「天成逸旅–蝴蝶谷」正式開幕 正值蝴蝶、螢火蟲季，邀您森林療癒溫泉度假「趣」！

2026-03-21 09:03 旅遊經


「天成逸旅–蝴蝶谷」正式開幕 正值蝴蝶、螢火蟲季，邀您森林療癒溫泉度假「趣」！(圖：天成集團、旅遊經提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】


台灣曾為蝴蝶王國，而其中位於花蓮縣瑞穗鄉「富源國家森林遊樂區」的「蝴蝶谷」，是全台最知名的蝴蝶谷，園區擁有全台最大的樟樹林，而每年3 月至 8 月，蝴蝶種類極多，約莫 30 多種。而「蝴蝶谷」自民國93年（2004年）即開啟民營化，曾遭受113年（2024年）0403地震及同年康芮颱風的雙重打擊後，經過重建修護，於昨(18)日由天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署舉行開幕，正式宣布進入蝴蝴谷2.0，以「天成逸旅-蝴蝶谷」之名，共同打造的全新精緻體驗品牌，承襲集團永續旅遊理念，融合山林生態、森林景緻與溫泉資源，主打「森呼吸・蘊溫泉」的療癒度假體驗，由於即將進入蝴蝶及螢火蟲的季節，邀您來一場生態與溫泉之旅！



「天成逸旅–蝴蝶谷」(攝影：洪書瑱)


「天成逸旅–蝴蝶谷」開幕(攝影：洪書瑱)


天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富(攝影：洪書瑱)


天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富，圖為曲斑眉眼蝶(攝影：洪書瑱)


天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富_變葉木(攝影：洪書瑱)


天成逸旅-蝴蝶谷 和風豪華客房(攝影：洪書瑱)


天成逸旅-蝴蝶谷 輕逸別墅(攝影：洪書瑱)


天成逸旅-蝴蝶谷房型之一(攝影：洪書瑱)


天成逸旅-蝴蝶谷房型之一(攝影：洪書瑱 )

「天成逸旅-蝴蝶谷」2.0於2025年底開始試營運，重新對外迎賓後廣獲旅客肯定與好評，經過優化與服務淬鍊，於昨(18)日舉行開幕！「天成逸旅-蝴蝶谷」定位為自然休閒型度假旅宿，鎖定30-70歲客群，目標平均房價達8,800元以上，目標平均住房率達八成。期望成為花蓮瑞穗區另一個能夠帶給消費者深度體驗大自然旅行的最佳首選。目前天成集團目前推出單日遊、會員專案，亦推出天成逸旅-蝴蝶谷與瑞穗天合國際觀光酒店兩館別的聯賣專案，讓旅客同時擁抱城堡的華麗與山林的純淨，一次感受截然不同卻同樣迷人的假期風情。

 



午餐(攝影：洪書瑱)


午餐4種菜色之一(攝影：洪書瑱)


晚餐為Semi-buffet(攝影：洪書瑱)


晚餐為Semi-buffet中的三大主餐_牛、豬、魚可選(攝影：洪書瑱)


晚餐為Semi-buffet三大主餐之一(牛)(攝影：洪書瑱)

 

天成逸旅-蝴蝶谷積極實踐從產地到餐桌的在地飲食理念，深耕部落飲食文化，捨棄傳統自助餐檯多國料理的鋪陳方式，改以原民野趣部落精粹為主軸，打造更貼近土地風味的餐飲體驗。包含：石板燒烤山豬肉、部落香腸、阿美與達悟風味海鮮、時令山菜等特色佳餚。此外精選龍葵、野莧菜、山茼蒿等在地野菜，則提供旅人親手DIY烹煮，透過簡單純粹的料理方式，品味山林原味，讓味蕾成為認識花蓮風土的起點，使旅人以最直接的方式，與這片土地建立更深刻的連結，未來也將連結在地旅遊資源，串聯周邊農業旅遊行程，讓遊客在旅遊之中，也能飽覽花蓮瑞穗的美好。



宵夜(攝影：洪書瑱)


宵夜(攝影：洪書瑱)

為迎慶開幕，即日起至2026年6月30日，推出開幕限定「富源森泉慶開幕」住宿優惠，平日雙人一泊三食6,930元起，專案內容除會館精緻客房住宿乙晚外，還可享用結合當令特色的森活百匯所提供的自助式早餐與晚餐，夜晚更可於位於大廳一隅的「宵香拾味」，品味深夜食堂所提供的粥品及泡麵，開啟度假時光。另外入住貴賓可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，並可盡情享受飯店內的多項休閒設施，包括：湧泉溫泉風呂、SPA水療池、原民風味煮、蒸氣室、烤箱與健身房…等。


