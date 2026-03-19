松菸美食推薦｜成真咖啡 Come True CAFE 慶生過節超推薦！日本生干貝義大利麵、抹茶舒芙蕾必吃 松菸寵物友善

2026-03-19 11:44 貝ㄦ貪食怪


說實話，在台北要找一間能讓毛家長安心用餐，同時還能兼具「儀式感」的慶生餐廳真的不容易。但在成真咖啡，我不僅感受到了像家一樣的溫馨氛圍，店員看到比比時那種親切的態度，真的讓我有種被寵愛的感覺。最驚喜的是，因為是來過生日，店家竟然還準備了超級可愛的生日擺件，儀式感直接拉滿！今天貝ㄦ就帶妳們走進這間位於松菸地下的秘密花園，看看這場夢幻的生日饗宴到底有多驚艷！

成真咖啡 Come True CAFE 台北誠品松菸店

🏠 地址：台北市信義區菸廠路 88 號 B1F

⏰ 營業時間：週一至週日 10:00–22:00（最後點餐 21:00）

📞 電話：02-6604-1680

🚇 交通方式：捷運市政府站或國父紀念館站步行約 10 分鐘

成真咖啡 Come True CAFE 是一個充滿夢想與溫度的品牌，他們的核心理念非常迷人，致力於將精品咖啡與精緻料理帶入大眾的生活中。這次造訪的是位於誠品松菸店 B1F 的分店，這裡的位置優勢簡直無敵，就在大巨蛋與松菸文創園區的正中心！無論是看完球賽想歇歇腳，還是逛完展覽想找個地方跟毛孩約會，這裡都是最完美的選擇。  

店內環境整潔明亮，裝潢走的是一種簡約卻帶有質感的輕工業風，大片落地窗引入了誠品特有的文藝氛圍。最讓我激推的就是他們的「寵物友善」政策！在台北市中心的商場裡，能讓狗狗一起進入餐廳用餐真的太加分了。雖然建議使用推車或提籃，但比比待在裡面看著我享用美食的樣子，真的讓這頓慶生餐變得更有意義。這裡不僅適合上班族午休，更適合像我這樣想帶毛孩過節的朋友，絕對是信義區隱藏版的寶藏餐廳！

日本生干貝義大利麵

首先登場的主餐是這道光聽名字就讓人流口水的 「日本生干貝義大利麵」！身為一個對海鮮有極高要求的部落客，這道麵真的徹底收服了我的胃~

主廚選用了日本等級的生食級干貝，每一顆都厚實飽滿！經過表面輕微的炙燒，帶出了一股迷人的焦香味，但內裡依然保持著如絲綢般滑嫩的口感，咬下去的瞬間，那種海鮮特有的極致鮮甜直接在舌尖爆發~

麵條的部分更是講究，選用了口感極佳的義大利長麵，Q 彈有勁的麵芯完美吸附了特製的醬汁。這款醬汁並非厚重的奶油底，而是帶有一種清爽的鮮美層次，完美襯托出干貝的奢華感。主廚還加入了一些細緻的配料，讓每一口麵都充滿了變化的趣味。看著這盤擺盤精美得像藝術品的義大利麵，搭配上生日驚喜贈送的可愛擺件，這場生日宴的開端真的太完美了！這道麵絕對是妳們來成真咖啡必點的 Top 1，誠意滿滿的干貝份量，絕對讓妳覺得物超所值！

日式鹽烤漬鯖魚 

接下來這道 「日式鹽烤漬鯖魚」 則展現了成真咖啡在料理手法上的細膩。鯖魚最怕處理得乾柴或帶有腥味，但這裡的主廚顯然是職人等級！鯖魚皮烤得極其酥脆，甚至發出誘人的金黃色澤，而魚肉內部卻依然飽滿多汁~

鹽烤的份量拿捏得恰到好處，微微的鹹度帶出了魚肉本身的油脂香氣，每一口都能吃到鯖魚那種豐潤卻不膩口的層次感~

這道料理非常適合重視健康、想攝取優質蛋白質的女孩。鯖魚豐富的 Omega-3 與鮮美的肉質，搭配上店內提供的精緻配菜，口感層次分明。即便是在咖啡廳裡，這道日式風格的魚料理也毫不違和，反而展現出一種東西合璧的獨特魅力。在充滿藝文氣息的松菸誠品裡，一邊優雅地品嚐著這份鹹香適中的漬鯖魚，一邊看著腳邊乖巧的比比，這就是我心中最理想的生日午后！

