想吃就買不必等 晶華杜拜巧克力可頌加量狂銷！

【旅遊經 洪書瑱報導】





近來席捲社群媒體，最吸睛的話題──「杜拜巧克力」風潮持續延燒，從中東一路紅到亞洲，成為甜點界最炙手可熱的關鍵字。以美食著名的台北晶華也不落人後，將在三月中旬與首爾可頌名店Teddy Beurre House合作，在各式口味當中，也有搶盡風頭的「杜拜巧克力可頌」，開賣後大受歡迎，不僅成為線上預購的銷售冠軍，也吸引許多嘗鮮者現場排隊洽購。為回應市場需求，即日起晶華點心房團隊主動加班製作、提升產量，希望讓每一位慕名而來的甜點愛好者，都能順利品嚐這款話題甜點。



「杜拜巧克力」（Dubai Chocolate）顧名思義源自於杜拜，是由當地巧克力品牌「Fix Dessert Chocolatier」所推出的創意新品，有英國混血背景的創辦者以開心果、芝麻醬和卡達伊夫(Kataifi)酥皮絲為巧克力內餡，期望凸顯在地風味，其中卡達伊夫就是中東傳統甜點庫納法Kunafa使用的材料，主要由麵粉、鹽與水調和後製成的細麵條狀酥皮，烘烤後會更加酥脆，與醬料混和也不失會失去卡滋卡滋的口感。這款充滿著中東當地文化、口感層次豐富華麗的巧克力，被甜點迷形容為「甜點界的奢華代表」，迅速全球爆紅後，當然也成為甜點店爭相改編與創作的靈感來源。



事實上「杜拜巧克力」之所以能快速竄紅，韓國演藝圈與美食網紅的分享功不可沒，多位韓星與KOL曾在社群平台上分享品嚐影片，引發大量轉發與模仿，使相關甜點在韓國與亞洲市場受到極大的關注，台灣市場同樣感受到這股熱潮，知名甜點品牌 Lady M 近日便因推出相關話題甜點而出現長時間排隊的現象，店外人龍甚至綿延數十公尺，展現甜點市場的驚人消費力與話題性。









晶華_杜拜巧克力可頌加量狂銷，主廚團隊加班製作，務必滿足甜點控期待。







晶華_杜拜巧克力可頌對切後是滿滿的卡達伊夫的開心果內餡，外層的巧克力醬與開心果碎讓整體口感更加豐富。







晶華_「杜拜巧克力可頌」結合Teddy Beurre House法式可頌工藝與杜拜巧克力迷人魅力。





台北晶華所推出的「杜拜巧克力可頌」，結合 Teddy Beurre House 精湛的法式可頌工藝與中東風味元素，打造外型吸睛、層次豐富的話題甜點。製作上先將可頌對切，於切面抹上杏仁醬後加以堆疊並進行烘烤，使酥脆層次更加分明；接著於上層鋪抹拌入卡達伊夫的開心果內餡，再次烘烤，讓堅果香氣與酥皮交融堆疊。成品出爐後，一側沾裹濃郁巧克力醬並撒上開心果碎，另一側輕覆糖粉，呈現視覺與風味兼具的雙重層次。入口時可同時感受到酥脆外層與濃郁內餡交織的口感，打造外酥內濃、層層堆疊的奢華味覺體驗。

面對市場熱烈反應，晶華酒店也即刻調整生產策略，由主廚團隊加班製作並提升每日供應量，希望讓更多消費者不必排隊久候，就能輕鬆買到這款話題甜點。目前「杜拜巧克力可頌」可以在晶華美食到你家預購、也可於飯店一樓Regent Gift Shop臨櫃購買，每盒2顆、售價880元。



以上圖片：台北晶華提供



