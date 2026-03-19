還沒夏天先衝了！百吉童年零食變冰 哈根達斯果香雪糕同步開搶 春日新品一次看

圖片來源：Poki 百吉提供

春天才剛到，冰品市場已經提前開戰。從懷舊系零食翻玩，到清新果香新品，各大品牌紛紛搶攻「還沒熱就想吃冰」的味蕾需求。這一波不只是消暑，更是一場關於回憶與療癒的味覺競賽。以下編輯一次盤點近期最值得關注的冰品新品口味，帶你搶先開吃、提前感受春日的第一口清爽。

百吉先開戰 童年零食直接變冰品

圖片來源：Poki 百吉提供

今年夏天冰品市場提前升溫，國民品牌Poki 百吉率先出招，把台灣人熟悉的童年味道全部「冰化」。包含結合紅豆、白玉與粉粿的「紅豆雙Q雪糕」、攜手乖乖打造的「孔雀餅乾雪糕」，以及復刻柑仔店記憶的「沙士棒棒冰」，三款新品主打咀嚼感與懷舊風味，一口就能喚醒記憶。

紅豆、餅乾、沙士全上場 懷舊系冰品全面回歸

•紅豆雙Q雪糕：強調配料升級，一次集結紅豆顆粒、Q 彈白玉與古早味粉粿，打造熟悉又驚喜的冰品新體驗，三重配料打造層次豐富的口感。

圖片來源：Poki 百吉提供

•孔雀餅乾雪糕：則將經典雞蛋香餅乾融入冰淇淋，濃郁奶香冰淇淋包裹著香脆孔雀餅乾碎粒，一口咬下就能感受軟脆口感交錯，帶來軟脆交錯的新體驗。

圖片來源：Poki 百吉提供

•沙士棒棒冰：以熟悉汽水香氣打造清爽口感，成為今夏最有回憶殺的消暑選擇。

圖片來源：Poki 百吉提供

產品已陸續於家樂福、全聯與7-ELEVEN開賣。

哈根達斯接力登場 春日果香走療癒路線

另一邊，頂級冰淇淋品牌哈根達斯則以「春日果香」系列切入市場，推出「芒椰葡萄柚」與「草莓柚子」兩款脆皮雪糕。主打新鮮水果結合濃醇冰淇淋的細緻層次，從熱帶果香到莓果酸甜，打造清新又帶點奢華的味覺體驗。

圖片來源：哈根達斯提供

•芒椰葡萄柚脆皮雪糕：以香甜芒果冰淇淋為基底，注入濃郁椰漿流心，外層裹上白巧克力脆皮，再點綴上葡萄柚脆粒，在熱帶濃郁果香中注入一縷清新轉折，彷彿春日午後灑下的溫暖陽光。

圖片來源：哈根達斯提供

•草莓柚子脆皮雪糕：則嚴選新鮮草莓製成濃郁冰淇淋，拌入草莓柚子果醬流心，白巧克力脆皮外層更嵌入覆盆子果粒，輕咬瞬間，莓果的酸甜與柚香的微酸在舌尖優雅綻放，交織出清新的春季果香饗宴。

圖片來源：哈根達斯提供

限時89元開吃 甜點變成日常小確幸

新品同步推出優惠，即日起至3月31日於全家便利商店享嚐鮮價89元（原價129元）。此外，品牌也推出企業方案，將雪糕冰箱直接帶進辦公室，讓上班族在高壓工作中，也能用一根雪糕快速切換心情。

圖片來源：哈根達斯提供

從懷舊到療癒 今年冰品不只是消暑

從百吉主打的童年記憶，到哈根達斯強調的情緒療癒，2026年冰品不再只是解暑選項，而是結合回憶與生活感的「情緒型消費」。無論是想找回熟悉味道，還是想在忙碌中偷一點甜，今年夏天的冰櫃，已經比想像中更精彩。