台灣好行／漫遊台南虎頭埤 品味一甲子在地醬香、體驗食農教育

遊客可在虎頭埤沿湖欣賞綠意美景。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣台南山線旅遊與在地特色產業，台南市政府觀光旅遊局於去年度推出－台灣好行「168虎埤老街線」串聯台鐵新市站、新化老街及南168線沿線景點，輕鬆帶領遊客深入探索新化區的人文歷史、自然風光以及特色美食。

邀請遊客漫遊「虎頭埤風景區」優質、愜意的生態旅遊環境，景區內還設置「禮物店」上架各式各樣在地好物伴手禮，包括堅守傳統古法釀造「成功醬油」替桌上美食增添超過一甲子深厚的美味，持以伊甸農法的「迦南地有機農場」在耕作過程中，不使用化學肥料農藥，提供大小朋友認識瞭解如何以土地自然力栽培作物的食農教育。

▲在虎頭埤風景區內的禮物店，販售各式在地觀光產業業者的特色產品。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市長黃偉哲表示，隨著觀旅局推出可以深入新化地區的觀光運具－台灣好行「168虎埤老街線」，讓國內外遊客輕鬆抵達新化老街、虎頭埤風景區、新化林場、大坑休閒農場等熱門山線景區。近年觀旅局也持續投入各項資源優化虎頭埤風景區各項設施設備，更於景區內設置有禮物店販售在地專屬伴手禮，透過「山線旅遊＋在地好物」的旅遊體驗，遊客不僅走訪美景，也將台南特色與手作風味一同帶回家，讓旅行回憶更加完整深刻。

▲虎頭埤風景區。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，虎頭埤風景區內步道完善、休閒設施齊全，非常適合三代同堂家族旅遊。特別推薦二日遊行程，上午預約城市散步導覽走訪新化老街，下午到虎頭埤風景區散步、騎自行車或體驗水上腳踏船，沿湖欣賞倒影綠意及黃昏景致美不勝收，接著可前往大坑休閒農場住一晚，還有距離大坑農場不到 4km 的二寮觀日亭，有機會享受到全台海拔最低的日出雲海。從文化、自然到休閒活動，感受離台南市區最近的自然寧靜與生態朝氣。

▲虎頭埤風景區內設置「禮物店」上架在地好物伴手禮，包括堅守傳統古法釀造的「成功醬油」。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局補充說明，位於「虎頭埤風景區」內的「禮物店」，特別販售「台南市168產業觀光發展協會」觀光產業業者的特色產品，一同推廣在地特色優質品牌。

像是「成功醬油」深耕台南多年的在地傳統醬油品牌，秉持傳統古法釀造精神，選用優質黃豆與天然原料，經長時間發酵與熟成，釀造出香氣濃郁、層次豐富的醬油，最適合運用於滷製、醃製、沾醬及各式台式創意料理，讓傳統風味呈現新風貌。

「迦南地有機農場」則以友善土地與永續農業為核心理念，長期推動有機耕作，生產健康、安全且優質的有機蔬果及農產品，並積極推動食農教育與農業體驗活動，讓民眾了解農作過程與環境保護的重要性。特別推薦果乾、米蛋捲及蔭油等，都是遊客必買的伴手禮。

這些新化專屬的在地伴手禮，不僅展現傳統釀造工藝與永續耕作精神，也讓遊客將旅行回憶延伸到家中。無論是日常料理使用，或與親友分享，都能感受到台南山線歷史文化底蘊與自然美景魅力！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野