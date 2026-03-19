精選五彩花園12種玫瑰：從名稱認識，有來自莫內名畫、源自日本綠色無刺、談情說愛【台北玫瑰展2026】（大蒐集二）

2026-03-19 09:57 卡娃思 / 開心趴趴走

逛玫瑰展，辨識玫瑰品種和名稱之後，回到家電腦前，以名稱為關鍵字查詢，命名的來源和故事，還蠻有趣的日常學習。參加主辦方舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，看玫瑰展展更有趣🫠

  • 繼續大搜集玫瑰花的品種中，發現了有些玫瑰的特性，還是那個品種獨有的，不僅在花朵的顏色不是五彩的繽紛，是綠油油的綠色，甚至連枝幹都沒有刺呢！
  • 沉浸在「五彩玫瑰園」萬紫千紅浪漫花海中，似乎掉進了談情說愛的情境，玫瑰品種中有「窈窕淑女」，也有花色濃郁「濃情蜜意」的愛和「君子好逑」。花名是來自法國作曲家佛瑞，浪漫氛圍的花朵，讓人聯想到在初夏的西西里島的晴空下，男女在清泉旁互訴愛意的模樣。
  • 憂鬱男孩玫瑰，紫色（紫紅色）混色的花朵，宛如一个多情善感的男孩一般。
  • 卡米爾玫瑰，花名來自克勞德莫內的名畫「打陽傘的女人」中的模特兒，莫內的妻子卡米爾之名。

⒈⟪米多莉公主⟫（綠色玫瑰，閃電玫瑰），來自日本🌹

  • 特性： 米多莉公主花色罕見，呈現全綠色，花型小巧細緻。花朵翠綠如寶石，常被形容像小高麗菜般簇生。
  • 花語寓意著，青春永駐與永不老去的愛情 ，有人說，近幾年詢問度最高的就是這稀有的綠色玫瑰，確實少見。
  • 回顧2021年玫瑰展，卡娃思的部落格記錄著的米多莉公主稱之為「閃電玫瑰」，來自日本發現的變異品種綠露斯塔，是稀有的綠玫瑰品種，被稱為〔米多莉公主〕或綠露斯塔，小巧可愛又有點像高麗菜，獨特顏色以罕見且極致的翠綠色澤聞名，花瓣像層層疊疊的綠色葉片。台北玫瑰展2021年

米多莉公主玫瑰，卡娃思拍攝2026/3。
米多莉公主玫瑰，卡娃思拍攝2026/3。

米多莉公主玫瑰，卡娃思拍攝2022/3。
米多莉公主玫瑰，卡娃思拍攝2022/3。

🔺米多莉公主玫瑰，卡娃思拍攝2026/3，五彩玫瑰園裡有二株。
🔺米多莉公主玫瑰，卡娃思拍攝2026/3，五彩玫瑰園裡有二株。

⒉綠音符玫瑰🌹

  • 一莖多花耐開，花型迷你小巧可愛，波浪花瓣人見人愛，超級耐開，冬天的低氣溫，越低越漂亮也越綠。
  • 樹勢很強，枝幹無刺，偶爾葉下會有刺，綠色應該是黃色演變來。

⒊⟪濃情蜜意 Deep affection⟫🌹

  • 相愛的兩人在談戀愛時，感情總是濃得化不開。「濃情蜜意」的花色，代表愛情的濃郁紅色，深深的被吸引，讓人充滿著愛意，陷入愛情的甜蜜之中。四季開花，中大輪花，強香水味。植株直立性，強健好照顧。（芳香玫瑰園）

⒋⟪君子好逑⟫🌹

⟪君子好逑 ⟫就是由窈窕淑女所突變的品種。「君子好逑 」為白色的花，中間帶有一些的黃。強香，株型纖細直立，就像是一位賢德兼備的君子一樣。（芳香玫瑰園）

  • 出自《詩經‧周南‧關雎》「窈窕淑女，君子好逑。」意指內外在美兼備的女子，和賢德兼備的君子實在是一對很好的配偶。

⒌⟪窈窕淑女玫瑰⟫🌹

白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味，植株強健。（芳香玫瑰園）

⒍⟪卡米爾玫瑰⟫🌹

花名來自克勞德莫內的名畫『打陽傘的女人』中的模特兒，莫內的妻子卡米爾之名。木村卓功：「看到這玫瑰在田野裡開花時的姿態，讓我想起了莫內畫中的的卡米爾。（冬冬玫瑰園）

⟪卡米爾⟫遠遠看時，看似寂寞的花朵，越靠近，越慢慢觀賞她的表情，就越會被她的魅力所吸引。像是眼神中帶有一絲清雅的女性一般。花瓣結實，單花花期持久，也能當作切花來利用。花瓣不易脫落。（冬冬玫瑰園）
⟪卡米爾⟫遠遠看時，看似寂寞的花朵，越靠近，越慢慢觀賞她的表情，就越會被她的魅力所吸引。像是眼神中帶有一絲清雅的女性一般。花瓣結實，單花花期持久，也能當作切花來利用。花瓣不易脫落。（冬冬玫瑰園）

