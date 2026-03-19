2026-03-19 09:57 卡娃思 / 開心趴趴走
精選五彩花園12種玫瑰：從名稱認識，有來自莫內名畫、源自日本綠色無刺、談情說愛【台北玫瑰展2026】（大蒐集二）
逛玫瑰展，辨識玫瑰品種和名稱之後，回到家電腦前，以名稱為關鍵字查詢，命名的來源和故事，還蠻有趣的日常學習。參加主辦方舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，看玫瑰展展更有趣🫠
- 繼續大搜集玫瑰花的品種中，發現了有些玫瑰的特性，還是那個品種獨有的，不僅在花朵的顏色不是五彩的繽紛，是綠油油的綠色，甚至連枝幹都沒有刺呢！
- 沉浸在「五彩玫瑰園」萬紫千紅浪漫花海中，似乎掉進了談情說愛的情境，玫瑰品種中有「窈窕淑女」，也有花色濃郁「濃情蜜意」的愛和「君子好逑」。花名是來自法國作曲家佛瑞，浪漫氛圍的花朵，讓人聯想到在初夏的西西里島的晴空下，男女在清泉旁互訴愛意的模樣。
- 憂鬱男孩玫瑰，紫色（紫紅色）混色的花朵，宛如一个多情善感的男孩一般。
- 卡米爾玫瑰，花名來自克勞德莫內的名畫「打陽傘的女人」中的模特兒，莫內的妻子卡米爾之名。
⒈⟪米多莉公主⟫（綠色玫瑰，閃電玫瑰），來自日本🌹
- 特性： 米多莉公主花色罕見，呈現全綠色，花型小巧細緻。花朵翠綠如寶石，常被形容像小高麗菜般簇生。
- 花語寓意著，青春永駐與永不老去的愛情 ，有人說，近幾年詢問度最高的就是這稀有的綠色玫瑰，確實少見。
- 回顧2021年玫瑰展，卡娃思的部落格記錄著的米多莉公主稱之為「閃電玫瑰」，來自日本發現的變異品種綠露斯塔，是稀有的綠玫瑰品種，被稱為〔米多莉公主〕或綠露斯塔，小巧可愛又有點像高麗菜，獨特顏色以罕見且極致的翠綠色澤聞名，花瓣像層層疊疊的綠色葉片。（台北玫瑰展2021年）
⒉綠音符玫瑰🌹
- 一莖多花耐開，花型迷你小巧可愛，波浪花瓣人見人愛，超級耐開，冬天的低氣溫，越低越漂亮也越綠。
- 樹勢很強，枝幹無刺，偶爾葉下會有刺，綠色應該是黃色演變來。
⒊⟪濃情蜜意 Deep affection⟫🌹
- 相愛的兩人在談戀愛時，感情總是濃得化不開。「濃情蜜意」的花色，代表愛情的濃郁紅色，深深的被吸引，讓人充滿著愛意，陷入愛情的甜蜜之中。四季開花，中大輪花，強香水味。植株直立性，強健好照顧。（芳香玫瑰園）
⒋⟪君子好逑⟫🌹
⟪君子好逑 ⟫就是由窈窕淑女所突變的品種。「君子好逑 」為白色的花，中間帶有一些的黃。強香，株型纖細直立，就像是一位賢德兼備的君子一樣。（芳香玫瑰園）
- 出自《詩經‧周南‧關雎》「窈窕淑女，君子好逑。」意指內外在美兼備的女子，和賢德兼備的君子實在是一對很好的配偶。
⒌⟪窈窕淑女玫瑰⟫🌹
白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味，植株強健。（芳香玫瑰園）
⒍⟪卡米爾玫瑰⟫🌹
花名來自克勞德莫內的名畫『打陽傘的女人』中的模特兒，莫內的妻子卡米爾之名。木村卓功：「看到這玫瑰在田野裡開花時的姿態，讓我想起了莫內畫中的的卡米爾。（冬冬玫瑰園）
⒎ ⟪瑪蒂莞達．Matilda 》亦有稱之「瑪蒂蓮達」🌹
- 強健且四季開花，花色奶油白暈染粉紅花邊，一莖多花，耐熱性耐寒性抗病性兼優，為國際名花。
- 得獎：1987年Bagatelle巴蓋爾國際玫瑰競賽金牌獎1988年Baden-Baden Gold Medal巴登巴登國際玫瑰競賽金牌獎（農業主題館）
⒏ ⟪雪拉莎德玫瑰⟫🌹
為日本育種家木村卓功於2014年育成，以「一千零一夜」女主角為名，屬中小型中輪豐花品種。花期長，且耐熱少病，更具有紫紅花色，以及特別的微尖花瓣，香氣則融合著大馬士革和茶香的水果香。
⒐⟪西西里舞曲玫瑰⟫🌹
花名來自法國作曲家佛瑞，充滿浪漫氛圍的花朵，讓人聯想到在初夏西西里島的晴空下，男女在清泉旁互訴愛意的模樣。淡黃色，具魅力的簇生花形，中大輪花朵，一莖多花，成簇綻放。（冬冬玫瑰園）
⒑⟪香氛氣息玫瑰⟫🌹
- 灌木型玫瑰，桃紅色圓瓣平開，瓣數約35瓣，強健開花性佳，強香的花香，一莖多花，花徑:6-8公分，株高約120~150公分。（花花世界玫瑰園、冬冬玫瑰園）
⒒⟪瑪蒂莞達．Matilda 玫瑰⟫亦有稱之「瑪蒂蓮達玫瑰」🌹
- 強健且四季開花，花色奶油白暈染粉紅花邊，一莖多花，耐熱性耐寒性抗病性兼優，為國際名花。
- 得獎：1987年Bagatelle巴蓋爾國際玫瑰競賽金牌獎1988年Baden-Baden Gold Medal巴登巴登國際玫瑰競賽金牌獎（農業主題館）
⒓純銀 (Sterling Silver)玫瑰🌹
現代雜交玫瑰，1957年美國育種，淺紫色，圓瓣高心型，波浪瓣，濃果香，花型碩大。是紫色花朵最早期之品種。為名花"和平"的後代。（玫瑰園語音導覽）
台北玫瑰展主辦方舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。
辦法，見官方臉書粉專，看玫瑰展展更有趣
https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html
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