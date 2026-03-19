[南投旅遊]搭乘台灣好行日月潭線追櫻花，南投二日遊輕鬆玩，日月潭順遊景點推薦

趁著卸貨前，帶著樂樂創造更多一家三口的回憶，目的地選擇我們再熟悉不過的南投日月潭，特別的是這趟我們決定搭乘大眾交通工具-台灣好行-日月潭線和日月潭環湖線，完全不用動腦想行程，只要帶著一張悠遊卡或一卡通跟著路線玩，下車就是景點，省去找停車位的大把時間，還到訪了阿璇一直很想去的暨大櫻花季，只能說好玩舒適又方便，連帶球旅遊的阿璇都能輕易上手，真的非常推薦大家親自體驗看看^^

歡迎大家直接複製行程這樣玩啦～

DAY1台灣好行日月潭線：

台中高鐵站 - 埔里暨南大學站「 暨大櫻花季 」－午餐「八蔘聚 」－日月老茶廠站 「東峰紅茶莊園DIY」－魚池站下車－入住「讀好聚民宿」－晚餐「台灣小吃」 、「麗鳳(品麗)鹽酥雞」

DAY2台灣好行日月潭線：

中明站下車－早午餐「蠻荒咖啡」－水社站下車－日月潭水社商圈 -轉乘日月潭環湖線－文武廟－玄奘寺－伊達邵商圈-力麗循路麓下午茶（伊達紹遊客中心2樓）－回台中高鐵站

DAY1：2026暨大櫻花季

一早悠閒從台中高鐵站出發，搭乘台灣好行日月潭線，在車上補眠了一下，車程大約一個半小時，就抵達了第一站「埔里暨南大學站」，巴士繞進校園，櫻花樹漸漸映入眼簾，浪漫滿點。

遠遠得看到許多遊客席地而坐野餐，民歌縈繞於耳，大片綠地上也聚集了不少在地攤位可以遊逛，加上清新的空氣，整個氛圍超自在^^

就這樣到處吃吃喝喝，最後來到櫻花樹下的櫻花茶席短暫停留，來杯溫潤的好茶細細品味，彷彿時間都慢了下來，這畫面唯美得好像電影劇照。

都來到如此美麗的校園，當然要停留久一點，午餐直接選擇暨大校區內的「八蔘聚」餐廳，在校園漫步，走著走著就能遇上櫻花驚喜，當然要好好拍下留念，在這裡唸書真的很幸福耶。

DAY1：八蔘聚

「八蔘聚」是間超新的餐廳，是 18度C巧克力工房旗下的新品牌，近期才剛開幕，莫蘭迪色調裝潢，加上些微金色點綴，挑高空間充滿舒適質感。

雖然都是圓桌，但也貼心提供個人式套餐可以選擇，我們直接點了桌菜，滿滿一桌只能說完全沒有雷，每一道都吃得出時間與功夫。做為這趟旅程的第一餐，實在太完美了！

特別推薦脆皮烤雞跟避風塘一字排必點，不愧是香港主廚，手藝真的沒話說！沒想到在校園內可以吃到如此正統的粵菜料理，真的很令人驚艷。

DAY1：東峰紅茶莊園

吃飽喝足下一站「東峰紅茶莊園」，小巧討喜的莊園環境，空氣中瀰漫淡淡茶香，這次特別安排要來製作茶樹精油護手霜DIY體驗。

可愛的樂樂戴起頭巾超級萌，簡單好上手的步驟，邊喝茶邊進行，大人小孩都玩得很盡興。

店內也展示各種精美的伴手禮，如果想要送禮非常適合呦～

DAY1：讀好聚民宿

帶著輕鬆的節奏，下車就抵達今晚入住的民宿「讀好聚民宿」，會選擇這間民宿的理由，除了因為老闆搬家前在頭社住過一次，感受很棒之外，新民宿地理位置就在魚池市區，一整個很方便～旁邊還是消防局，是不是很安全XD

