富山自由行更方便！手機買周遊券 巴士串聯黑部峽谷與宇奈月溫泉

位在宇奈月湖的日歸溫泉「櫪之湯」。 圖：黒部・宇奈月溫泉觀光局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】位於日本北陸地區的富山縣，以壯麗的立山連峰、黑部峽谷與溫泉聞名，是許多旅客探索日本自然景觀的重要目的地。富山市區擁有便利的路面電車網絡，周邊則有黑部峽谷、宇奈月溫泉等知名景點，不論是城市散策或深入山岳自然，都能規劃出豐富多元的旅遊行程。

在交通規劃方面，「乘換案內」是目前日本相當便利的公共交通查詢系統之一，不僅可查詢全日本電車與巴士路線，也提供中文等多語言服務，是許多海外自由行旅客安排行程時常使用的 App。可以透過手機直接購買富山地方鐵道推出的交通周遊券，讓交通安排更加簡單。

此次新增的電子票券包含多種選擇，例如可在一天內無限搭乘富山市內電車與部分巴士路線的「市內電車・巴士1日 Free Pass」，票價大人650日圓；另外也有適合前往黑部峽谷與宇奈月溫泉的「新黑部～宇奈月溫泉往復優惠票」，大人票價1,400日圓，以及週末與假日可不限次搭乘路線巴士的「假日巴士全線1日 Free Pass」。

透過這些巴士與電車路線，可以依照不同方向安排富山旅遊行程。

富山市區路線：城市散步與文化景點

▲大師隈研吾設計的富山市玻璃美術館。 圖：游琮玄／攝影

▲大師隈研吾設計的富山市玻璃美術館。 圖：游琮玄／攝影

在富山市中心，路面電車與巴士串聯多個熱門景點。旅客可前往被譽為「世界最美星巴克」所在地的富岩運河環水公園，欣賞運河與立山連峰景色；也可以造訪隈研吾設計的富山市玻璃美術館，感受現代建築與藝術展覽的魅力。附近的富山城公園與松川河畔則是市區散步與賞櫻的熱門地點。

黑部・宇奈月溫泉路線：峽谷絕景之旅

▲宇奈月湖。 圖：黒部・宇奈月溫泉觀光局／提供

往富山縣東側移動，巴士與鐵道路線可串聯黑部與宇奈月地區。宇奈月溫泉是富山代表性的溫泉鄉，也是黑部峽谷鐵道小火車的起點。旅客可搭乘觀光列車深入峽谷，沿途欣賞壯麗山谷、溪流與橋梁景色，是北陸地區極具代表性的自然景觀之一。

立山方向路線：山岳絕景與阿爾卑斯山脈

▲雪之大谷。 圖：游琮玄／攝影

▲雪之大谷。 圖：游琮玄／攝影

若想進一步探索北陸的山岳景色，則可從富山前往立山方向。立山黑部阿爾卑斯山脈路線橫跨富山與長野，是日本最具代表性的山岳觀光路線之一。春季可欣賞「雪之大谷」高聳雪牆，夏秋季則能欣賞高山湖泊與壯麗山景。

DATA／富山地方鐵道 Mobile Ticket

．購買方式：乘換案內 App

．票價：市內電車・巴士1日Free Pass：650日圓

新黑部～宇奈月溫泉往復票：1,400日圓

假日巴士全線1日Free Pass：1,000日圓

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