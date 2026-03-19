日本京都春日繁花 櫻花、紫藤、芝櫻、杜鵑與玫瑰皆綻美！

日本京都春日繁花，圖為向日市ｰ櫻







【旅遊經 洪書瑱報導】

隨著春季到來，國人最愛的賞櫻勝地──「京都」，4月至初夏各式花卉層層展開，各地花卉景點將陸續進入最佳賞花期，包括：丹後地區的芝櫻與藤花、舞鶴的玫瑰庭園；森之京都、茶之京都的櫻花，還有乙訓地區的杜鵑花海，形成繽紛多變的美麗風景。為了今年春天，蒐羅京都府各地花卉名所，方便遊客規劃一趟豐富多彩的春季旅程。

一、京丹後市「花鄉OKADA」紫藤花、芝櫻、杜鵑──







花郷OKADA









位於京丹後市網野町的花郷OKADA，是丹後地區具代表性的花卉公園。園區腹地廣闊，每年4月中旬至6月中旬，芝櫻、紫藤、杜鵑等20種以上花卉依序迎來花期，整座園區呈現層層遞進的春日風景。4月下旬約4,000株芝櫻將斜坡染成粉嫩花毯，進入5月，本紅藤、九尺藤與白長藤等約75株藤樹垂下如優雅花簾，這藤棚景觀，是象徵丹後春季的華麗畫面，也吸引不少遊客專程前來賞花。

※.information──

賞期：5月上旬（日本黃金周假期前後）



地址：京丹後市網野町木津岡田1502



開園期間：約4月中旬～5月上旬



營業時間：9:30～16:30（最後入園時間為16:00）



門票：900日幣（國中以上）；500日幣（小學生）・幼兒免費



交通：京都丹後鐵道夕日之浦 木津溫泉站車程約5分鐘



URL：https://www.hokki.co.jp/hanago/

二、舞鶴市「Strawberry Ice Rose Garden」玫瑰──









Strawberry Ice Rose Garden







位於舞鶴市的Strawberry Ice Rose Garden，是一座擁有約1,200種玫瑰的私人庭園，園區包含多種英式玫瑰與老玫瑰品種。每年5月上旬至6月中旬，園內玫瑰陸續綻放，色彩與花型層次豐富。從歷史悠久的珍稀品種到香氣濃郁的花種，各具特色的玫瑰同時盛開，形成舞鶴春末至初夏期間極具代表性的花景。

※.information──

賞期：5月上旬～6月中旬



地址：京都府舞鶴市福来120



營業時間：10:00～18:00（淡季至17:00）



休園日：每週二（旺季無休）



門票：大人300日幣、兒童100日幣（淡季免費）



交通：西舞鶴站徒步約25分



URL：http://strawberryice.jp/









三、福知山市-「普門寺」藤花──







〈福知山市-普門寺〉紫藤花



座落於福知山市大江町的禪寺普門寺，是當地知名的春季賞藤名所。境內前方設有藤棚，每到5月上旬，紫色野田藤與白藤幾乎同時綻放，交織出柔和而雅緻的色彩對比。 在靜謐山林環繞下欣賞藤花，更能感受到「森之京都」特有的沉穩氛圍，是適合靜靜漫步、細品春意的一處賞花景點。









〈福知山市-普門寺〉紫藤花







※.information──

賞期：5月上旬



地址：福知山市大江町南有路1247



交通：京都丹後鐵道宮福線大江站搭乘市巴士，「二箇下線」於「南有路」站下車、徒步約5分



停車場：大巴不可

四、綾部市「綾部玫瑰園」玫瑰──









綾部玫瑰園



為紀念綾部市制 60 週年而打造的「綾部玫瑰園」，位於交通便利的「綾部郡是廣場」內，是在地代表性的花卉景點。每到春、秋兩季，園內約 170 種，約1,200 株玫瑰陸續盛開，繽紛花色為城市增添浪漫氣息。在花開5月中旬至6月下旬，以及10月中旬至11月中旬分別會舉辦「春日玫瑰祭」、「秋日玫瑰祭」。由市民志工共同維護的園區，也讓這片玫瑰庭園多了一份溫度，是適合輕鬆散步、拍照賞花的春日去處。

※.information──

地址：綾部市青野町龜無1番地之2



交通：①JR山陰本線・舞鶴線「綾部站」北口徒步約10分



②「綾部站」南口搭乘綾部巴士於「綾部郡是廣場前」下車。



營業時間：9:00～17:00



公休日：週二（遇國定假日則隔日休）



URL：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/835/



備考：寵物無法入園

五、龜岡市-柔和之道「七谷川沿岸」櫻花









〈龜岡市-柔和之道（七谷川沿岸）〉櫻花

位於龜岡市七谷川沿岸的「柔和之道」，是一條全長約1公里，沿途種植約1,500棵櫻花樹的賞櫻步道，形成了七谷川的春日櫻花廊道，每到滿開時期，淡粉色花海在河畔延展，彷彿走進一條迎接春天的櫻花隧道。而且夜間配合花期進行點燈，柔和燈光映照下的櫻花呈現出與白天截然不同的夢幻氛圍，讓遊客能在不同時間感受龜岡春日與春夜浪漫。







