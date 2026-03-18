日本 | 名偵探柯南動畫30周年紀念巡迴展 2/20起從東京正式開跑！

*到訪日為2026年2月20日

*若有預計前往參觀並想保有驚喜感，以下請斟酌閱讀喔！

預計在日本多處城市巡迴展出的「播放30周年紀念 電視動畫『名偵探柯南』展」，已經自2月20日起在東京巨蛋城Prism Hall正式展開！

還沒踏進會場內，就能在Prism Hall外牆的大面落地窗上看到各個角色的主視覺造型圖。

需留意會場內沒有設置洗手間，所以建議大家先去完附近的洗手間之後再來參觀。

*以下要正式進入展區囉！因為只有少部分展示可以拍照，以下會以可拍部分的照片加大量文字敘述呈現。

首先是入口。包含了30名角色的背景看板前方，站著的是拿著30周年紀念花束的柯南雕像。

關於拍照的規定，整個會場除了有貼像上圖一樣「撮影OK」的展示之外，其他都是不可以拍照錄影的！

回到展示的部分，入口空地的另一側有來自青山剛昌先生的賀詞簽名板。

簽名板旁邊另外也有來自主辦單位的迎賓留言。

新一及小蘭到遊樂園玩的經典畫面重現展示

緊接在入口之後的是「INTRODUCTION」的空間。兩側設置了高高低低的電視機台，用圖片及影片帶大家回顧這30年的經典片段。而現場的大型投影幕則播放著展覽的歡迎影片，更加深了期待感及懷舊心情！

新一及小蘭到遊樂園玩的經典畫面重現展示

接下來的展區則依照電視動畫製作的順序做劃分。在「企畫」中可以看到角色及美術設定資料、1/100的建築模型展示，以及訪問青山剛昌先生及動畫導演的問答。此外還能回顧一些經典集數的犯案手法。

平次及和葉被綁架的經典畫面重現展示

接著是「分鏡」，以不同集數的不同角色為主角，除了可以看到實際使用的分鏡圖之外，還透過掛軸的形式大量展示分鏡內容。其中有最新劇場版重要人物的篇章也有較大的版面！另外還有介紹一些分鏡圖上能看到的專業用語。

平次及和葉被綁架的經典畫面重現展示

再來的「作畫」展區，展示了作品從原畫變成動畫的過程。除了有大量的原畫及動畫彩色圖稿之外，還有體驗遊戲，以及動畫導演須藤昌朋對工作的堅持以及給粉絲的話。

模仿電視動畫片尾的下集預告手法展示的下一站巡迴地點

完成作畫之後，接著來到「事後錄音」的展區。除了可以看到實際配音時的影像，以及聲優們的30周年紀念賀詞簽名板之外，現場還有體驗區，可以戴上耳機聆聽柯南在喜怒哀樂四種場合的語氣差異！

接下來會巡迴至鳥取縣立博物館！

再來是「主題曲」區，可以看到歷代主題曲的CD封面，還有以五線譜為背景，包含劇場版主題曲的年表。此外現場也設置了大面螢幕輪播動畫主題曲片段，還有多位演唱過主題曲的歌手及音樂團體的賀詞簽名板。

在進入商品區前的排隊空地展示的角色等身壓克力立牌

主題曲區結束之後是「SPECIAL」展區，分成兩個部分。首先是「紀念場景」區，從1996年開始，用大量分鏡圖及劇照帶大家回顧角色們的名場面，而且每一年使用不同角色及集數當代表。另外也以畫廊的形式展示許多角色劇照。而前面照片中可以拍照的兩組雕像也是在這一區！

現場實際拍攝照片

「SPECIAL」的另一個展區是「Thanks Theater」。在兩個展區之間的通路上可以看到30周年打扮的角色等身立牌，而在觀影等候區則能看到《名偵探柯南Episode"ZERO" 工藤新一水族館事件》的劇照。

現場實際拍攝照片

「Thanks Theater」是設有座位的小型電影院。如果輪到自己入場時只能站在最後方，但想要坐在第一排欣賞的話，可以聽從工作人員指示排在另一側等待下一輪入場。而在這裡可以欣賞到的影片是特別為了紀念展製作的原創劇情短片！

現場實際拍攝照片

另外需留意的一點是，進入「Thanks Theater」之後就不能再回頭參觀前面的展區！

現場實際拍攝照片

欣賞完短片後緊接著是「NEXT CONAN’S HINT」展區。動畫片尾曲結束後提示下一個案件的「NEXT CONAN’S HINT」片段，想必也是許多人看動畫的樂趣之一！而在這裡除了可以一次可以看到歷代的「NEXT CONAN’S HINT」圖片之外還有相關的體驗遊戲可以玩，另外也能一窺「Thanks Theater」短片的製作秘辛。

現場實際拍攝照片

「NEXT CONAN’S HINT」展區結束後就會來到排隊等待進入商品區的空地，所以照片跟文字終於來到同個場合了（笑）。

而空地另一側設置的隔板上則貼了一排海報。

2021年「《名偵探柯南》播出1000 集紀念企劃」的「猜中你的重啟神回！」所使用的宣傳海報。

過去的節目宣傳海報，最一開始是在每週一晚上七點半播出。

《名偵探柯南Episode"ZERO" 工藤新一水族館事件》的主視覺海報。



主題是過去曾舉辦的活動、歷代動畫以及特別篇的宣傳主視覺圖。

商品區的工作人員補貨速度蠻快，而且也會適度引導結帳的排隊動線。而結完帳後往出口的通道上也有一排角色個人海報，以及這次紀念展的主視覺圖。

參觀過程中很常聽到「有夠懷念！」的驚呼聲，而且不只成群結伴的年輕人，也有不少爸媽帶著小孩一起來看展。再次體會到《名偵探柯南》真的是一部粉絲年齡層很廣的作品。