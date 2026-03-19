頭牙求財新風潮！交大掀「仙草蜜拜土地公」熱潮

頭牙將至，民間迎來新春後首個重要求財節點。隨著傳統信仰與年輕世代文化交織，一項源自校園的「仙草蜜拜土地公」傳說，正悄悄成為另類風潮。

交大土地公生日，泰山仙草蜜祭祀首選。泰山食品提供

傳統習俗3月20日（農曆二月初二）為「頭牙」，也是土地公的生日，象徵新年開工祈福、求財納福的重要日子。新竹陽明交大光明福德宮，近年因「土地公愛喝仙草蜜」的校園傳說廣為流傳，成為學生與信眾祈願熱點。

泰山食品呼應在地文化，3月20日設置「奉茶祈福站」，民眾在中午12點到下午5點，來到現場完成指定任務，可免費領取限量「解憂仙草蜜」，並填寫祈福卡向土地公許願，現場也有泰山吉祥物互動增添熱鬧氣氛。

泰山吉祥物到場助陣，現場氣氛熱鬧。泰山食品提供

此次活動將捐贈120斤「仙草蜜平安龜」供廟方祈福使用，並由企業代表與學生共同參拜，延續地方信仰與校園傳承。泰山亦指出，今年已串聯全台12間土地公廟，累計捐贈3888瓶仙草系列產品作為供品與奉茶使用。

廟方表示，土地公24小時皆可參拜，供品除傳統三牲、水果外，仙草蜜在當地已流行數十年。多位學生分享，以仙草蜜祭拜後願望應驗的經驗，使這項習俗在校園中代代相傳。

泰山食品表示，期望透過貼近生活的台灣飲品，連結傳統信仰與年輕族群，讓祈福文化以更親民的方式延續。