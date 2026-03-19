2026必打卡彰化網美景點！隨便拍都超有fu

2026-03-19 10:09 FunTime旅遊比價
八卦山天空步道。圖／IG, elaine3.17
八卦山天空步道。圖／IG, elaine3.17

除了知名的扇形車庫，彰化還藏著許多令人驚豔的角落，不論是要拍美照還帶一家大小同樂，彰化都是一個非常好的選擇。本期FunTime小編特別精選14個彰化熱門景點，每一個都是IG上的熱門標籤，不論是夢幻、懷舊、森林系或是廢墟感，這裡通通有！快一起來筆記吧！

看詳細全文連結：【彰化景點推薦】彰化一日遊這樣玩！14大好拍景點大公開

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成美文化園

一秒飛日本，台版兼六園

成美文化園
成美文化園。圖／IG, lan__1225

有台版兼六園稱號的成美文化園區，有池塘和小橋流水，唯美的日式造景庭園讓你彷彿真的來到日本。除此之外，園區內還有多個熱門拍照區域，懸掛在百年古厝上的漂浮紙傘、仙境般的落羽松秘境和歐式玫瑰庭園，非常適合週末來這邊踏青走走呢！


地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

營業時間：09:00-17:00

門票：全票300元、優待票280元（可抵消費100元）


扇形車庫

鐵道迷必訪！日據時代保存下來的蒸汽火車

扇形車庫
扇形車庫。圖／FunTime小編群

鐵道迷照過來、照過來！彰化扇形車站是日據時代的建築，建於民國11年，是臺灣鐵道文化保存完善的珍寶呢！這個扇形設計是為了能讓火車頭轉向，現在是縣定古蹟，碧藍的天空襯著橘紅色的蒸汽火車頭，讓這裡更添加了懷舊氛圍。特別的是，在進入機務段大門前會先看到利用廢鐵自製的兩具機器人，這可是深深擄獲不少小朋友的芳心呢！大人小孩都推薦！


地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

開放時間：13:00-16:00 （週一公休、週六日10:00開放）


別有洞天咖啡館

圓圓水管世界

別有洞天咖啡館
別有洞天咖啡館。圖／IG, holes_cafe

這家位於彰化花壇的特色餐廳，從開幕以來就受到許多網美們的關注呀！一個個堆疊起來的巨大彩色水管，經過設計的餐廳外觀，讓許多民眾慕名而來，尤其夜晚的時候，水管內的燈光映照出來，完全是跟白天不同的樣貌。不只在建築設計方面，餐廳的餐點一點都不馬虎！因為受到太多人的關注與愛戴，餐廳主人還特地重新裝修！除此之外，別有洞天還是寵物友善餐廳，推薦給毛爸毛媽們！


地址：彰化縣花壇鄉花橋街25-16號

營業時間：10:00-20:00（週一公休）


 八卦山天空遊戲場

2026親子遊樂區X最佳打卡景點

天空遊樂場
天空遊樂場。圖／IG, _nadialin

八卦山天空遊戲場
八卦山天空遊戲場。圖／IG, _nadialin

彰化2026最新的景點絕對是這座「八卦山天空遊戲場」！由台灣設計研究院與彰化縣政府共同合作推動，以天空為主題，每一個遊樂設施都像藝術品，讓遊樂設施與天空主題完美結合。不再是五顏六色的塑膠感，取而代之的是極具層次的美學設計，隨處一個角落拍起來都像是在國外！最棒的是，它規劃了全年齡都能輕鬆使用的動線與設施，不僅是家長們心中的夢幻放電聖地，更是許多網美特地前來朝聖的藝術景點，翻轉了大家對傳統公園的想像。


地址：彰化縣彰化市中山路二段644巷16弄10-6號

開放時間：24小時


香久園

春天必訪彰化最美小花園

香久園
香久園。圖／IG, molly_17.5

在彰化的鄉間小徑深處，藏著一處春天必訪的秘密基地「香久園」。也是彰化在地最美的私房花園，真的是春天必去！一年只開這一次，錯過就要再等一年。園區由三位熱愛植栽與園藝的職人共同打造，每一朵花都傾注了他們悉心的呵護，整片花海生機勃勃，能真實感受到花朵生命的綻放。這裡不僅好看、好拍，還能感受到滿滿的療癒感，趁著現在有開放，趕快手刀預約，去花園裡找找哪一朵是你的「本命花」吧！


小編小提醒：去之前一定要先從官網先進行預約哦～

地址：彰化縣田尾鄉順安路及光復路538巷交叉口（可直接導航香久園）

營業時間：09:00-17:00（週四公休）

門票：全票100元、優待票50元


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FunTime旅遊比價

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FunTime是全國知名的旅遊比價網，網羅全台旅行社，提供便宜機票、飯店、自由行、跟團行程比價與達人推薦行程，超過1000萬條旅遊商品及資訊，立即找到你要的旅遊行程。

