[台南美食]冬季火鍋進補首選，麻辣鍋、牛肉鍋、鱉火鍋一次滿足｜辣麼牛川味麻辣火鍋

今天要分享的店家是台南市東區林森路的辣麼牛川味麻辣火鍋，其實樂爸每次打完球後都習慣在林森路一帶找間餐廳小聚放鬆，這間餐廳早就被列入探店清單，今天總算有機會親自來一探究竟。

辣麼牛川味麻辣火鍋 位於林森路一段鄰近東門路，沿線有非常多停車格，斗大又紅的招牌非常好辨識。

餐廳內部座位大約只有十桌左右，因此整體空間感相當寬敞舒適，桌距相當得宜，完全不會有壓迫感。特別值得一提的是自助區的規劃，空間非常充裕，動線流暢，即使客人較多時，也能有效避免大家一窩蜂取餐、裝盛食物的擁擠情況，這一點真的加分不少。

自助區有餐具、醬料、湯頭、主食、檸檬水外，也額外提供餅乾小點心，無論是用餐前後或等待煮食的空檔，都能隨手取用，食材或菜盤等等就依盤子計費，餐廳也有提供冰淇淋。

我們人數比較多，所以被安排在最裡面的圓桌，背景就是店家slogan，真的很紅很顯眼。

今天餐點照著老闆推薦點了賓士鍋，點了麻辣鍋、青花椒與龍骨鍋底，一次就能品嚐三種口味，除了新鮮的溫體肉與澎湃的海鮮拼盤外，最讓人震撼的竟然還有「鱉」，而且是整隻鱉直接上桌！這畫面真的讓人瞬間驚呼，也是我們第一次體驗這麼霸氣又特別的食材，上桌到下鍋前都存在感十足。

還有麻辣豆腐、豬肚盤、腰花，都是很推的必點菜，每每下鍋就被一掃而空。

辣麼牛是少數使用溫體肉的夜間火鍋店，在道地的麻辣湯頭快速涮一下，整個入味，不愛吃辣的樂爸也非常讚譽有加。

龍骨湯區就是小朋友的天地啦~~~

聽說鱉也是這裡的必點特色餐點，果然成了我們今晚最震撼的一道料理。還真的是第一次親手把整隻新鮮鱉下鍋燉煮，畫面相當有記憶點（笑）。隨著時間慢慢熬煮，肉質細緻中帶點彈性，口感意外地溫潤順口，湯頭也越煮越濃郁，滿滿的膠質與精華完全融進湯裡，很特別。

以上就是我們這次在辣麼牛的簡單食記分享，整體來說，不論是湯頭的層次、食材的新鮮度，還是店內舒適的用餐環境，都挺不錯的。特別是那份霸氣十足的鱉火鍋與道地口味的麻辣鍋，下次如果想找林森路附近聚餐或小聚，辣麼牛絕對是可以列入口袋名單的選擇！