⟪卡米爾玫瑰⟫帶有些銀色的淡藤色，波浪花瓣的中輪花朵，成簇綻放。花朵散發出茶香和青草香，微香。高溫期時，時而開出圓辦平開的花朵。
⟪卡米爾玫瑰⟫帶有些銀色的淡藤色，波浪花瓣的中輪花朵，成簇綻放。花朵散發出茶香和青草香，微香。高溫期時，時而開出圓辦平開的花朵。

⒎ ⟪瑪蒂莞達．Matilda 》亦有稱之「瑪蒂蓮達」🌹

  • 強健且四季開花，花色奶油白暈染粉紅花邊，一莖多花，耐熱性耐寒性抗病性兼優，為國際名花。
  • 得獎：1987年Bagatelle巴蓋爾國際玫瑰競賽金牌獎1988年Baden-Baden Gold Medal巴登巴登國際玫瑰競賽金牌獎（農業主題館）

⒏ ⟪雪拉莎德玫瑰⟫🌹

為日本育種家木村卓功於2014年育成，以「一千零一夜」女主角為名，屬中小型中輪豐花品種。花期長，且耐熱少病，更具有紫紅花色，以及特別的微尖花瓣，香氣則融合著大馬士革和茶香的水果香。

⒐⟪西西里舞曲玫瑰⟫🌹

花名來自法國作曲家佛瑞，充滿浪漫氛圍的花朵，讓人聯想到在初夏西西里島的晴空下，男女在清泉旁互訴愛意的模樣。淡黃色，具魅力的簇生花形，中大輪花朵，一莖多花，成簇綻放。（冬冬玫瑰園）

⒑⟪香氛氣息玫瑰⟫🌹

  • 灌木型玫瑰，桃紅色圓瓣平開，瓣數約35瓣，強健開花性佳，強香的花香，一莖多花，花徑:6-8公分，株高約120~150公分。（花花世界玫瑰園、冬冬玫瑰園）

⒒⟪瑪蒂莞達．Matilda 玫瑰⟫亦有稱之「瑪蒂蓮達玫瑰」🌹

  • 強健且四季開花，花色奶油白暈染粉紅花邊，一莖多花，耐熱性耐寒性抗病性兼優，為國際名花。
  • 得獎：1987年Bagatelle巴蓋爾國際玫瑰競賽金牌獎1988年Baden-Baden Gold Medal巴登巴登國際玫瑰競賽金牌獎（農業主題館）

大盛開的這一天，網美之爭相的來拍照，卡娃思攝於2026.03.15。
大盛開的這一天，網美之爭相的來拍照，卡娃思攝於2026.03.15。

⒓純銀 (Sterling Silver)玫瑰🌹

現代雜交玫瑰，1957年美國育種，淺紫色，圓瓣高心型，波浪瓣，濃果香，花型碩大。是紫色花朵最早期之品種。為名花"和平"的後代。（玫瑰園語音導覽）

⟪卡米爾玫瑰⟫帶有些銀色的淡藤色，波浪花瓣的中輪花朵，成簇綻放。花朵散發出茶香和青草香，微香。高溫期時，時而開出圓辦平開的花朵。
⟪卡米爾玫瑰⟫帶有些銀色的淡藤色，波浪花瓣的中輪花朵，成簇綻放。花朵散發出茶香和青草香，微香。高溫期時，時而開出圓辦平開的花朵。

台北玫瑰展主辦方舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，看玫瑰展展更有趣

https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html







卡娃思 / 開心趴趴走

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我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#日本 #玫瑰花 #展覽帶逛

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

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#日本 #老店 #名古屋 #美食探店

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❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

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#航空 #星宇航空 #新加坡航空

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錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

2026-03-15 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

錫葉藤三月花開時是全年最美的時節！

  • 雲林西湖，有個以六公尺高的錫葉藤花牆秘境，逢2~4月花開，又以三月花開最美也是最佳觀賞期。看那紫藍花海四瀑布傾瀉而下，花兒掉落撒滿芬芳的土地，超美的浪漫，隱身花牆裡的攝影人，好似與花兒深度對話，咔嚓咔嚓拍下一幅幅美麗風景。網美一族早已掌握最佳觀賞盛開期浪漫追花了，動作還真是快。台北也有知名錫葉藤秘景，就在大安森林公園3公尺的花棚，三月中旬才花開幾朵，長春園藝的花園已是滿開，北南兩不同。

