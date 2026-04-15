[台南美食]北門鹽田美景第一排，享受咖啡 x 西瓜綿料理｜井仔腳鹽鄉小舖 景觀咖啡新亮點

今天要分享的店家是位於台南北門井仔腳瓦盤鹽田旁的伴手禮小舖，井仔腳瓦盤鹽田是北門相當具代表性的景點，網路上已有不少文章分享就不加以介紹了，這次要介紹的是原本位於井仔腳興安宮旁的鹽鄉小舖，近期已調整位置，搬進鹽田旁的小屋內，並新增了咖啡小舖的元素，整體空間與景觀也跟著大升級。

原本販售在地商品的鹽鄉小舖，以最簡單、不破壞現地的方式布置，變成了充滿文青感、風景感的景觀咖啡廳，空間中還融入了許多古物與收藏品作為點綴，加上鹽田景色整個吸引樂爸在這裡駐留超久，很推薦大家造訪井仔腳時，也來這喝杯咖啡，看看鹽堆，放個空讓時間暫停。

裡面空間很簡單，一個簡單的咖啡台，幾張桌子，沒有過多裝飾，卻因為窗外的鹽田風景而顯得格外舒服。搭配店內陳列的古物與收藏品。

很喜歡這個位置，面向整片的鹽田景觀，特別在下午至黃昏夕陽時分這段期間，陽光照進來，那種景觀氛圍完全不同於一般街角咖啡館。

這個位置本身就相當搶手，視野直接面向鹽田景色，更特別的是，這裡竟然還能品嚐到台南濱海一帶的特色料理——西瓜綿湯。在這樣的觀光景點裡享用這道傳統家常滋味，既特別又道地，說不上來的違和感，卻又意外地合拍。

除了飲品、伴手禮外，還有一些物超所值的手作包，裡面的擺設大多是鹽鄉老闆多年來的蒐藏文物及濱海特色小物。

從小舖的視角望出去，整片鹽田真的相當療癒，不論是人潮稀少的空景，還是被遊客點綴得熱鬧的畫面，都很適合讓人放空、慢慢停留一段時間。這次發現從側邊取景的角度其實很不一樣，如果看膩了大家熟悉的鹽田夕陽視角，也很推薦來鹽鄉小舖試著來店內消費往外拍攝，畫面別有一番風味。

最後也要強烈推薦，造訪井仔腳瓦盤鹽田時，一定要親自體驗擔鹽、堆鹽的樂趣，再到興安宮插上祈福旗祈求平安，最後走進鹽鄉餐廳品嚐在地風味料理，讓這趟北門行程更加完整。