高雄港整合優化歷史倉庫 重塑蓬萊國際旅運中心新風貌

蓬萊國際旅運中心外觀。 圖：臺灣港務股份有限公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺灣港務公司（簡稱港務公司）善用既有高雄港「棧9-2庫」及「棧8-2庫」兩座50年代的舊倉庫，重新翻修活化擴大旅運使用空間，同時增加遊客親港的遊憩休閒場域，打造「蓬萊國際旅運中心」新篇章。

▲蓬萊國際旅運中心旅客大廳。 圖：臺灣港務股份有限公司／提供

「蓬萊國際旅運中心」坐落於高雄港第8、9號碼頭後線（蓬萊商港區），緊鄰大港橋與駁二藝術特區，活化工程後，可增加約270坪旅運通關空間及擴增約215坪行李提領區、設有14座人工查驗櫃檯及4座自動查驗通關系統（e-Gate），增加旅客通關、候船、休憩及活動空間，提升郵輪旅客舒適度，優化整體旅運空間品質；進而與坐落高雄港第19、20號碼頭後線的「高雄港旅運中心」，相隔愛河，形成雙旅運中心環抱愛河灣，展現高雄港迎接郵輪到港的靈活性。

「高雄港旅運中心」是全台灣唯一全 3D 曲面帷幕永續建築，設置22座人工查驗櫃檯及4座自動查驗通關系統（e-Gate），雙旅運中心視船型大小，最多可同時容納4艘郵輪靠泊，聯外交通可搭乘環狀輕軌（「蓬萊國際旅運中心」鄰近駁二大義站，「高雄港旅運中心」鄰近旅運中心站），直達高雄市各大景點。

▲郵輪旅客自蓬萊國際旅運中心步行至「駁二藝術特區」與「棧貳庫KW2」。 圖：臺灣港務股份有限公司／提供

「棧9-2庫」早期提供貨棧倉儲使用，以儲放木板及合板為主，隨著高雄產業更迭，港務公司將舊有倉庫活化再利用，轉型為旅客通關場所，並於103年10月初首次啟用「蓬萊國際旅運中心」。隨著高雄觀光人潮逐年攀升，靠港的國際郵輪規模日益成長，經評估籌劃，將「棧9-2庫」及鄰近的「棧8-2庫」整併優化，進行舊有牆面打除、結構補強、機電管線重新布設及室內裝修，並於兩座棧庫之間增設中央通廊串聯空間，出入口設置風雨走廊供接駁使用，提供旅客更便捷舒適的旅運體驗。

「蓬萊國際旅運中心」擴大旅運空間後，於今年03/08迎接荷美郵輪「威士特丹」（Westerdam）靠泊、通關，該輪總噸位8.3萬、船長285公尺、船寬32.2公尺、搭載超過1,900位旅客，當日通關順暢，驗證蓬萊國際旅運中心接待郵輪能量的可靠性。

港務公司為促使港區與市區及民眾的相融，於「蓬萊國際旅運中心」增設中央通廊二、三樓，規劃引進咖啡廳、輕食及文創商店，營造高雄港邊愜意水岸氛圍，眺望高雄港區風貌，可結合港邊駁二特區、大港橋、高雄流行音樂中心、光榮碼頭、高雄港旅運中心等特色港際觀光元素，打造亞洲知名的灣區，為高雄港市注入觀光旅行新亮點。

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