[台南美食]關子嶺餐廳推薦，現烤甕仔雞皮酥肉嫩，創意入菜道道經典｜關子嶺竹香園仙草店

台南關子嶺風景區根本就是樂爸的山林後花園，不只有療癒人心的山林景觀、聞名全台的泥漿溫泉，還有山產美食，還能順遊 175 咖啡公路，來個下午茶，享受悠閒的午後時光。雖然平常最常造訪的是關子嶺溫泉區附近的竹香園總店，但這次因為行程安排，特地前往山下的竹香園仙草店嚐鮮，以下就來簡單分享這次的探店心得吧！

竹香園仙草店 前往關子嶺必經 停車方便

竹香園仙草店就在前往關子嶺的主要幹道旁，招牌相當醒目，位置好找，除了門口外，另外還有第一及第二停車場，停車相當方便，而一旁就是7-11，應該有不少等待用餐的民眾先在這裡稍作休息吧！尤其夏天！笑XD

因為行程的關係店家剛營業我們就抵達啦，斗大的竹香園招牌及整排紅燈籠，滿滿喜氣紅就是它們的特色，入口擺放好幾缸的甕也是它們的特色之一，尚未用餐時間，但已經可以看到師傅們忙進忙出，甕燒的香氣也逐漸撲鼻而來。

在等待入座、四處拍照的同時，不知不覺也來到了正式的用餐時間，整間店瞬間客滿，連店外都已出現排隊等候的人潮。明明只是平日，卻依舊人氣滿滿，可見除了觀光客之外，竹香園同樣深受在地人喜愛，早已成為平時家庭聚餐、朋友聚會，甚至是公忙應酬時的口袋名單之一。

店內也有筍殼魚可以點

20多年南部甕仔雞品牌始祖 中南部七家店品質穩定

竹香園來自關子嶺，創立於2003年，也算是南部甕缸雞的品牌始祖吧！創始人在關子嶺土生土長的，當初從7坪大的空間，四桌桌椅起身，現在在全台已經開設多家分店，不論是關子嶺總店、竹山、嘉義、墾丁、安平等等，幾乎是樂爸前往當地旅遊會停留用餐的一站，20多年甕缸雞品牌，目前中南部有七家分店，身為老顧客的樂爸只能說能一路拓展到各地，光是口味穩定，就已足夠成為不少人心中的安心選擇吧！

空間寬敞 竹編工藝打造文青風

仙草店的空間是以竹子工藝打造出用餐風格，桌椅都是竹子手工藝師打造的，店內以山水牆牆面搭配竹林雅緻風情，提供不同用餐空間，而樂爸發現這裡有些小細節，如竹籐窗簾、竹編水壺、竹編餐盤等，反而與關子嶺竹香園總店以竹子本體為特色比較不一樣，提供更不一樣的用餐環境。

關子嶺泡湯吃雞 竹香園引領甕仔雞文化

在正式介紹餐點前，必須先來聊聊關子嶺滿滿的「甕仔雞文化」。其實關子嶺早期是以泥漿溫泉聞名，為了讓遊客有更豐富的旅遊體驗，周邊才逐漸發展出各式山產餐廳。當年在關子嶺山區，雞肉較少見以火烤方式呈現。

竹香園的創始人看準這一點，開始鑽研甕仔雞的烤製手法，據說歷經烤壞上百隻甕缸雞，反覆調整火候與時間，才終於掌握最理想的熟度與風味。也因為這樣的堅持，甕仔雞逐漸成為關子嶺的代表性美食，後來關子嶺周邊區也陸續出現許多販售甕仔雞的餐廳，形成現在熱鬧的甕仔雞一條街。

而為了顧及口感與品質，竹香園至今仍堅持選用足足 3 斤重的正黑羽毛土雞，因此在這裡只有「全雞」與「半隻」兩種選擇。不同於有些店家看似份量剛好，實際卻是尚未完全成熟就宰殺的幼雞，這也是樂爸推薦竹香園的關鍵原因。