為帶動花蓮深度旅遊更推出「富源蝴蝶+瑞穗城堡 雙館聯賣」住宿優惠，由榮獲卓越五星殊榮的瑞穗天合國際觀光酒店攜手全新品牌的天成逸旅-蝴蝶谷，即日起至2026年12月30日止，三天兩夜雙人同行平日二泊五食享優惠價13,999元起+，四天三夜享優惠價19,998元起。同時暢遊花蓮雙湯，盡享歐風城堡與森林慢活之旅，專案內容包括入住瑞穗天合國際觀光酒店體驗城堡舒適客房、豐美自助式晚餐與早餐，並徜徉黃金湯泉及暢玩金色水樂園、跑跑甩尾車…等設施，再由飯店接駁車接送至天成逸旅-蝴蝶谷，開啟雙湯且不同風格的度假假期。

另還有天成逸旅-蝴蝶谷Cosmos CLUB 會員專屬禮遇，首次加入新會員即可獲得100點，憑會員點數100點可兌換「會館精緻客房平日雙人一泊三食優惠價6,688元」優惠票券乙張，可透過官網以優惠票券之價格訂房。自即日起至今(2026)年12月30日止開放預訂，專案內容除舒適客房住宿乙晚外，可享用以原住民風味與在地食材為靈感，結合當令特色的森活百匯所提供的自助式早餐與晚餐，還君碼宵夜場，房客可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，並可盡情享受飯店內的多項休閒設施，為自己開啟美景、美食與溫泉療癒時光。

 



天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_溫泉美食(攝影：洪書瑱)


天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_溫泉美食(攝影：洪書瑱)


天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_溫泉美食(攝影：洪書瑱)

 

除了住宿以外，也可以購買單日溫泉券，於08:00~17:00在戶外風景享受黃金湯的洗禮，優惠價每張：650元，內含：富源國家森林遊樂區入園門票 (價值100元)、涌泉溫泉風呂體驗 (價值300元) 、原民風味煮13:00~17:00 (價值300元 )，提醒單日券不含停車費用，透過戶外風呂來一場揉合自然、溫泉與原民風味的微旅行。

一、涌泉溫泉風呂：享受湯泉與水療的溫潤洗禮，沉浸在悠然與放鬆的愜意中。

二、原民風味煮：品嘗產地直送季節時令的鮮味，體驗現煮的DIY樂趣。

三、漫遊蝴蝶谷步道：感受滿山蝶舞的景色，聆聽山林的輕語。

 



親山之旅_環山步道景觀(攝影：洪書瑱)


親山之旅_環山步道景觀(攝影：洪書瑱)


親山之旅_環山步道景觀(攝影：洪書瑱)


龍吟吊橋(攝影：洪書瑱)

 

園區是一處充滿意境的自然空間，如蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽，搭配開幕亦同步推出多項結合森林元素的特色活動，像是步道巡禮，民眾可有專人引導行走環溪步道，來一場森林感官體驗課程，或自行結隊，走進環山步道，一直到龍吟吊橋等，由於已開始進入螢火蟲季節，將推出四月限定螢火蟲夜間觀察行程，讓旅人在擁抱自然景致之餘，更能深入認識富源國家森林遊樂區獨特的生態樣貌與人文底蘊，由於四月開始，蝴蝶的生態也將豐沛，遊客可以白日觀蝶，如：粉蝶、紫斑蝶、青帶鳳蝶、黑鳳蝶等，晚上則可以觀星、賞螢，讓自己沉浸於大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期，感受森林與溫泉的自在與寧靜。



環山步道景觀_水鴨腳海棠(攝影：洪書瑱)


環山步道景觀_白色通泉(攝影：洪書瑱)


環山步道景觀_血藤花台灣原生植物被稱為幸運之花，寓意能帶來幸福與美滿，因為稀奇罕見，被稱為「國寶級」植物，垂掛而下紫紅色的花穗，花期7-10天，若是機緣好能遇到她奇特美麗的花，就是一種「幸福」。(攝影：洪書瑱)


環山步道景觀_紫背鴨拓草(攝影：洪書瑱)


環山步道景觀_華八仙(攝影：洪書瑱)


環山步道景觀_臺灣原生種_烏皮九芎(攝影：洪書瑱)

 

天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺表示：「隨著旅客對旅宿品質與永續旅遊的需求日益提升，因此將天成逸旅-蝴蝶谷打造成一處兼具自然生態、身心療癒與精緻住宿的森林度假地。透過溫泉湯池、獨棟 Villa 與多樣化的森境體驗，讓不同年齡層的旅人皆能於此放慢腳步，享受山林帶來的純粹能量，讓旅人沉浸於溫泉與水療，品味季節時令蔬果食材，親手現煮的在地風味，漫步森林步道與吊橋，欣賞花蓮山林與壯闊瀑布，同時透過山林巡禮與在地風土飲食文化，展開一段自然、溫泉與原民風味的微旅行，在森林環抱之中放慢步調，讓身心回歸最真實的安然狀態。」