西湖長春園藝 花園資訊

地址：雲林四湖鄉保安路87號對面

電話：0911 100 354

開放時間：上午8:00-下午6:00

入園收費：每人台幣50元

觀賞期限：最佳時間三月底之前，整個花期可到四月

大眾交通

  • 高鐵雲林站，轉乘公車路線1666和1666A，車程約40分鐘，善用雲林搭公車app可掌握搭車資訊 。
  • 去程：「参天宮站」下車，往回走500公尺即可抵達
  • 回程：公車站牌「四湖站」，在衛生所對面，距離長春園藝步程約10~15分鐘。

網站

(造訪攝影日期：2026.3.13）

錫葉藤花朵特色

  • 紫色星芒狀的花朵，花瓣與萼片各為 5 片，上下交錯相疊，一段時日之後花朵會稍稍褪色，呈現深淺不一的紫花瀑布，十分美麗。
  • 花朵是那深紫色的圓片狀，而淺色的是花萼，長條狀。 



西湖長春園藝⟪錫葉藤花園⟫，樸實的田園美景💕

  • 花園主人花費2年時間種植了這片錫葉藤花牆，特別以鐵架架高讓錫葉藤能順著支架爬藤，才打造出這片全台少見最高、最長的紫色花牆美景。
  • 長春園藝花園內的錫葉藤有紫色和白色2種品種，錫葉藤花朵一天就會謝，留下花萼，花萼會從深紫轉淡再呈褐色最後變種子掉下來，漂亮紫藍花色鋼大概會維持二週，之後就漸漸退色，預估今年花期應該會到到3月底，把握最佳賞花期前來。😳

🔻日正當中拍下下圖的這幾張，好喜歡的田園氛圍。

盛開的錫葉藤花牆紫藍色，美到爆，浪漫至極！

有的人會將錫葉藤和同是紫花成串的紫藤搞混，同樣的紫藤花開時間也是在三月，大台北地區大多在三月底開始開花，我也只有在淡水屯山里的《紫藤咖啡園》看過，今年如同往年的三月底才開放賞花。而爆開的錫葉藤花牆還真沒有看過，近幾天有網友分享去年三月底花況，好想看看，行動派的人，有想法就會付諸行動的，立刻奔來雲林四湖探探花況，真的盛開了，網美分享的照片不是照騙，是真的美到爆，浪漫至極！🫠

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

關於園主，四湖長春園藝花園創辦人，鍾愛孤挺花，感於台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，園區種植超過數十萬株以上的孤挺花。

  • 吳俊育民國83年電機科畢業，服完兵役後，就業於麥寮台塑石化有限公司超過20年。因喜愛花卉栽種，特別鍾愛生命力超強的孤挺花，室外種植花卉是件不容易的事情，尤其在沿海地區、東北季風鹽害很嚴重的地方，有其困難度。台灣市面出售孤挺花球莖品種一般由國外進口，台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，得獎不少，曾獲媒體大幅報導。
  • 三月中拜訪時花況：種植超過數十萬株以上的孤挺花園，目前只有少量的花開，不少株已開出花苞，蓄勢待發的準備大綻放。
  • 孤挺花觀賞還得再等等，三至五月春夏間，是孤挺花綻放的季節，有意觀賞者先聯絡園方最佳的賞花時間。

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！
🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！

氣象預報好天氣，說走就走的高鐵輕旅行，台北往返雲林西湖錫葉藤一日遊，欣賞中拍不停，帶回來的是滿滿紫色花串的快樂心情。

🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。
🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。

🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花
🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花

🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。
🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。




卡娃思 / 開心趴趴走

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我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

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#大巨蛋 #餐廳 #生日 #美食探店 #打卡景點

貝ㄦ貪食怪 2026.03.19 10
還沒夏天先衝了！百吉童年零食變冰 哈根達斯果香雪糕同步開搶 春日新品一次看

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女子漾／編輯黃冠婷 2026.03.19 20
日本京都春日繁花 櫻花、紫藤、芝櫻、杜鵑與玫瑰皆綻美！

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#京都

旅遊經 2026.03.19 13
2026必打卡彰化網美景點！隨便拍都超有fu

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#蒸汽火車 #熱門景點 #彰化旅遊 #打卡景點 #景點攻略

FunTime旅遊比價 2026.03.19 23
3月天紫色微醺！苦楝並不可憐，此時正值花開吐芬芳的美麗時刻！

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#苦楝花

旅遊經 2026.03.19 18
富山自由行更方便！手機買周遊券 巴士串聯黑部峽谷與宇奈月溫泉

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#日本

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.19 13
精選五彩花園12種玫瑰：從名稱認識，有來自莫內名畫、源自日本綠色無刺、談情說愛【台北玫瑰展2026】（大蒐集二）

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#玫瑰花 #日本 #展覽帶逛

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.03.19 21
清明吃潤餅傳說有三 北投麗禧應景推現做潤餅，在溫泉假期中品味節氣文化！

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#溫泉 #北投麗禧 #假期

旅遊經 2026.03.19 50
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