辣醬起司薯瓣

如果妳跟我一樣，聚餐時沒有一點炸物就覺得少了點靈魂，那這道 「辣醬起司薯瓣」 絕對會讓妳瘋掉！ 主廚選用帶皮切塊的薯瓣，炸得外皮極其酥脆，甚至帶有一種「咔滋咔滋」的顆粒感，但內裡卻依舊保持著馬鈴薯那種鬆軟綿密的質地。

最精彩的部分就在於那淋得毫不手軟的特製醬汁！濃郁的起司醬像黃金瀑布一樣覆蓋在薯瓣上，提供了一種溫潤且鹹香的奶味基底。而畫龍點睛的「辣醬」則帶來了驚喜的微辛感，那種辣度是優雅的，並非直衝腦門，而是能中和起司的厚重，讓妳忍不住一塊接一塊！

宇治京都抹茶舒芙蕾 

甜點時間到了！成真咖啡最負盛名的舒芙蕾我怎麼可能錯過？

舒芙蕾本體厚實卻輕盈得像雲朵一般，入口即化的口感帶有濃郁的蛋奶香。而最精華的部分就是上面淋滿的宇治京都抹茶醬，那種優雅的苦甜韻味，完美中和了舒芙蕾的甜蜜，讓整份甜點呈現出一種高級的成熟感。

每一口咬下，抹茶那種帶點焙煎感的芬芳會在口中擴散開來，搭配上精美的擺盤，真的會讓人忍不住拍個不停。

除了原本厚實卻輕盈如雲朵般的舒芙蕾本體，還有黑糖與雪Q餅，層次感直接飆升到最高點！當這盤舒芙蕾端上桌時，伴隨著裊裊乾冰霧氣緩緩飄出，那種夢幻的視覺效果，真的會讓人宛如置身於日本京都的茶屋中~

這款蕨餅呈現出剔透的深琥珀色，外層裹著薄薄的粉末防止黏膩。咬下去的瞬間，那種驚人的彈性與滑溜感直接在齒間彈開，隨後散發出濃郁卻不甜膩的高級黑糖焦香。它那種「咕溜」的涼爽感與溫熱的抹茶舒芙蕾形成了極佳的溫度對比，讓妳每吃一口都有新的驚喜~

我一直都很喜歡成真的雪Q餅！ 不同於舒芙蕾的軟綿，雪Q餅提供了鮮明的「嚼勁」與「酥度」。它帶有一種奶香與餅乾碎交織的豐富層次，甚至還隱約透著一絲絲若有似無的微鹹，完美平衡了抹茶卡士達醬的濃郁。當妳同時咬下舒芙蕾與雪Q餅時，那種脆口與柔軟的碰撞，簡直是把口感的層次感拉到了天花板！

我最愛的吃法，是把舒芙蕾沾著濃厚的宇治抹茶醬，再配上一口Q彈的黑糖蕨餅，最後再喝一口茶香充斥口腔的 紅豆抹茶牛奶。那種苦甜交織、豐富多變的口感，真的會讓抹茶控幸福到想尖叫！  

在慶生時刻點這道甜點（價值 NT$380），服務人員貼心送上的生日裝飾裝點在盤邊，讓這朵「綠色雲朵」顯得更有節慶氣息。這道甜點不僅滿足了甜點胃，更是一次視覺上的洗禮。比比雖然不能吃，但看著我吃得這麼幸福，牠的小鼻子也一直嗅個不停，這大概就是寵物友善餐廳最美的風景吧！

創意飲品「杜鵑」與「典藏愛爾蘭」 

成真咖啡的飲品一直以來都是「職人級」的代表，這次貝ㄦ點的兩款飲品真的美到像藝術品。首先是這款充滿詩意的 「杜鵑」（NT$230），它的層次感非常豐富，完美展現了精品咖啡與花果香氣的結合。入口時，妳會先感受到一股淡淡的花香在鼻息間擴散，隨後是咖啡豆特有的微酸與甘甜相互平衡。口感非常清爽，完全沒有一般花果咖啡的化學感，反而像是在春天的果園裡漫步，非常適合搭配像干貝義大利麵這種海鮮主餐。

