2026必打卡彰化網美景點！隨便拍都超有fu

八卦山天空步道。圖／IG, elaine3.17

除了知名的扇形車庫，彰化還藏著許多令人驚豔的角落，不論是要拍美照還帶一家大小同樂，彰化都是一個非常好的選擇。本期FunTime小編特別精選14個彰化熱門景點，每一個都是IG上的熱門標籤，不論是夢幻、懷舊、森林系或是廢墟感，這裡通通有！快一起來筆記吧！

看詳細全文連結：【彰化景點推薦】彰化一日遊這樣玩！14大好拍景點大公開

鹿港老街全攻略：吃吃喝喝帶你玩鹿港

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

成美文化園

一秒飛日本，台版兼六園

成美文化園。圖／IG, lan__1225

有台版兼六園稱號的成美文化園區，有池塘和小橋流水，唯美的日式造景庭園讓你彷彿真的來到日本。除此之外，園區內還有多個熱門拍照區域，懸掛在百年古厝上的漂浮紙傘、仙境般的落羽松秘境和歐式玫瑰庭園，非常適合週末來這邊踏青走走呢！

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

營業時間：09:00-17:00

門票：全票300元、優待票280元（可抵消費100元）

扇形車庫

鐵道迷必訪！日據時代保存下來的蒸汽火車

扇形車庫。圖／FunTime小編群

鐵道迷照過來、照過來！彰化扇形車站是日據時代的建築，建於民國11年，是臺灣鐵道文化保存完善的珍寶呢！這個扇形設計是為了能讓火車頭轉向，現在是縣定古蹟，碧藍的天空襯著橘紅色的蒸汽火車頭，讓這裡更添加了懷舊氛圍。特別的是，在進入機務段大門前會先看到利用廢鐵自製的兩具機器人，這可是深深擄獲不少小朋友的芳心呢！大人小孩都推薦！

地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

開放時間：13:00-16:00 （週一公休、週六日10:00開放）

別有洞天咖啡館

圓圓水管世界

別有洞天咖啡館。圖／IG, holes_cafe

這家位於彰化花壇的特色餐廳，從開幕以來就受到許多網美們的關注呀！一個個堆疊起來的巨大彩色水管，經過設計的餐廳外觀，讓許多民眾慕名而來，尤其夜晚的時候，水管內的燈光映照出來，完全是跟白天不同的樣貌。不只在建築設計方面，餐廳的餐點一點都不馬虎！因為受到太多人的關注與愛戴，餐廳主人還特地重新裝修！除此之外，別有洞天還是寵物友善餐廳，推薦給毛爸毛媽們！

地址：彰化縣花壇鄉花橋街25-16號

營業時間：10:00-20:00（週一公休）

八卦山天空遊戲場

2026親子遊樂區X最佳打卡景點

天空遊樂場。圖／IG, _nadialin

八卦山天空遊戲場。圖／IG, _nadialin

彰化2026最新的景點絕對是這座「八卦山天空遊戲場」！由台灣設計研究院與彰化縣政府共同合作推動，以天空為主題，每一個遊樂設施都像藝術品，讓遊樂設施與天空主題完美結合。不再是五顏六色的塑膠感，取而代之的是極具層次的美學設計，隨處一個角落拍起來都像是在國外！最棒的是，它規劃了全年齡都能輕鬆使用的動線與設施，不僅是家長們心中的夢幻放電聖地，更是許多網美特地前來朝聖的藝術景點，翻轉了大家對傳統公園的想像。

地址：彰化縣彰化市中山路二段644巷16弄10-6號

開放時間：24小時





香久園

春天必訪彰化最美小花園

香久園。圖／IG, molly_17.5

在彰化的鄉間小徑深處，藏著一處春天必訪的秘密基地「香久園」。也是彰化在地最美的私房花園，真的是春天必去！一年只開這一次，錯過就要再等一年。園區由三位熱愛植栽與園藝的職人共同打造，每一朵花都傾注了他們悉心的呵護，整片花海生機勃勃，能真實感受到花朵生命的綻放。這裡不僅好看、好拍，還能感受到滿滿的療癒感，趁著現在有開放，趕快手刀預約，去花園裡找找哪一朵是你的「本命花」吧！

小編小提醒：去之前一定要先從官網先進行預約哦～

地址：彰化縣田尾鄉順安路及光復路538巷交叉口（可直接導航香久園）

營業時間：09:00-17:00（週四公休）

門票：全票100元、優待票50元

彰化親子景點攻略：8個彰化親子景點推薦

彰化伴手禮推薦：古早味才對味！彰化買這些大家都愛

彰化美食大公開：彰化必吃7家爌肉飯