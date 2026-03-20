高雄港整合優化歷史倉庫 重塑蓬萊國際旅運中心新風貌

2026-03-20 08:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
蓬萊國際旅運中心外觀。　圖：臺灣港務股份有限公司／提供
蓬萊國際旅運中心外觀。　圖：臺灣港務股份有限公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺灣港務公司（簡稱港務公司）善用既有高雄港「棧9-2庫」及「棧8-2庫」兩座50年代的舊倉庫，重新翻修活化擴大旅運使用空間，同時增加遊客親港的遊憩休閒場域，打造「蓬萊國際旅運中心」新篇章。

▲蓬萊國際旅運中心旅客大廳。　圖：臺灣港務股份有限公司／提供
▲蓬萊國際旅運中心旅客大廳。　圖：臺灣港務股份有限公司／提供

「蓬萊國際旅運中心」坐落於高雄港第8、9號碼頭後線（蓬萊商港區），緊鄰大港橋與駁二藝術特區，活化工程後，可增加約270坪旅運通關空間及擴增約215坪行李提領區、設有14座人工查驗櫃檯及4座自動查驗通關系統（e-Gate），增加旅客通關、候船、休憩及活動空間，提升郵輪旅客舒適度，優化整體旅運空間品質；進而與坐落高雄港第19、20號碼頭後線的「高雄港旅運中心」，相隔愛河，形成雙旅運中心環抱愛河灣，展現高雄港迎接郵輪到港的靈活性。

「高雄港旅運中心」是全台灣唯一全 3D 曲面帷幕永續建築，設置22座人工查驗櫃檯及4座自動查驗通關系統（e-Gate），雙旅運中心視船型大小，最多可同時容納4艘郵輪靠泊，聯外交通可搭乘環狀輕軌（「蓬萊國際旅運中心」鄰近駁二大義站，「高雄港旅運中心」鄰近旅運中心站），直達高雄市各大景點。

▲郵輪旅客自蓬萊國際旅運中心步行至「駁二藝術特區」與「棧貳庫KW2」。　圖：臺灣港務股份有限公司／提供
▲郵輪旅客自蓬萊國際旅運中心步行至「駁二藝術特區」與「棧貳庫KW2」。　圖：臺灣港務股份有限公司／提供

「棧9-2庫」早期提供貨棧倉儲使用，以儲放木板及合板為主，隨著高雄產業更迭，港務公司將舊有倉庫活化再利用，轉型為旅客通關場所，並於103年10月初首次啟用「蓬萊國際旅運中心」。隨著高雄觀光人潮逐年攀升，靠港的國際郵輪規模日益成長，經評估籌劃，將「棧9-2庫」及鄰近的「棧8-2庫」整併優化，進行舊有牆面打除、結構補強、機電管線重新布設及室內裝修，並於兩座棧庫之間增設中央通廊串聯空間，出入口設置風雨走廊供接駁使用，提供旅客更便捷舒適的旅運體驗。

「蓬萊國際旅運中心」擴大旅運空間後，於今年03/08迎接荷美郵輪「威士特丹」（Westerdam）靠泊、通關，該輪總噸位8.3萬、船長285公尺、船寬32.2公尺、搭載超過1,900位旅客，當日通關順暢，驗證蓬萊國際旅運中心接待郵輪能量的可靠性。

港務公司為促使港區與市區及民眾的相融，於「蓬萊國際旅運中心」增設中央通廊二、三樓，規劃引進咖啡廳、輕食及文創商店，營造高雄港邊愜意水岸氛圍，眺望高雄港區風貌，可結合港邊駁二特區、大港橋、高雄流行音樂中心、光榮碼頭、高雄港旅運中心等特色港際觀光元素，打造亞洲知名的灣區，為高雄港市注入觀光旅行新亮點。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #老店 #名古屋 #美食探店

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤日系連鎖【世界の山ちゃん】~☆乾杯暢談★居酒屋

❤日本❤日系連鎖【世界の山ちゃん】~☆乾杯暢談★居酒屋

2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
往下滑看更多精彩文章
錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

2026-03-15 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

錫葉藤三月花開時是全年最美的時節！

  • 雲林西湖，有個以六公尺高的錫葉藤花牆秘境，逢2~4月花開，又以三月花開最美也是最佳觀賞期。看那紫藍花海四瀑布傾瀉而下，花兒掉落撒滿芬芳的土地，超美的浪漫，隱身花牆裡的攝影人，好似與花兒深度對話，咔嚓咔嚓拍下一幅幅美麗風景。網美一族早已掌握最佳觀賞盛開期浪漫追花了，動作還真是快。台北也有知名錫葉藤秘景，就在大安森林公園3公尺的花棚，三月中旬才花開幾朵，長春園藝的花園已是滿開，北南兩不同。

西湖長春園藝 花園資訊

地址：雲林四湖鄉保安路87號對面

電話：0911 100 354

開放時間：上午8:00-下午6:00

入園收費：每人台幣50元

觀賞期限：最佳時間三月底之前，整個花期可到四月

大眾交通

  • 高鐵雲林站，轉乘公車路線1666和1666A，車程約40分鐘，善用雲林搭公車app可掌握搭車資訊 。
  • 去程：「参天宮站」下車，往回走500公尺即可抵達
  • 回程：公車站牌「四湖站」，在衛生所對面，距離長春園藝步程約10~15分鐘。

網站

(造訪攝影日期：2026.3.13）

錫葉藤花朵特色

  • 紫色星芒狀的花朵，花瓣與萼片各為 5 片，上下交錯相疊，一段時日之後花朵會稍稍褪色，呈現深淺不一的紫花瀑布，十分美麗。
  • 花朵是那深紫色的圓片狀，而淺色的是花萼，長條狀。 



