

隨著台灣郵輪市場持續成長、出境旅遊需求升溫，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line, NCL）攜手美國國家旅遊局與中僑旅行社，正式於台灣推出全新企劃「NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航」。本次以「創作×旅程」為核心概念，透過影音創作公開徵選一位「郵輪夢想家」，邀請台灣旅客以全新視角探索美國郵輪旅遊的多元魅力。

 

「NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航」計畫將選出一位代表性「郵輪夢想家」，不僅可親身體驗NCL美國航線郵輪行程，還可獲得新台幣66666元旅遊金及官方聘書，成為品牌與市場溝通的重要橋樑，透過內容創作分享郵輪旅行的全新可能。

Norwegian Cruise Line NCL 挪威郵輪公司亞洲銷售總監 Crystal Wong（左起）、中僑旅行社 林雲鶴David Lynn董事長、美國國家旅遊局台灣代表 蔡璧如代表。亞利桑那旅遊局提供
Norwegian Cruise Line NCL 挪威郵輪公司亞洲銷售總監 Crystal Wong（左起）、中僑旅行社 林雲鶴David Lynn董事長、美國國家旅遊局台灣代表 蔡璧如代表。亞利桑那旅遊局提供

 活動開放年滿21歲、對旅遊與內容創作具高度熱忱的民眾報名，不論是資深玩家或新銳創作者，都有機會透過此次徵選站上國際舞台，實踐郵輪旅行夢想。

 

挪威郵輪自1966年成立以來，率先推出「Freestyle Cruising®」自由隨行概念，打破傳統郵輪固定用餐與活動安排，讓旅客可依個人節奏自由規劃行程，成為業界重要里程碑。品牌以創新船舶設計、多元娛樂與彈性體驗著稱，目前營運21艘現代化郵輪，航線遍及加勒比海、阿拉斯加、歐洲、亞洲與南美洲等全球熱門目的地。

佛羅里達州邁阿密海灘陽光碧海風情。亞利桑那旅遊局提供
佛羅里達州邁阿密海灘陽光碧海風情。亞利桑那旅遊局提供

與此同時，挪威郵輪也有位於巴哈馬的私人島嶼「Great Stirrup Cay」，打造結合海上與岸上活動的沉浸式度假體驗。近年推出的Prima與Prima Plus級郵輪，更進一步強化戶外空間、餐飲設計與娛樂設施，同時提升服務人力配置，提供更精緻的旅遊品質。

 

在永續旅遊方面，挪威郵輪持續推動「Sail & Sustain™」環境計畫，涵蓋減碳、廢棄物管理與在地社區合作，展現品牌對責任旅遊的長期承諾。

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#美國 #台灣 #挪威 #郵輪 #打卡景點

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《名偵探柯南》x 日本藏壽司 劇場版上映紀念聯名活動 4/3~5/14期間限定展開！

《名偵探柯南》x 日本藏壽司 劇場版上映紀念聯名活動 4/3~5/14期間限定展開！

2026-04-05 11:08 Enhsin

為了紀念《名偵探柯南：高速公路的墮天使》即將於4月10日在日本上映，日本連鎖壽司品牌「藏壽司」和劇場版《名偵探柯南》於4月3日~5月14日展開期間限定聯名活動。除了有三款原創餐點之外，還有扭蛋及滿額贈品等內容！

這次的《名偵探柯南》聯名活動於4月3日~5月14日在日本全國門市展開，而這也是它們第15次的聯名活動！

首先來看看三款聯名餐點。

江戶川柯南的機關鮪魚

以柯南的領結型變聲器為靈感的「江戶川柯南的機關鮪魚」（江戸川コナンのトリックまぐろ），在熟成鮪魚底下還有厚厚一層蔥花鮪魚泥。

另外附上的領結型變聲器紙卡，加上安全別針或是繩子的話，可以固定在衣服上做造型！

  • 售價：含稅300日圓~（以門市公告為準）

千速和重悟的咖啡牛奶漂浮飲

再來是以這次劇場版的重要角色萩原千速及橫溝重悟為主題的「千速和重悟的咖啡牛奶漂浮飲」（千速と重悟のコーヒーミルクフロート），有附上一張貼紙贈品。

使用鮮奶油及香草冰淇淋象徵白色摩托車隊員萩原千速，再加上因為橫溝重悟有飲用黑咖啡的習慣，所以還加了咖啡凍及咖啡粉，此外還有淋上巧克力糖漿。牛奶味道相當濃醇，攪拌均勻之後可以感受到一點咖啡的微苦，是一杯味覺層次蠻豐富的飲品。

  • 售價：含稅480日圓~（以門市公告為準）

松田和萩原的巧克力&莓果聖代

最後是「松田和萩原的巧克力&莓果聖代」（松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ），也有附上一張貼紙贈品。

使用微苦巧克力代表松田陣平，還有牛奶鮮奶油及草莓果醬表現出荻原研二溫柔的一面。此外還有巧克力脆片、巧克力布丁、海綿蛋糕以及一根可可味香煙糖，配料可說是相當豐富！

  • 售價：含稅480日圓~（以門市公告為準）

現場實際拍攝照片
現場實際拍攝照片

而這次同樣也有扭蛋活動！如果是用手機掃點餐螢幕上的QRcode進行手機線上點餐的話，除了每5盤可以進行的扭蛋遊戲之外，點指定餐點每滿550日圓還可以多扭喔！

最後是消費含稅滿2500日圓的滿額贈品，4月3日起送的是第一彈的資料夾（共4款），4月17日起是第二彈的橡膠杯墊（共4款），最後5月1日起則是第三彈的小抱枕吊飾，三種都是限量28萬份送完為止！

以上就是劇場版《名偵探柯南》和日本藏壽司自4月3日起展開的聯名活動，如果最近有預計要到日本旅遊，有興趣的話不妨就把藏壽司加入待去清單裡吧！
Enhsin

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#日本 #咖啡 #牛奶 #聯名 #藏壽司 #期間限定 #名偵探柯南

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