※.information──

賞期：3月下旬～4月上旬



地址：龜岡市千歲町千歲・國分



交通：JR龜岡站搭乘龜岡市故鄉巴士於「七谷川」下車



URL：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/788/

六、木津川市-「海住山寺」櫻花──







木津川市ｰ海山住寺

「海住山寺」座落於三上山中腹的古剎，在春季迎來一片寧靜而優雅的賞櫻風景，境內染井吉野櫻與枝垂櫻相繼盛開，與歷史悠久的伽藍建築及國寶五重塔相互呼應，不同於熱鬧的市區賞櫻景點，這裡構成一幅沉穩而靜謐的春日畫面，適合放慢腳步在山寺氛圍中細細品味春天的到來。









木津川市ｰ海山住寺

※.information──

賞期：3月下旬～4月上旬



地址：木津川市加茂町例幣海住山20



時間：9:00～16:30



參拜費：500日幣（含入山費）



交通：JR加茂站搭乘計程車約10分



URL：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/736/

七、宇治市－「三室戶寺」杜鵑──







宇治市-三室戸寺



三室戶寺身為西國三十三所第十番札所，同時也是關西地區極具代表性的杜鵑花名所。園內約有1萬株「久留米杜鵑園」與約2萬株「平戶杜鵑園」依序開花，紫、粉、白等多樣色系交織出的花景，讓整座庭園逐漸染上濃淡交錯的色彩，也讓三室戶寺在花季期間是遊客喜愛的賞花去處。





宇治市-三室戸寺







※.information──

賞期：4月中旬～5月初



地址：京都府宇治市莵道滋賀谷21



久留米杜鵑園開園：4月11日(六)～4月26日(日)



平戶杜鵑園開園：4月18日(六)～5月10(日)



時間：8：30～15：10



參拜費：大人1,000日幣、兒童500日幣



交通：JR「宇治站」搭乘計程車或從京阪電鐵三室戸寺站徒步約15分



URL：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/725/

八、向日市-「向日神社」櫻花──







向日神社







位於乙訓地區的向日神社，每逢春季，櫻花沿著參道盛開，像是為神社鋪上一條淡粉色的迎賓之路。古老社殿與櫻花隧道彼此襯托，即使鄰近市區，依然能感受到一份遠離喧囂的春日靜美，是適合悠閒散步、細賞花景的隱藏名所。

※.information──

賞期：4月上旬



地址：向日市向日町北山65



交通：阪急「西向日站」徒步約10分



URL：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/863/

九、長岡京市－「長岡天滿宮」霧島杜鵑──







長岡天満宮的霧島杜鵑







長岡天滿宮以盛開的霧島杜鵑聞名，是關西地區數一數二的賞花景點。每年4月中旬至下旬，樹齡超過170年的霧島杜鵑在參道與八條池周邊綻放，為境內披上一層濃烈且亮眼的色彩。其中，太鼓橋附近形成的杜鵑花景尤為吸睛，鮮紅花海倒映水面，被視為最能代表乙訓地區春季魅力的經典畫面。

※.information──

賞期：4月中旬～下旬



地址：長岡京市天神2-15-13



社務所服務時間：9:00〜17:00



交通：阪急「長岡天神」站徒步約10分



URL：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/860/











ハウス内福知山市-採草莓體驗







由舊校舍改造而成的The610BASE，在4月底前可體驗「奧京都」的採草莓樂趣，40 分鐘內最多可享用 4 種草莓品種，而且還能吃到飽，溫室裡瀰漫著清甜果香，草莓栽培架高度約１公尺，小朋友也能輕鬆體驗摘採草莓趣味，適合親子同遊。推薦遊客，以THE610BASE為起點，與在地居民交流、漫步小鎮，再親手摘採，品嘗當季草莓的滋味，是賞花之餘，有「味道」的加碼行程！









福知山市-採草莓體驗

※.information──

地址：福知山市字大内1767（舊中六人部小學校）



營業時間：9:00～16:00 ※預約制



費用：一般遊客（40分鐘），7歲以上：2,600日幣；4～6歲：1,600日幣；3歲以下：200日幣，團體預約請另外洽詢！URL：https://fields-the-base.jp/activity/strawberry/

以上圖片：京都府觀光連盟提供