而另一款新品 「典藏愛爾蘭」（NT$230）則是帶給了我滿滿的驚喜感。它採用熱飲方式呈現，入口時溫潤的奶泡滑過舌尖，緊接著而來的是深邃且迷人的愛爾蘭酒香（微醺感控必試！）。那種咖啡的苦感、乳香的醇厚與酒香的韻味在口中完美融合，呈現出一種極具深度的大人味。在成真咖啡這種環境整潔明亮的文藝空間裡，手握一杯暖呼呼的典藏愛爾蘭，看著腳邊安穩的比比，這就是生日最奢侈的享受。這兩款飲品不僅好拍，實力更是不容小覷！


整場體驗下來，我對成真咖啡的誠意真的感到驚艷。不僅是每道料理的精緻程度，還有對待毛小孩的友善空間，以及慶生時贈送的那份可愛生日擺件，都讓我這個壽星感到無比幸福。如果你們也想找個地方過節、過生日，或者單純想帶家裡的毛小孩來一場質感約會，我真的超推薦 成真咖啡 台北誠品松菸店。  

#成真咖啡評價 #台北寵物友善餐廳 #松菸美食推薦 #大巨蛋附近美食 #台北慶生餐廳推薦 #宇治京都抹茶舒芙蕾 #日本生干貝義大利麵 #信義區咖啡廳

貝ㄦ貪食怪

貝ㄦ貪食怪

我是貝ㄦ貪食怪，我喜歡分享美食與生活，主要經營痞客邦、ig和臉書，同時也是PopDaily 創作者和食尚玩家駐站部落客，希望你喜歡我的分享❤️

#餐廳 #生日 #大巨蛋 #美食探店 #打卡景點

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

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#日本 #老店 #名古屋 #美食探店

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❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

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#航空 #星宇航空 #新加坡航空

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錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

2026-03-15 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

錫葉藤三月花開時是全年最美的時節！

  • 雲林西湖，有個以六公尺高的錫葉藤花牆秘境，逢2~4月花開，又以三月花開最美也是最佳觀賞期。看那紫藍花海四瀑布傾瀉而下，花兒掉落撒滿芬芳的土地，超美的浪漫，隱身花牆裡的攝影人，好似與花兒深度對話，咔嚓咔嚓拍下一幅幅美麗風景。網美一族早已掌握最佳觀賞盛開期浪漫追花了，動作還真是快。台北也有知名錫葉藤秘景，就在大安森林公園3公尺的花棚，三月中旬才花開幾朵，長春園藝的花園已是滿開，北南兩不同。

西湖長春園藝 花園資訊

地址：雲林四湖鄉保安路87號對面

電話：0911 100 354

開放時間：上午8:00-下午6:00

入園收費：每人台幣50元

觀賞期限：最佳時間三月底之前，整個花期可到四月

大眾交通

  • 高鐵雲林站，轉乘公車路線1666和1666A，車程約40分鐘，善用雲林搭公車app可掌握搭車資訊 。
  • 去程：「参天宮站」下車，往回走500公尺即可抵達
  • 回程：公車站牌「四湖站」，在衛生所對面，距離長春園藝步程約10~15分鐘。

網站

(造訪攝影日期：2026.3.13）

錫葉藤花朵特色

  • 紫色星芒狀的花朵，花瓣與萼片各為 5 片，上下交錯相疊，一段時日之後花朵會稍稍褪色，呈現深淺不一的紫花瀑布，十分美麗。
  • 花朵是那深紫色的圓片狀，而淺色的是花萼，長條狀。 



