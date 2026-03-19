浪漫希臘遊(3) 四大精心安排，讓希臘旅遊好特別！

有別於一般市面上希臘旅遊制式化行程，我參團的好漾旅行社有四大精心安排，像是秘境探險、專業攝影師私房景點美拍、特色飯店連泊及豐富多樣的餐食，讓我比一般旅客擁有更多深刻的旅遊體驗，詳細旅遊行程可參閱：https://pse.is/8tganr。

精心安排1：包車深入札金索斯島秘境

札金索斯島有許多是遊覽車到不了的景點，好漾旅行社獨家安排乘坐專屬小車深入秘境小島，此島最初與主島相連，但在數百年前的一次地震後被分離出來，現今是一座私人島嶼，在夏季開放參觀。此島的經典地標是一條跨海連接主島與小島的木製長橋，是拍攝婚紗照的首選之地，尤其是在日落時分，氣氛超浪漫。

島上常掛起巨大的白色絲質長布，在碧海藍天間隨風飄動，宛如童話夢幻場景，這裡沒有喧囂的聲音，只有海浪拍打聲與風聲，那種與世隔絕的靜謐氛圍，讓人明白為何又被稱為「婚禮之島」。

精心安排2：專業攝影師私房景點美拍

現代人旅遊越來越重視紀念價值，高質感照片比單純打卡更有意義，旅客多期望照片能獨特好看，因此好漾旅行社在美麗的聖多里尼島安排專業攝影師隨團拍攝，讓旅行不只是留念紀錄，而是能成為攝影作品，讓拍照成為旅程中重要的一部分。

熱門景點常常人潮眾多，要拍一張美照真不容易，好漾旅行社安排的當地攝影師帶領旅客避開人潮，到當地人才知道的私房景點，掌握最佳光線與拍攝時段，讓每張照片都深具獨特性。

精心安排3：四間特色飯店連泊兩晚

希臘有各式風格的住宿，強調不必出門也能沉浸在美景中，讓旅客感受不只是住宿，更是一種文化與地景體驗。好漾旅行社安排四間特色飯店連泊兩晚，讓旅客有充分的時間感受地中海獨特的住宿魅力。

聖多里尼島—Costa Grand飯店

希臘島嶼飯店外型大多呈現圓弧屋頂與洞穴式設計，美觀又獨特，內部則是白色牆面搭配藍色元素，與天空與海洋顏色相呼應，是一種簡約卻極具辨識度的建築風格。

在聖托里尼島連泊兩晚可看完日落接著欣賞夜景，像是參與一場光影的盛宴。「費拉」是觀夜景的絕佳地點，可俯瞰整個海灣，點點燈光沿著懸崖層層亮起，與遠方微微閃爍的船隻相互映照，營造寧靜又夢幻的氣氛。

米克諾斯島—PORTO MYKONOS飯店

飯店建物融合傳統白色牆面與現代簡約線條，最大的亮點是正對米克諾斯舊港，有面向愛琴海的無敵視野，可從客房露台或戶外泳池看太陽沉入海平面，讓住宿融入美景中。

從飯店走至「小威尼斯」只需10多分鐘，沿途經過白色巷弄、小店與咖啡館，是一段很有希臘味的散步體驗。夜晚橘黃色燈光照映在牆面上，水面倒映點點燈火，畫面像是一幅流動的油畫，沿岸海景酒吧與餐廳林立，可感受希臘熱鬧的夜生活。

札金索斯—Bitzaro飯店

有別於上述兩間懸崖景觀飯店，札金索斯的住宿屬於市區精品飯店，位於海濱街道旁，海景露台能眺望札金索斯港口與海岸線，能近距離感受海風與海浪。

從飯店步行到港灣是一段很舒服的體驗，白天忙碌的港口一到夜晚轉為平靜，沿岸許多餐廳與酒吧不像上述兩個島嶼那般熱鬧，而是偏向輕鬆微醺的夜晚，讓夜景多了一份真實生活感而不是觀光畫面。

雅典市區—Wyndham Grand Athens飯店

飯店結合城市機能與景觀體驗，屬於都會型五星飯店，與海島度假飯店風格截然不同，最吸引人的是它的屋頂設施，有戶外泳池、酒吧與餐廳，可遠眺衛城與帕德嫩神殿，讓人住在雅典的歷史與現代之間。

飯店有360度城市全景視野，白天探索古文明，夜晚回到屋頂看它發光，與現代建築形成鮮明對比，像是一場跨越時空的對話，在同一個夜晚彼此凝望，有一種溫柔的距離感。

精心安排4：特色希臘美食料理

常聽見有人反映希臘團體旅遊餐食變化不多，其實是旅行社沒有用心設計，好漾旅行社特別在餐食上精心安排，餐廳有米其林指南推薦餐廳、愛琴海海景餐廳與島嶼人氣名店，讓旅客用餐時感受不同的氣氛，體會希臘多變的風情。

餐點安排上有傳統希臘家常菜到融合現代創意的高端美食，每一餐都精心設計，讓旅客品嘗各式各樣的地中海美食料理，感受希臘獨特的飲食文化。

秘境探險讓我感受希臘不一樣的浪漫風情，攝影師私房美拍讓我永存獨特的回憶，特色飯店的連泊讓我體會停留是一種享受，並用味蕾感受地中海豐富的美食文化，這樣特別的行程你怎能不來親身體驗呢？

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