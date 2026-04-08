[日本旅遊]北海道自由行推薦｜湯倉神社，神兔御守、魷魚籤詩、健康守護、寵物祈福神社

在函館時，我們特別安排了一趟湯倉神社。出發前其實並不確定它是不是當地最熱門、非去不可的神社，但對於喜歡探索的我們來說，加上神社本身又帶有可愛的動物主題，就讓人覺得值得特地走一趟。湯倉神社面對大馬路，鳥居本身就是拍照打卡點，我們在階梯及門口就花了不少時間在拍照(笑，不過如果是開車前往，應該會導航至後側的停車場。

鳥居相當醒目，一旁佇立著石製龍燈與狛犬，增添了幾分莊嚴。

身為本次旅行造訪的第一間神社，當然要先挽起袖子到手水舍進行潔淨儀式，被可愛樂樂融化了。

湯倉神社據傳是在江戶時代建立的，供俸多次痊癒民眾疾病的溫泉之神，經多次修繕和改建，仍保留著其古老原貌，而成湯之川溫泉當地重要的神社，有相當深厚的歷史傳說與溫泉文化，網路資料相當多，這裡就不特別介紹，而這裡的動物御守及神社小物相當豐富有趣，也是少數可以替寵物祈福的神社，我們特別安排來一瞧有別傳統的動物御守，以及幫奶茶求個平安。

湯倉神社是一座典型的日式木造神社，保留了傳統神社的樣貌，粗實的注連繩成為視線自然停留的焦點，瞧樂樂虔誠的參拜，完成他的初體驗。

很喜歡這個神社被綠茵包圍，樹木環繞在四周的感覺，尤其超愛陽光透過樹葉灑落，更是增添了濃濃的和式寧靜感。

這一棵巨大的神樹，樹齡已經三百多年了。

湯倉神社因幡之白兔的神話，隨處可見兔子意像或石像，撫摸神兔據說能帶來好運。

湯倉神社還有象徵開運強健的「開運槌」，就在神社主殿旁的小殿，一大一小，大槌用於開運，小槌用於祈求身體健康(據說將不舒服的地方輕敲則可改善的症狀)。

這裡也可以帶走開運小槌，想當然我們肯定祈求一把帶走啦~

主殿旁則是一排鳥居，拍起來也是挺精緻可愛的。

最後來到販售御守跟繪馬的地方啦，完全可以用琳瑯滿目形容，除了傳統祈求健康、交通安全的款式，還有北海道在地特色御守、繪馬，也有製成鑰匙圈，不論是當配件，還是送禮，都非常適合，也有針對寵物的祈福繪馬，可以畫下家中寵物的圖案，這次也特別幫家中年邁的奶茶祈福(雖然半年後離開了，但走得非常安詳沒病痛~)

有神兔鎮守的湯倉神社當然不能少了兔子御守，是象徵著神社神明的祝福與護佑隨身攜帶，多樣化的造型吊飾或是陶瓷兔偶，也很適合擺著當裝飾(部分也是有籤詩哦~)。

這裡也有北海道湯倉神社限定御守蝦夷神籤，這些蝦夷神籤放在小船裡面，非常很趣味，投幣後再用釣竿釣起，再將籤詩掛上祈福！

以上就是簡單的湯倉神社遊記分享，如果來到函館，千萬別錯過這個充滿歷史感與溫泉文化氣息的小神社，簡單參拜、拍照、感受神社與綠意交織的氛圍，安排在湯之川溫泉散步或行程空檔順遊剛剛好，阿璇真心推薦給大家。

停車場旁的小神社