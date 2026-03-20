新婚旅行去哪最浪漫？網友熱議六大「蜜月國家」一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「蜜月國家」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大蜜月國家有哪些。

對於許多新婚夫妻來說，蜜月旅行是開啟婚姻生活的重要儀式之一。當兩人暫時放下忙碌的日常生活，在陌生城市或浪漫海島享受異國風情，不僅能放鬆身心，也能為彼此留下格外深刻且值得珍藏的共同回憶。因此，本篇便整理出網友熱議的蜜月國家，一起來看看這份充滿幸福的浪漫清單！

「日本」美景如畫成首選 「義大利」多城市旅遊成熱門選擇

▲ 網友熱議TOP6蜜月國家 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「蜜月國家」的相關話題討論，可以發現「日本」是許多夫妻檔的首選國家。從東京霓虹交織的璀璨夜景，到京都充滿古樸韻味的石板小徑，日本各城市擁有截然不同的浪漫風情。除了都市魅力，壯闊的自然景觀同樣吸睛。有網友分享他的蜜月行程是「從名古屋開始，經過上高地、黑部立山，再到金澤，從南往北一路玩上去」，並特別提到黑部立山的行程「都要很注意時間，每一站都有乘車時間，趕車比較緊張，但山景超棒超壯觀，完全值得來一趟」，也分享旅遊時拍的照片，引起不少網友熱烈回應。

聲量排名第二的「義大利」同樣是不少網友點名的蜜月勝地。無論是漫步在羅馬街頭感受永恆之城的歷史氛圍，還是在威尼斯搭乘貢多拉穿梭水都，義大利獨特的藝術與人文氣息，都讓旅程別有不一樣的體驗。面對眾多別具特色的城市景觀，有第一次規劃前往義大利蜜月旅行的民眾表示「有點貪心想玩羅馬、佛羅倫斯、威尼斯、米蘭，中間想排個酒莊還有托斯卡尼等景點」，而發文請益網友建議的旅遊天數，引來不少民眾留言分享自己的旅遊經驗。例如有民眾認為「義大利能玩的點很多，蜜月能悠閒地玩不要太趕更好」，也有人提醒「義大利的交通是最難掌控的要有心理準備，還有每個城市搭公車的方式售票都有點不同需要好好研究」，建議在規劃行程時預留景點與景點之間的交通時間，才能更從容地享受旅程。

此外，排名第三的「瑞士」以經典的三大名峰，包含少女峰、馬特洪峰、白朗峰，以及終年積雪的阿爾卑斯山景聞名，壯麗的自然風光深受喜愛大自然氛圍的夫妻青睞。而「馬爾地夫」則以一島一飯店的設計為特色，入住的旅客只要踏出房間即可見到海景，在海邊享受專屬於兩人的蜜月時光。至於充滿浪漫與時尚氣息的「法國」，也是不少情侶與新婚夫妻蜜月時會造訪的國家。除了享受精緻的法式料理、逛精品店挑選禮品，在巴黎鐵塔下擁吻更是許多人夢想中的浪漫場景。最後，「中國」則因擁有多元古蹟與壯麗自然景觀，加上沒有語言隔閡的優勢，成為部分新人規劃蜜月時的選擇。

每對新人對蜜月的嚮往各不相同，有人喜歡在古文明與自然景觀中尋找感動，也有人期待在海邊聽著浪聲入眠。無論蜜月旅行選擇前往哪一個國家，與另一半共同創造的回憶與旅行體驗，都將成為婚姻生活中難忘的一段記憶。

【《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

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