西湖長春園藝⟪錫葉藤花園⟫，樸實的田園美景💕

  • 花園主人花費2年時間種植了這片錫葉藤花牆，特別以鐵架架高讓錫葉藤能順著支架爬藤，才打造出這片全台少見最高、最長的紫色花牆美景。
  • 長春園藝花園內的錫葉藤有紫色和白色2種品種，錫葉藤花朵一天就會謝，留下花萼，花萼會從深紫轉淡再呈褐色最後變種子掉下來，漂亮紫藍花色鋼大概會維持二週，之後就漸漸退色，預估今年花期應該會到到3月底，把握最佳賞花期前來。😳

🔻日正當中拍下下圖的這幾張，好喜歡的田園氛圍。

盛開的錫葉藤花牆紫藍色，美到爆，浪漫至極！

有的人會將錫葉藤和同是紫花成串的紫藤搞混，同樣的紫藤花開時間也是在三月，大台北地區大多在三月底開始開花，我也只有在淡水屯山里的《紫藤咖啡園》看過，今年如同往年的三月底才開放賞花。而爆開的錫葉藤花牆還真沒有看過，近幾天有網友分享去年三月底花況，好想看看，行動派的人，有想法就會付諸行動的，立刻奔來雲林四湖探探花況，真的盛開了，網美分享的照片不是照騙，是真的美到爆，浪漫至極！🫠

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

關於園主，四湖長春園藝花園創辦人，鍾愛孤挺花，感於台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，園區種植超過數十萬株以上的孤挺花。

  • 吳俊育民國83年電機科畢業，服完兵役後，就業於麥寮台塑石化有限公司超過20年。因喜愛花卉栽種，特別鍾愛生命力超強的孤挺花，室外種植花卉是件不容易的事情，尤其在沿海地區、東北季風鹽害很嚴重的地方，有其困難度。台灣市面出售孤挺花球莖品種一般由國外進口，台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，得獎不少，曾獲媒體大幅報導。
  • 三月中拜訪時花況：種植超過數十萬株以上的孤挺花園，目前只有少量的花開，不少株已開出花苞，蓄勢待發的準備大綻放。
  • 孤挺花觀賞還得再等等，三至五月春夏間，是孤挺花綻放的季節，有意觀賞者先聯絡園方最佳的賞花時間。

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！
🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！

氣象預報好天氣，說走就走的高鐵輕旅行，台北往返雲林西湖錫葉藤一日遊，欣賞中拍不停，帶回來的是滿滿紫色花串的快樂心情。

🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。
🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。

🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花
🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花

🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。
🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#賞花 #攝影 #打卡景點

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
往下滑看更多精彩文章
2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

最新文章

高雄港整合優化歷史倉庫 重塑蓬萊國際旅運中心新風貌

高雄港整合優化歷史倉庫 重塑蓬萊國際旅運中心新風貌
旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.20 9
國際金旅獎出遊提案／跟上春天腳步 2026全球賞花風尚旅行

國際金旅獎出遊提案／跟上春天腳步 2026全球賞花風尚旅行

#鬱金香 #美國 #荷蘭

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.19 30
台北杜鵑花季繽紛綻放 走進春日最美公園

台北杜鵑花季繽紛綻放 走進春日最美公園
旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.19 17
KOICHIRO星級主廚推板前壽司 3600元中午套餐涵蓋12貫壽司

KOICHIRO星級主廚推板前壽司 3600元中午套餐涵蓋12貫壽司

#壽司 #台北美食 #米其林

小鳥胃 2026.03.19 30
【內有影片】昭和的溫柔鄉：湯本觀光飯店西京 遇見幸福的河豚

【內有影片】昭和的溫柔鄉：湯本觀光飯店西京 遇見幸福的河豚

#飯店 #日本旅遊 #美食探店 #打卡景點 #住宿推薦

塵霜 2026.03.19 24
走進貢寮海洋復育園區 近距離觀察超萌「九孔寶寶」

走進貢寮海洋復育園區 近距離觀察超萌「九孔寶寶」
旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.19 19
週末好去處！台北雙年展倒數兩週，威尼斯金獅獎得主超狂「音盲」大秀免費看

週末好去處！台北雙年展倒數兩週，威尼斯金獅獎得主超狂「音盲」大秀免費看

#北美館 #藝術家 #展覽

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.19 21
穿越檜木香氣的阿里山時空行旅 搭福森號小火車看懶人日出

穿越檜木香氣的阿里山時空行旅 搭福森號小火車看懶人日出

#阿里山 #觀光列車 #嘉義 #鐵道旅行 #熱門景點 #阿里山日出

943的超值省錢旅行祕笈 2026.03.19 30
桃園首間「山林製造」形象店盛大開幕 東眼山國家森林遊樂區打造山林美學新地標

桃園首間「山林製造」形象店盛大開幕 東眼山國家森林遊樂區打造山林美學新地標

#森林遊樂區

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.19 39
MINISO全台首間正櫃開幕！迪士尼＋皮克斯IP一次收 《玩具總動員》IP宇宙登場　盲盒排隊搶爆

MINISO全台首間正櫃開幕！迪士尼＋皮克斯IP一次收 《玩具總動員》IP宇宙登場　盲盒排隊搶爆

#玩具總動員 #經典角色 #皮克斯 #迪士尼 #MINISO

女子漾／編輯黃冠婷 2026.03.19 54
18+