「天成逸旅–蝴蝶谷」正式開幕 正值蝴蝶、螢火蟲季，邀您森林療癒溫泉度假「趣」！(圖：天成集團、旅遊經提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】







台灣曾為蝴蝶王國，而其中位於花蓮縣瑞穗鄉「富源國家森林遊樂區」的「蝴蝶谷」，是全台最知名的蝴蝶谷，園區擁有全台最大的樟樹林，而每年3 月至 8 月，蝴蝶種類極多，約莫 30 多種。而「蝴蝶谷」自民國93年（2004年）即開啟民營化，曾遭受113年（2024年）0403地震及同年康芮颱風的雙重打擊後，經過重建修護，於昨(18)日由天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署舉行開幕，正式宣布進入蝴蝴谷2.0，以「天成逸旅-蝴蝶谷」之名，共同打造的全新精緻體驗品牌，承襲集團永續旅遊理念，融合山林生態、森林景緻與溫泉資源，主打「森呼吸・蘊溫泉」的療癒度假體驗，由於即將進入蝴蝶及螢火蟲的季節，邀您來一場生態與溫泉之旅！









「天成逸旅–蝴蝶谷」(攝影：洪書瑱)







「天成逸旅–蝴蝶谷」開幕(攝影：洪書瑱)







天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富(攝影：洪書瑱)







天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富，圖為曲斑眉眼蝶(攝影：洪書瑱)







天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富_變葉木(攝影：洪書瑱)







天成逸旅-蝴蝶谷 和風豪華客房(攝影：洪書瑱)







天成逸旅-蝴蝶谷 輕逸別墅(攝影：洪書瑱)







天成逸旅-蝴蝶谷房型之一(攝影：洪書瑱)







天成逸旅-蝴蝶谷房型之一(攝影：洪書瑱 )

「天成逸旅-蝴蝶谷」2.0於2025年底開始試營運，重新對外迎賓後廣獲旅客肯定與好評，經過優化與服務淬鍊，於昨(18)日舉行開幕！「天成逸旅-蝴蝶谷」定位為自然休閒型度假旅宿，鎖定30-70歲客群，目標平均房價達8,800元以上，目標平均住房率達八成。期望成為花蓮瑞穗區另一個能夠帶給消費者深度體驗大自然旅行的最佳首選。目前天成集團目前推出單日遊、會員專案，亦推出天成逸旅-蝴蝶谷與瑞穗天合國際觀光酒店兩館別的聯賣專案，讓旅客同時擁抱城堡的華麗與山林的純淨，一次感受截然不同卻同樣迷人的假期風情。









午餐(攝影：洪書瑱)







午餐4種菜色之一(攝影：洪書瑱)







晚餐為Semi-buffet(攝影：洪書瑱)







晚餐為Semi-buffet中的三大主餐_牛、豬、魚可選(攝影：洪書瑱)







晚餐為Semi-buffet三大主餐之一(牛)(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷積極實踐從產地到餐桌的在地飲食理念，深耕部落飲食文化，捨棄傳統自助餐檯多國料理的鋪陳方式，改以原民野趣部落精粹為主軸，打造更貼近土地風味的餐飲體驗。包含：石板燒烤山豬肉、部落香腸、阿美與達悟風味海鮮、時令山菜等特色佳餚。此外精選龍葵、野莧菜、山茼蒿等在地野菜，則提供旅人親手DIY烹煮，透過簡單純粹的料理方式，品味山林原味，讓味蕾成為認識花蓮風土的起點，使旅人以最直接的方式，與這片土地建立更深刻的連結，未來也將連結在地旅遊資源，串聯周邊農業旅遊行程，讓遊客在旅遊之中，也能飽覽花蓮瑞穗的美好。









宵夜(攝影：洪書瑱)







宵夜(攝影：洪書瑱)

為迎慶開幕，即日起至2026年6月30日，推出開幕限定「富源森泉慶開幕」住宿優惠，平日雙人一泊三食6,930元起，專案內容除會館精緻客房住宿乙晚外，還可享用結合當令特色的森活百匯所提供的自助式早餐與晚餐，夜晚更可於位於大廳一隅的「宵香拾味」，品味深夜食堂所提供的粥品及泡麵，開啟度假時光。另外入住貴賓可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，並可盡情享受飯店內的多項休閒設施，包括：湧泉溫泉風呂、SPA水療池、原民風味煮、蒸氣室、烤箱與健身房…等。