※.天成逸旅-蝴蝶谷──

地址：花蓮縣瑞穗鄉富源村廣東路161號

電話：03-881-2379

官網：https://hualien.cosmos-otium.com

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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#打卡景點

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

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#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

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錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

2026-03-15 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

錫葉藤三月花開時是全年最美的時節！

  • 雲林西湖，有個以六公尺高的錫葉藤花牆秘境，逢2~4月花開，又以三月花開最美也是最佳觀賞期。看那紫藍花海四瀑布傾瀉而下，花兒掉落撒滿芬芳的土地，超美的浪漫，隱身花牆裡的攝影人，好似與花兒深度對話，咔嚓咔嚓拍下一幅幅美麗風景。網美一族早已掌握最佳觀賞盛開期浪漫追花了，動作還真是快。台北也有知名錫葉藤秘景，就在大安森林公園3公尺的花棚，三月中旬才花開幾朵，長春園藝的花園已是滿開，北南兩不同。

西湖長春園藝 花園資訊

地址：雲林四湖鄉保安路87號對面

電話：0911 100 354

開放時間：上午8:00-下午6:00

入園收費：每人台幣50元

觀賞期限：最佳時間三月底之前，整個花期可到四月

大眾交通

  • 高鐵雲林站，轉乘公車路線1666和1666A，車程約40分鐘，善用雲林搭公車app可掌握搭車資訊 。
  • 去程：「参天宮站」下車，往回走500公尺即可抵達
  • 回程：公車站牌「四湖站」，在衛生所對面，距離長春園藝步程約10~15分鐘。

網站

(造訪攝影日期：2026.3.13）

錫葉藤花朵特色

  • 紫色星芒狀的花朵，花瓣與萼片各為 5 片，上下交錯相疊，一段時日之後花朵會稍稍褪色，呈現深淺不一的紫花瀑布，十分美麗。
  • 花朵是那深紫色的圓片狀，而淺色的是花萼，長條狀。 



西湖長春園藝⟪錫葉藤花園⟫，樸實的田園美景💕

  • 花園主人花費2年時間種植了這片錫葉藤花牆，特別以鐵架架高讓錫葉藤能順著支架爬藤，才打造出這片全台少見最高、最長的紫色花牆美景。
  • 長春園藝花園內的錫葉藤有紫色和白色2種品種，錫葉藤花朵一天就會謝，留下花萼，花萼會從深紫轉淡再呈褐色最後變種子掉下來，漂亮紫藍花色鋼大概會維持二週，之後就漸漸退色，預估今年花期應該會到到3月底，把握最佳賞花期前來。😳

🔻日正當中拍下下圖的這幾張，好喜歡的田園氛圍。

盛開的錫葉藤花牆紫藍色，美到爆，浪漫至極！

有的人會將錫葉藤和同是紫花成串的紫藤搞混，同樣的紫藤花開時間也是在三月，大台北地區大多在三月底開始開花，我也只有在淡水屯山里的《紫藤咖啡園》看過，今年如同往年的三月底才開放賞花。而爆開的錫葉藤花牆還真沒有看過，近幾天有網友分享去年三月底花況，好想看看，行動派的人，有想法就會付諸行動的，立刻奔來雲林四湖探探花況，真的盛開了，網美分享的照片不是照騙，是真的美到爆，浪漫至極！🫠

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

關於園主，四湖長春園藝花園創辦人，鍾愛孤挺花，感於台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，園區種植超過數十萬株以上的孤挺花。

  • 吳俊育民國83年電機科畢業，服完兵役後，就業於麥寮台塑石化有限公司超過20年。因喜愛花卉栽種，特別鍾愛生命力超強的孤挺花，室外種植花卉是件不容易的事情，尤其在沿海地區、東北季風鹽害很嚴重的地方，有其困難度。台灣市面出售孤挺花球莖品種一般由國外進口，台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，得獎不少，曾獲媒體大幅報導。
  • 三月中拜訪時花況：種植超過數十萬株以上的孤挺花園，目前只有少量的花開，不少株已開出花苞，蓄勢待發的準備大綻放。
  • 孤挺花觀賞還得再等等，三至五月春夏間，是孤挺花綻放的季節，有意觀賞者先聯絡園方最佳的賞花時間。

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！
🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！

氣象預報好天氣，說走就走的高鐵輕旅行，台北往返雲林西湖錫葉藤一日遊，欣賞中拍不停，帶回來的是滿滿紫色花串的快樂心情。

🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。
🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。

🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花
🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花

🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。
🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#賞花 #攝影 #打卡景點

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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