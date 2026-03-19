達美航空追加31架空中巴士廣體客機 強化長程航線布局與高端客艙發展

達美航空宣布追加訂購31架空中巴士新世代廣體客機（ A350-900與 A330-900示意圖）。 圖：達美航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空宣布追加訂購31架空中巴士新世代廣體客機，包括16架 A330-900與15架 A350-900，預計自2029年起交付，以支持未來長程航線發展，並持續強化高端客艙布局。

此次公告包含新的增購訂單，以及行使10架既有選購權，並額外新增20架未來廣體客機的選購權。這項投資將支持達美航空持續擴展國際航網，並加速機隊更新計畫。

達美航空執行長 Ed Bastian 表示：「隨著我們持續擴展國際航網，並為更多長程航線市場做好機隊準備，這些新機型將進一步提升我們的營運能力，同時強化達美在高端客艙產品上的競爭優勢。我們珍視與空中巴士長期以來的合作關係，而這批廣體客機也將為達美帶來長期成長與成本效益。」

達美航空目前正積極推動機隊更新與擴張，以配合未來十年及更長期的國際航網與高端產品發展策略。新加入的廣體客機將為中長程國際市場提供更多高端客艙運能，同時提升燃油效率並改善整體營運效益。

空中巴士北美董事長暨執行長 Robin Hayes 表示：「我們非常感謝達美航空持續信任空中巴士的產品與團隊。能夠透過A330neo與A350機型支持達美的全球成長，是我們的榮幸。這些機型將為達美提供所需的彈性與性能，連結更多全球目的地。」

隨著此次訂單的宣布，達美航空的 A330-900機隊規模將增加至55架，而 A350機隊則將達到79架，其中包括預計自2027年初開始交付的20架 A350-1000。

A350優異的航程與性能，使達美航空得以持續拓展亞洲、非洲、中東與南太平洋等長程市場，例如近期開航或宣布的新航線，包括台北、墨爾本、香港與利雅德等，皆採用A350機型營運。

A330-900將採用 Rolls-Royce Trent 7000引擎，目前該型引擎累積飛行時數已超過400萬小時，其中達美航空貢獻約100萬小時。A350-900則將搭載 Trent XWB-84 EP 引擎，在燃油效率與航程表現上較前一代進一步提升。達美航空同時也與 Rolls-Royce 簽署長期維護協議，為這些引擎提供維修服務。

Rolls-Royce 民用航空總裁 Rob Watson 表示：「Rolls-Royce 很榮幸能與達美航空成為美洲地區最大的合作夥伴。我們期待透過更多搭載 Trent 7000的A330neo 與搭載 Trent XWB-84 EP 的 A350-900，持續支持達美機隊發展，並由 TotalCare 服務提供全面支援。此次追加訂單展現雙方對可靠性、耐用性與客戶成功的共同承諾。」

未來達美航空新交付的廣體客機皆將配置更大的高端客艙，並導入多項先進機上服務設施，包括 達美至臻商務艙（Delta One Suites）、達美尊尚客艙（Delta Premium Select）、達美優悅經濟艙（Delta Comfort+）以及達美經濟艙座位（Delta Main）。機上同時提供「Delta Sync」座椅螢幕娛樂系統、高速免費「Delta Sync Wi-Fi」，並提供升級的餐飲服務。達美航空亦持續透過全球各地的合資與合作夥伴網絡，為旅客連結更廣泛的航網，提供更多元的旅行選擇與更一致的整體旅遊體驗。

此次訂單亦符合達美航空先前公布的資本支出與運能規劃。隨著今日宣布的訂單承諾，達美航空目前尚有232架窄體客機與85架廣體客機待交付。

達美航空在業界卓越表現、顧客體驗、營運績效與企業文化等方面持續獲得肯定。達美航空近日在《Fortune》雜誌「全球最受推崇企業」榜單中排名第11名，並已連續第13年獲得此項殊榮。

「台北－西雅圖」每日直飛不間斷 全新 A350-900早去晚回提供最佳旅遊商務優勢

達美航空每天直飛「台北－西雅圖」，為乘客提供便捷的跨國界旅行，輕鬆前往並銜接美國各大城市。目前，達美航空「台北－西雅圖」航線以 A350-900客機執飛，機上共設有306個座位，包括32個套房式「達美至臻商務艙」座位、48個「達美尊尚客艙」座位、36個「達美優悅經濟艙」座位，以及190個「達美經濟艙」座位。全新照明系統可依不同時段與使用需求調整，營造更舒適的機艙環境。

達美自台北出發至西雅圖為當天早上出發及抵達，為商務客和休閒旅客增加便捷性。從西雅圖轉機，旅客可輕鬆前往亞特蘭大、鹽湖城、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾50個北美城市，方便安排多元化旅遊暨商務行程。

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