民宿後方設有專屬停車場。

一踏進客廳，正是熟悉的感覺，就像回到自己家裡一樣，簡單的廚房、溫馨的客廳、還有張泡茶桌，沒有過多華麗的裝潢，但該有的都有，只能說CP值極高，待上了就不想輕易離開。

阿璇非常喜歡民宿房間全部都在一樓的設計，不只親子友善，長輩也友善，大夥從房間走出來就能相聚談天。

總共有三間房，剛好都是不同的房型，雙人、四人、六人各一間，最多可以睡到12位。

必須特別分享一下阿璇抽鑰匙選到的這一間六人房型，除了有一間塌塌米和室，裏頭還藏著一間半獨立的雙人空間，兩處空間中間有拉門隔開，既有延伸感又能保有隱私，樂樂就這樣整天在房間跑來跑去，很適合當作親子房，別有一番樂趣(笑)～

DAY1：台灣小吃

傍晚步行五分鐘就到市區，感謝在地旅遊達人欣蒂帶路「台灣小吃」，這裡是後來搬遷的新址，聽說搬家前可是排隊名店，可能是因為這天下雨，我們才有機會吃到XD

不只推薦南投意麵必點，臭豆腐和滷味也激推，大夥一不小心點了滿滿一桌，最後還是成功清盤完食(嗝～)

DAY1：麗鳳(品麗)鹽酥雞

來都來了，繼續採買宵夜去，掛滿繽紛顏色的五彩燈籠串連整條魚池街頭，年節氛圍十足，耳聞「麗鳳(品麗)鹽酥雞」盛名許久，終於親自踩點!!!

有別以往加胡椒乾爽的鹽酥雞，阿璇這是第一次吃到濕的鹽酥雞，有點像碳烤雞排的風味，很不賴～唯一可惜就是剛剛吃太飽，不能大點特點XD

DAY2：蠻荒咖啡

舒服得睡到自然醒，因為民宿前面就是台灣好行上車點(讚啦)，前往阿璇口袋名單中的「蠻荒咖啡」。

整幢的玻璃屋空間，怎麼拍怎麼美。

菜單主要有早午餐、義大利麵跟沙拉和炸物，咖啡、飲品、甜點的選擇也很多。

本來以為網美咖啡廳比較注重空間，沒想到早午餐、甜點和飲品都非常優秀，份量也意外得很有飽足感><

最開心的是，在很多角落都能捕捉到浪漫的美照，連樂樂都拍照魂上身哈哈

DAY2：水社商圈、文武廟、玄奘寺

下午坐到水社商圈轉乘日月潭環湖線，踩點打卡經典景點文武廟、玄奘寺參拜祈福。

今年文武廟前的馬年裝置藝術超應景～

玄奘寺除了建築外觀壯闊，居高臨下的視野，欣賞湖光山色的角度令人印象深刻。

DAY2：伊達邵商圈、力麗循路麓咖啡

行程最後往回坐到伊達邵商圈，慶幸我們是搭台灣好行來，不然這裡可是停車一位難求啊～

來到伊達紹遊客中心2樓力麗循路麓咖啡品嚐下午茶，日月潭風光盡收眼底，根本不用人擠人，超棒的。

跟日月潭來個大合照，為這趟旅程畫下完美的句點，我們一定還會再來好多次的，下次見啦^^

最後還想跟大家分享幾張回憶照，如果想讓行程更充實，可以再納入日月潭搭船遊湖行程，船班頻率很密集，有機會一定要在船上享受這世界級的湖景!!!

還有一個很推薦的玩法，日月潭也非常適合悠閒騎乘自行車環湖，日月潭環湖自行車道被CNN譽為全球十大最美自行車道，建議可以先挑戰最經典的「水社至向山段」平緩好騎，適合親子與新手^^

另外如果不小心錯過暨大櫻花季，還有九族櫻花祭可以追，搭纜車賞櫻也是無敵浪漫的安排，往年的美照每次看都令人想念啊～