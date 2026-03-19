精選五彩花園12種玫瑰：從名稱認識，有來自莫內名畫、源自日本綠色無刺、談情說愛【台北玫瑰展2026】（大蒐集二）

逛玫瑰展，辨識玫瑰品種和名稱之後，回到家電腦前，以名稱為關鍵字查詢，命名的來源和故事，還蠻有趣的日常學習。參加主辦方舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，看玫瑰展展更有趣🫠

繼續大搜集 玫瑰花 的品種中，發現了有些玫瑰的特性，還是那個品種獨有的，不僅在花朵的顏色不是五彩的繽紛，是綠油油的綠色，甚至連枝幹都沒有刺呢！

的品種中，發現了有些玫瑰的特性，還是那個品種獨有的，不僅在花朵的顏色不是五彩的繽紛，是綠油油的綠色，甚至連枝幹都沒有刺呢！ 沉浸在「五彩玫瑰園」萬紫千紅浪漫花海中，似乎掉進了談情說愛的情境，玫瑰品種中有「窈窕淑女」，也有花色濃郁「濃情蜜意」的愛和「君子好逑」。花名是來自法國作曲家佛瑞，浪漫氛圍的花朵，讓人聯想到在初夏的西西里島的晴空下，男女在清泉旁互訴愛意的模樣。

憂鬱男孩玫瑰，紫色（紫紅色）混色的花朵，宛如一个多情善感的男孩一般。

卡米爾玫瑰， 花名來自克勞德莫內的名畫「打陽傘的女人」中的模特兒，莫內的妻子卡米爾之名。

米多莉公主玫瑰，卡娃思拍攝2026/3。

米多莉公主玫瑰，卡娃思拍攝2022/3。

🔺米多莉公主玫瑰，卡娃思拍攝2026/3，五彩玫瑰園裡有二株。

⒉綠音符玫瑰🌹

一莖多花耐開，花型迷你小巧可愛，波浪花瓣人見人愛，超級耐開，冬天的低氣溫，越低越漂亮也越綠。

樹勢很強，枝幹無刺，偶爾葉下會有刺，綠色應該是黃色演變來。

⒊⟪濃情蜜意 Deep affection⟫🌹

相愛的兩人在談戀愛時，感情總是濃得化不開。「濃情蜜意」的花色，代表愛情的濃郁紅色，深深的被吸引，讓人充滿著愛意，陷入愛情的甜蜜之中。四季開花，中大輪花，強香水味。植株直立性，強健好照顧。（芳香玫瑰園）

⒋⟪君子好逑⟫🌹

⟪君子好逑 ⟫就是由窈窕淑女所突變的品種。「君子好逑 」為白色的花，中間帶有一些的黃。強香，株型纖細直立，就像是一位賢德兼備的君子一樣。（芳香玫瑰園）

出自《詩經‧周南‧關雎》「窈窕淑女，君子好逑。」意指內外在美兼備的女子，和賢德兼備的君子實在是一對很好的配偶。

⒌⟪窈窕淑女玫瑰⟫🌹

白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味 ，植株強健 。（芳香玫瑰園）

⒍⟪卡米爾玫瑰⟫🌹

花名來自克勞德莫內的名畫『打陽傘的女人』中的模特兒，莫內的妻子卡米爾之名。木村卓功：「看到這玫瑰在田野裡開花時的姿態，讓我想起了莫內畫中的的卡米爾。（冬冬玫瑰園）

⟪卡米爾⟫遠遠看時，看似寂寞的花朵，越靠近，越慢慢觀賞她的表情，就越會被她的魅力所吸引。像是眼神中帶有一絲清雅的女性一般。花瓣結實，單花花期持久，也能當作切花來利用。花瓣不易脫落。（冬冬玫瑰園）

⟪卡米爾玫瑰⟫帶有些銀色的淡藤色，波浪花瓣的中輪花朵，成簇綻放。花朵散發出茶香和青草香，微香。高溫期時，時而開出圓辦平開的花朵。

⒎ ⟪瑪蒂莞達．Matilda 》亦有稱之「瑪蒂蓮達」🌹

強健且四季開花，花色奶油白暈染粉紅花邊，一莖多花，耐熱性耐寒性抗病性兼優，為國際名花。

得獎：1987年Bagatelle巴蓋爾國際玫瑰競賽金牌獎1988年Baden-Baden Gold Medal巴登巴登國際玫瑰競賽金牌獎（農業主題館）

⒏ ⟪雪拉莎德玫瑰⟫🌹

為日本育種家木村卓功於2014年育成，以「一千零一夜」女主角為名，屬中小型中輪豐花品種。花期長，且耐熱少病，更具有紫紅花色，以及特別的微尖花瓣，香氣則融合著大馬士革和茶香的水果香。

⒐⟪西西里舞曲玫瑰⟫🌹

花名來自法國作曲家佛瑞，充滿浪漫氛圍的花朵，讓人聯想到在初夏西西里島的晴空下，男女在清泉旁互訴愛意的模樣。淡黃色，具魅力的簇生花形，中大輪花朵，一莖多花，成簇綻放。（冬冬玫瑰園）

⒑⟪香氛氣息玫瑰⟫🌹

灌木型玫瑰，桃紅色圓瓣平開，瓣數約35瓣，強健開花性佳，強香的花香，一莖多花，花徑:6-8公分，株高約120~150公分。（花花世界玫瑰園、冬冬玫瑰園）

⒒⟪瑪蒂莞達．Matilda 玫瑰⟫亦有稱之「瑪蒂蓮達玫瑰」🌹

強健且四季開花，花色奶油白暈染粉紅花邊，一莖多花，耐熱性耐寒性抗病性兼優，為國際名花。

得獎：1987年Bagatelle巴蓋爾國際玫瑰競賽金牌獎1988年Baden-Baden Gold Medal巴登巴登國際玫瑰競賽金牌獎（農業主題館）

大盛開的這一天，網美之爭相的來拍照，卡娃思攝於2026.03.15。

⒓純銀 (Sterling Silver)玫瑰🌹

現代雜交玫瑰，1957年美國育種，淺紫色，圓瓣高心型，波浪瓣，濃果香，花型碩大。是紫色花朵最早期之品種。為名花"和平"的後代。（玫瑰園語音導覽）

⟪卡米爾玫瑰⟫帶有些銀色的淡藤色，波浪花瓣的中輪花朵，成簇綻放。花朵散發出茶香和青草香，微香。高溫期時，時而開出圓辦平開的花朵。

台北玫瑰展主辦方舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，看玫瑰展展更有趣

https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html



