西湖長春園藝⟪錫葉藤花園⟫，樸實的田園美景💕

  • 花園主人花費2年時間種植了這片錫葉藤花牆，特別以鐵架架高讓錫葉藤能順著支架爬藤，才打造出這片全台少見最高、最長的紫色花牆美景。
  • 長春園藝花園內的錫葉藤有紫色和白色2種品種，錫葉藤花朵一天就會謝，留下花萼，花萼會從深紫轉淡再呈褐色最後變種子掉下來，漂亮紫藍花色鋼大概會維持二週，之後就漸漸退色，預估今年花期應該會到到3月底，把握最佳賞花期前來。😳

🔻日正當中拍下下圖的這幾張，好喜歡的田園氛圍。

盛開的錫葉藤花牆紫藍色，美到爆，浪漫至極！

有的人會將錫葉藤和同是紫花成串的紫藤搞混，同樣的紫藤花開時間也是在三月，大台北地區大多在三月底開始開花，我也只有在淡水屯山里的《紫藤咖啡園》看過，今年如同往年的三月底才開放賞花。而爆開的錫葉藤花牆還真沒有看過，近幾天有網友分享去年三月底花況，好想看看，行動派的人，有想法就會付諸行動的，立刻奔來雲林四湖探探花況，真的盛開了，網美分享的照片不是照騙，是真的美到爆，浪漫至極！🫠

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

關於園主，四湖長春園藝花園創辦人，鍾愛孤挺花，感於台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，園區種植超過數十萬株以上的孤挺花。

  • 吳俊育民國83年電機科畢業，服完兵役後，就業於麥寮台塑石化有限公司超過20年。因喜愛花卉栽種，特別鍾愛生命力超強的孤挺花，室外種植花卉是件不容易的事情，尤其在沿海地區、東北季風鹽害很嚴重的地方，有其困難度。台灣市面出售孤挺花球莖品種一般由國外進口，台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，得獎不少，曾獲媒體大幅報導。
  • 三月中拜訪時花況：種植超過數十萬株以上的孤挺花園，目前只有少量的花開，不少株已開出花苞，蓄勢待發的準備大綻放。
  • 孤挺花觀賞還得再等等，三至五月春夏間，是孤挺花綻放的季節，有意觀賞者先聯絡園方最佳的賞花時間。

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！
🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！

氣象預報好天氣，說走就走的高鐵輕旅行，台北往返雲林西湖錫葉藤一日遊，欣賞中拍不停，帶回來的是滿滿紫色花串的快樂心情。

🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。
🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。

🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花
🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花

🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。
🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#賞花 #攝影 #打卡景點

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

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#達美航空

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.19 13
北門王爺藝饗節壓軸登場！三寮灣東隆宮市集漫遊、星光晚會收官！

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#市集 #陳孟賢

旅遊經 2026.03.19 5
松菸美食推薦｜成真咖啡 Come True CAFE 慶生過節超推薦！日本生干貝義大利麵、抹茶舒芙蕾必吃 松菸寵物友善

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#大巨蛋 #餐廳 #生日 #美食探店 #打卡景點

貝ㄦ貪食怪 2026.03.19 10
還沒夏天先衝了！百吉童年零食變冰 哈根達斯果香雪糕同步開搶 春日新品一次看

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女子漾／編輯黃冠婷 2026.03.19 20
日本京都春日繁花 櫻花、紫藤、芝櫻、杜鵑與玫瑰皆綻美！

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#京都

旅遊經 2026.03.19 13
2026必打卡彰化網美景點！隨便拍都超有fu

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#蒸汽火車 #熱門景點 #彰化旅遊 #打卡景點 #景點攻略

FunTime旅遊比價 2026.03.19 23
3月天紫色微醺！苦楝並不可憐，此時正值花開吐芬芳的美麗時刻！

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#苦楝花

旅遊經 2026.03.19 18
富山自由行更方便！手機買周遊券 巴士串聯黑部峽谷與宇奈月溫泉

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#日本

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.19 13
精選五彩花園12種玫瑰：從名稱認識，有來自莫內名畫、源自日本綠色無刺、談情說愛【台北玫瑰展2026】（大蒐集二）

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#玫瑰花 #日本 #展覽帶逛

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.03.19 22
清明吃潤餅傳說有三 北投麗禧應景推現做潤餅，在溫泉假期中品味節氣文化！

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#溫泉 #北投麗禧 #假期

旅遊經 2026.03.19 50
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