#蒸汽火車 #熱門景點 #彰化旅遊 #打卡景點 #景點攻略

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #老店 #名古屋 #美食探店

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❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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#打卡景點

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2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

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錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

2026-03-15 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

錫葉藤三月花開時是全年最美的時節！

  • 雲林西湖，有個以六公尺高的錫葉藤花牆秘境，逢2~4月花開，又以三月花開最美也是最佳觀賞期。看那紫藍花海四瀑布傾瀉而下，花兒掉落撒滿芬芳的土地，超美的浪漫，隱身花牆裡的攝影人，好似與花兒深度對話，咔嚓咔嚓拍下一幅幅美麗風景。網美一族早已掌握最佳觀賞盛開期浪漫追花了，動作還真是快。台北也有知名錫葉藤秘景，就在大安森林公園3公尺的花棚，三月中旬才花開幾朵，長春園藝的花園已是滿開，北南兩不同。

西湖長春園藝 花園資訊

地址：雲林四湖鄉保安路87號對面

電話：0911 100 354

開放時間：上午8:00-下午6:00

入園收費：每人台幣50元

觀賞期限：最佳時間三月底之前，整個花期可到四月

大眾交通

  • 高鐵雲林站，轉乘公車路線1666和1666A，車程約40分鐘，善用雲林搭公車app可掌握搭車資訊 。
  • 去程：「参天宮站」下車，往回走500公尺即可抵達
  • 回程：公車站牌「四湖站」，在衛生所對面，距離長春園藝步程約10~15分鐘。

網站

(造訪攝影日期：2026.3.13）

錫葉藤花朵特色

  • 紫色星芒狀的花朵，花瓣與萼片各為 5 片，上下交錯相疊，一段時日之後花朵會稍稍褪色，呈現深淺不一的紫花瀑布，十分美麗。
  • 花朵是那深紫色的圓片狀，而淺色的是花萼，長條狀。 



西湖長春園藝⟪錫葉藤花園⟫，樸實的田園美景💕

  • 花園主人花費2年時間種植了這片錫葉藤花牆，特別以鐵架架高讓錫葉藤能順著支架爬藤，才打造出這片全台少見最高、最長的紫色花牆美景。
  • 長春園藝花園內的錫葉藤有紫色和白色2種品種，錫葉藤花朵一天就會謝，留下花萼，花萼會從深紫轉淡再呈褐色最後變種子掉下來，漂亮紫藍花色鋼大概會維持二週，之後就漸漸退色，預估今年花期應該會到到3月底，把握最佳賞花期前來。😳

🔻日正當中拍下下圖的這幾張，好喜歡的田園氛圍。

盛開的錫葉藤花牆紫藍色，美到爆，浪漫至極！

有的人會將錫葉藤和同是紫花成串的紫藤搞混，同樣的紫藤花開時間也是在三月，大台北地區大多在三月底開始開花，我也只有在淡水屯山里的《紫藤咖啡園》看過，今年如同往年的三月底才開放賞花。而爆開的錫葉藤花牆還真沒有看過，近幾天有網友分享去年三月底花況，好想看看，行動派的人，有想法就會付諸行動的，立刻奔來雲林四湖探探花況，真的盛開了，網美分享的照片不是照騙，是真的美到爆，浪漫至極！🫠

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

關於園主，四湖長春園藝花園創辦人，鍾愛孤挺花，感於台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，園區種植超過數十萬株以上的孤挺花。

  • 吳俊育民國83年電機科畢業，服完兵役後，就業於麥寮台塑石化有限公司超過20年。因喜愛花卉栽種，特別鍾愛生命力超強的孤挺花，室外種植花卉是件不容易的事情，尤其在沿海地區、東北季風鹽害很嚴重的地方，有其困難度。台灣市面出售孤挺花球莖品種一般由國外進口，台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，得獎不少，曾獲媒體大幅報導。
  • 三月中拜訪時花況：種植超過數十萬株以上的孤挺花園，目前只有少量的花開，不少株已開出花苞，蓄勢待發的準備大綻放。
  • 孤挺花觀賞還得再等等，三至五月春夏間，是孤挺花綻放的季節，有意觀賞者先聯絡園方最佳的賞花時間。

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！
🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！

氣象預報好天氣，說走就走的高鐵輕旅行，台北往返雲林西湖錫葉藤一日遊，欣賞中拍不停，帶回來的是滿滿紫色花串的快樂心情。

🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。
🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。

🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花
🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花

🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。
🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#賞花 #攝影 #打卡景點

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

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