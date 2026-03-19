一場春天的味覺甦醒 巴黎廳1930打造季節系法式餐桌

迎接初春到來，台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳 1930 x 高山英紀 Paris 1930 de Hideki Takayama」換上全新春季新菜，本季菜單以「Spring’s First Bloom‧An Emerald Awakening:春之初綻」為靈感設計，帶給老饕味蕾全新體驗。

主廚歡迎小點，充滿盎然生機。巴黎廳提供

春季新菜單大量運用鮮蔬、貝類與蘆筍等當季食材，透過生嫩、脆響、微苦、至甜、洋鮮等滋味，描繪春季的感官地圖。小點「洋蔥‧珍珠豌豆」、「春季蔬菜塔」精選時令蔬果與海鮮製成料理。每季必備的經典「蔬菜千層壽司」，巧妙融合文山包種茶的獨特香氣，好吃又好拍，微酸醋飯飽含清雅茶香，新鮮蓮霧與米飯完美交融，讓人一試難忘。

現場環境典雅舒適，提供絕佳用餐體驗。巴黎廳提供

另道「竹筍‧蕪菁‧海苔‧油菜花」溫暖食客味蕾，春日鮮湯帶有輕盈的和風意象，不僅開胃還暖心。「白蘆筍北海道干貝」搭配清爽蜂蜜醬汁、白蘆筍泥與金柑薄片，享受多層次口感。創意「蟹肉霜淇淋」以蝦蟹芭非的鮮醇、甲殼類焦糖醬汁的深邃，與鮮紅蝦粉點點灑落，好似春日落英浪漫風雅。

主菜「炭火燒鴨胸」肉質軟嫩不柴。巴黎廳提供

主菜端出「炭火燒鴨胸」，小火慢炙1小時，完整保留肉質嫩度與香氣，搭配高山英紀獨家的盧昂醬與使用鴨腿絞肉與半乾無花果製成的鴨肉丸，美味再升級。