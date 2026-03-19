日本退稅神技巧曝光！日本退稅流程偷偷加1步 效率提升、店員直接對你微笑加分 網全跟著學

圖片來源：pinterest

台灣人赴日旅遊熱度不減，逛街掃貨、辦理退稅幾乎是必備行程。近期有網友在社群分享，只要在護照多做一個小動作，就能讓退稅流程更順，甚至讓日本店員「莫名對你特別好」，掀起大批討論。

退稅關鍵技巧曝光 護照先做好這件事

有網友指出，在日本免稅店結帳時，只要事先將護照翻到「入境蓋章頁」，或夾一張紙方便翻頁，能讓店員快速確認資料，大幅提升作業效率。

這個小動作被形容為「屢試不爽」，不只流程更順，店員態度也會變得更親切。

網友實測分享 這些小物更好用

貼文曝光後，不少有經驗的旅客也分享自己的做法：

• 書籤、磁吸書籤

• 髮圈、橡皮筋固定頁面

• 直接提前翻好護照頁面

有網友笑說，這種「舉手之勞」反而最加分，也讓整個購物體驗更順暢。

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進階版技巧曝光 貼紙標示被狂讚

除了夾紙翻頁，還有人分享更進階的做法，在護照貼上「簽證在這」或日文提示貼紙。不少日本店員看到後不只快速完成流程，甚至會露出微笑、主動稱讚「很貼心」，讓這個小動作被網友形容為「實用又可愛」。

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大型免稅店新選擇 QR Code更省時間

也有旅客補充，在部分大型免稅店，已可透過掃描QR Code完成退稅流程，不一定需要翻護照。不過小型店鋪仍以人工操作為主，因此「翻頁技巧」依然實用。

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小動作背後的關鍵：讓對方更輕鬆

這類旅遊小技巧之所以引發共鳴，其實關鍵在於「替對方省時間」。在忙碌的免稅結帳流程中，能幫店員減少翻找步驟，自然也讓互動更順、更有溫度。

對許多旅客來說，這不只是效率問題，更是一種剛剛好的貼心。