為帶動花蓮深度旅遊更推出「富源蝴蝶+瑞穗城堡 雙館聯賣」住宿優惠，由榮獲卓越五星殊榮的瑞穗天合國際觀光酒店攜手全新品牌的天成逸旅-蝴蝶谷，即日起至2026年12月30日止，三天兩夜雙人同行平日二泊五食享優惠價13,999元起+，四天三夜享優惠價19,998元起。同時暢遊花蓮雙湯，盡享歐風城堡與森林慢活之旅，專案內容包括入住瑞穗天合國際觀光酒店體驗城堡舒適客房、豐美自助式晚餐與早餐，並徜徉黃金湯泉及暢玩金色水樂園、跑跑甩尾車…等設施，再由飯店接駁車接送至天成逸旅-蝴蝶谷，開啟雙湯且不同風格的度假假期。

另還有天成逸旅-蝴蝶谷Cosmos CLUB 會員專屬禮遇，首次加入新會員即可獲得100點，憑會員點數100點可兌換「會館精緻客房平日雙人一泊三食優惠價6,688元」優惠票券乙張，可透過官網以優惠票券之價格訂房。自即日起至今(2026)年12月30日止開放預訂，專案內容除舒適客房住宿乙晚外，可享用以原住民風味與在地食材為靈感，結合當令特色的森活百匯所提供的自助式早餐與晚餐，還君碼宵夜場，房客可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，並可盡情享受飯店內的多項休閒設施，為自己開啟美景、美食與溫泉療癒時光。









天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_溫泉美食(攝影：洪書瑱)







天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_溫泉美食(攝影：洪書瑱)







天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_溫泉美食(攝影：洪書瑱)





除了住宿以外，也可以購買單日溫泉券，於08:00~17:00在戶外風景享受黃金湯的洗禮，優惠價每張：650元，內含：富源國家森林遊樂區入園門票 (價值100元)、涌泉溫泉風呂體驗 (價值300元) 、原民風味煮13:00~17:00 (價值300元 )，提醒單日券不含停車費用，透過戶外風呂來一場揉合自然、溫泉與原民風味的微旅行。

一、涌泉溫泉風呂：享受湯泉與水療的溫潤洗禮，沉浸在悠然與放鬆的愜意中。



二、原民風味煮：品嘗產地直送季節時令的鮮味，體驗現煮的DIY樂趣。



三、漫遊蝴蝶谷步道：感受滿山蝶舞的景色，聆聽山林的輕語。









親山之旅_環山步道景觀(攝影：洪書瑱)







親山之旅_環山步道景觀(攝影：洪書瑱)







親山之旅_環山步道景觀(攝影：洪書瑱)







龍吟吊橋(攝影：洪書瑱)



園區是一處充滿意境的自然空間，如蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽，搭配開幕亦同步推出多項結合森林元素的特色活動，像是步道巡禮，民眾可有專人引導行走環溪步道，來一場森林感官體驗課程，或自行結隊，走進環山步道，一直到龍吟吊橋等，由於已開始進入螢火蟲季節，將推出四月限定螢火蟲夜間觀察行程，讓旅人在擁抱自然景致之餘，更能深入認識富源國家森林遊樂區獨特的生態樣貌與人文底蘊，由於四月開始，蝴蝶的生態也將豐沛，遊客可以白日觀蝶，如：粉蝶、紫斑蝶、青帶鳳蝶、黑鳳蝶等，晚上則可以觀星、賞螢，讓自己沉浸於大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期，感受森林與溫泉的自在與寧靜。









環山步道景觀_水鴨腳海棠(攝影：洪書瑱)







環山步道景觀_白色通泉(攝影：洪書瑱)







環山步道景觀_血藤花台灣原生植物被稱為幸運之花，寓意能帶來幸福與美滿，因為稀奇罕見，被稱為「國寶級」植物，垂掛而下紫紅色的花穗，花期7-10天，若是機緣好能遇到她奇特美麗的花，就是一種「幸福」。(攝影：洪書瑱)







環山步道景觀_紫背鴨拓草(攝影：洪書瑱)







環山步道景觀_華八仙(攝影：洪書瑱)







環山步道景觀_臺灣原生種_烏皮九芎(攝影：洪書瑱)





天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺表示：「隨著旅客對旅宿品質與永續旅遊的需求日益提升，因此將天成逸旅-蝴蝶谷打造成一處兼具自然生態、身心療癒與精緻住宿的森林度假地。透過溫泉湯池、獨棟 Villa 與多樣化的森境體驗，讓不同年齡層的旅人皆能於此放慢腳步，享受山林帶來的純粹能量，讓旅人沉浸於溫泉與水療，品味季節時令蔬果食材，親手現煮的在地風味，漫步森林步道與吊橋，欣賞花蓮山林與壯闊瀑布，同時透過山林巡禮與在地風土飲食文化，展開一段自然、溫泉與原民風味的微旅行，在森林環抱之中放慢步調，讓身心回歸最真實的安然狀態。」

※.天成逸旅-蝴蝶谷──



地址：花蓮縣瑞穗鄉富源村廣東路161號



電話：03-881-2379



官網：https://hualien.cosmos-otium.com