竹香園必點餐點 創意入菜

我們點了一項比較特別的甕仔雞料理，是在其他竹香園沒有看過的料理

「甕缸雞蓋飯」

雞油及特製的醬料淋上白飯（雞油拌飯），將烤雞撥好蓋上，文末來分享口感。

這次我們點了甕缸雞蓋飯、香菇雞油脆筍湯、茶仔油雞、人蔘竹筒蝦、藍莓優格過貓、酸筍絲烘蛋、關子嶺香菇雞湯以及酥炸地瓜，滿滿一桌相當澎湃。其中有幾道料理是在其他分店吃不到的限定菜色，特地點來嚐鮮看看。

酥炸地瓜，是店家免費招待的餐點，而且還可以無限續用，尤其是剛出爐端上桌的時候，熱騰騰，外酥內鬆，讓人一塊接一塊停不下來。樂爸說光是吃這盤酥炸地瓜就已經覺得很滿足了～

酸筍絲烘蛋，圓滿蛋搭配酸筍絲，開胃。

茶仔油雞，算是相當特別的一道料理，如果喜歡偏乾、帶點鍋氣的口味，這道真的很值得點。雞肉吸附茶仔油的香氣，吃起來不油不膩，不論是單吃、配白飯，或是和其他家常菜一起分食都很使適合。

藍莓優格過貓，這道是竹香園的經典菜，不論哪間都是樂爸必點，些許的黑豆及魚子醬搭配藍莓優格，酸甜酸甜，小朋友也非常喜愛。

人蔘竹筒蝦，這道特別以竹筒盛裝上桌，擺盤相當吸睛，熱熱享用時香氣更是迷人，是一道兼具美感與滋補感的特色料理。

香菇雞油脆筍湯，關子嶺的香菇脆筍雞湯向來是經典代表料理，兩者都是關子嶺的在地食材，是贈送的湯品，跟地瓜一樣可以免費續用。

關子嶺香菇雞湯，比起前道這道比較特別，而且超值，湯頭以鮮甜雞肉、香菇和嫩筍為基底，不僅使用整朵的關子嶺香菇及枸杞、紅棗等中藥食材，有種產地直送，最鮮的概念，泡湯完滋養補身最剛好~

甕缸雞蓋飯，將將，首次嚐鮮到甕缸雞蓋飯，就是一種雞油拌飯的概念，特製醬料味道獨特，微鹹帶香，超級涮嘴，可惜詢問不到獨門秘方，上面搭配烘烤40分鐘的甕缸雞，特別一提竹香園的甕缸雞上桌是手剝而非刀斬，整體口味皮酥肉嫩非常香脆。

以上就是簡單分享啦，對於以前前往關子嶺只跑竹香園總店的我們，以後有多一間可以選擇啦~

竹香園甕缸雞-全台各店資訊

竹香園創始店 (周二公休)

台南市白河區關嶺里48號

竹香園關嶺總店(周二公休)

電話: 06-6823100

台南市白河區關嶺里46-3號

粉絲頁: https://www.facebook.com/a066823100?locale=zh_TW

竹香園仙草店

電話:06-6859111

台南市白河區仙草里仙草6之31號(仙草埔的7-11旁)

粉絲頁: https://www.facebook.com/zxy066859111?locale=zh_TW

竹香園嘉義店

電話:05-2307555

嘉義縣中埔鄉頂中下街81-5號

(中埔交流道往中埔方向約500公尺)

粉絲頁: https://www.facebook.com/zxy052307555?locale=zh_TW

竹香園竹山店

電話: 049-2625255

南投縣竹山鎮集山路二段307號(竹山交流道下)

粉絲頁: https://www.facebook.com/zxy0492625255?locale=zh_TW

竹香園安平店

電話: 06-2971555

台南市安平區建平十七街3號(安平運河河畔)

粉絲頁:https://www.facebook.com/profile.php?id=100083591688498&locale=zh_TW

竹香園屏東枋山店

電話: 08-8720777

屏東縣枋山鄉加祿路157之1(屏鵝公路~往返墾丁路上)

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官方LINE: @zxy2003

官方網站: https://www.zhu-xiangyuan.com/





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