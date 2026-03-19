3月天紫色微醺！苦楝並不可憐，此時正值花開吐芬芳的美麗時刻！

【旅遊經 洪書瑱報導】







此時偶爾走近或經過一棵樹梢看起來灰白的大樹時，隨風卻也帶來一陣陳花的清香，若仔細一看，感覺像灰白色系的花朵，真正的顏色是淡紫色，展現一種不落俗套的高級美，那八九不離十，應該就是「苦楝」花了，苦楝花此時正在大地回暖時悄悄綻放，是春日裡最迷人的邂逅驚喜！苦楝花因為名稱常讓人錯過它很可憐，事實上「苦楝」是台灣原生種，且四季分明各有不同姿態，被稱為「色彩魔術師」。









苦楝四季分明，被稱為「森林魔術師」！







苦楝的花的紫顏，在樹下經過，總能聞到淡淡花香







苦楝花苞







淡紫色的花朵細緻迷人







苦楝花在大地回暖時綻放，如像在樹梢撒上了一層輕柔的淡紫色糖霜







如銅鈴般的金黃果實被稱為「金鈴子」

苦楝的賞花期大約在 3 到 4 月，因四季分明被稱為「色彩魔術師」，春天綻放紫花，夏天換上深綠濃蔭，秋天轉為金黃葉色，冬天則掛滿如銅鈴般的金黃果實「金鈴子」，一年四季都有不同美感，真的是最有誠意的景觀樹！身為臺灣原生種的苦楝，可是強健又優雅的代表，它擁有高聳的樹型與廣闊如傘的樹冠，羽狀複葉輕盈飄逸，淡紫色花朵細緻迷人。雖然名字諧音「可憐」，但它象徵的卻是「苦盡甘來」的堅毅。這類樹種生長快速、耐旱且抗蟲性佳，是極佳的行道樹。也因為生長快速及抗蟲性佳等原因，加上它的木材紋路也最迷人，在植物學界普遍被認為，苦楝是闊葉樹中樹型中，最漂亮的樹種，也因材質不易龜裂、耐用性高，適合製作傢俱。在過往華人世界，早期家中生女兒就會種楝樹，女兒出嫁時便砍樹做成箱櫃等，故楝樹又有「女兒樹」之名。









提頂大道







大業路







大安森林公園4號門通往9號門，以及兒童小舞台、遊戲場周圍、活水飛輪周邊都有栽種苦楝





現在許多地方苦楝樹都已開花，其中台北也有許多地方可見，若想看最震撼的「紫海」，絕對不能錯過內湖堤頂大道，那裡有將近 500 株苦楝齊放，從空橋俯瞰就像漫步在紫色雲端；大安森林公園與大業路也是絕佳去處。喜愛苦楝那片紫，建議可去陽光運動公園放空，白天在草地上曬太陽、看飛機劃過紫色樹頂，享受青春的氣息。入夜後，路燈下的苦楝更顯得神祕而溫柔，別有一番微醺氛圍。若此時前往大安森林公園，在欣賞公園內杜鵑、繡球花時，也不要錯過了苦楝美景及芳香。

以上圖片：臺北市政府工務局公園處提供