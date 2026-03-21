茂林紫斑蝶北飛報到 嶺頂公園熱鬧迎蝶潮

成群棲息的紫斑蝶（圖為資料照）。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年春季，自茂林國家風景區振翅北返的紫斑蝶群，再度展開壯闊遷徙。今年蝶群順著氣流一路飛抵西拉雅國家風景區，並於台南市白河區的「嶺頂公園」現蹤，為園區帶來繽紛靈動的春日盛景，也揭開一場結合生態、產業與環境教育的精彩活動序幕。

03/21活動現場邀請來自「茂林國家風景區」及「西拉雅國家風景區」兩大風管處轄區業者，共計10組（各5組）齊聚現場設攤展售，推廣在地特色產品與農特產，讓遊客在賞蝶之餘，也能深入體驗南台灣多元風土魅力，促進區域觀光交流與產業共好。

為讓親子族群更加貼近自然生態，當日特別規劃免費 DIY 體驗活動，限量50份「彩繪紫斑蝶磁鐵」及「琉璃珠串珠吊飾」，讓大小朋友透過手作認識紫斑蝶之美，將春日記憶化作專屬紀念品。

▲03/21活動當日，現場民眾憑紙本發票即可參與兌換贈苗活動。 圖：林業及自然保育署嘉義分署／提供

此外，林業及自然保育署嘉義分署也到場進行生態保育宣導，推廣愛護山林與植樹綠化理念。只要憑1張紙本發票即可兌換樹苗，每人每次最多可領取3株，數量有限、換完為止，鼓勵大家以實際行動支持環境永續。

茂林國家風景區管理處表示，紫斑蝶北飛是臺灣春季重要的生態盛事，也是展現南部山林生態資源的重要象徵。透過跨區合作與活動串聯，不僅讓更多民眾認識紫斑蝶遷徙之美，也促進兩大風景區觀光與產業交流。歡迎把握時節前往「嶺頂公園」賞蝶踏青，在欣賞自然奇景之餘，共同以友善方式守護生態環境，讓紫斑蝶年年如期翩然北飛。

更多「茂林雙年賞蝶季」活動詳情，請上「茂林國家風景區」官網，或追蹤茂管處粉絲專頁「Fun心遊茂林」以獲得最新訊息。

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