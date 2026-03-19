北門王爺藝饗節壓軸登場！三寮灣東隆宮市集漫遊、星光晚會收官！

三寮灣東隆宮廟貌雄偉，為北門王爺藝饗節最終場活動場地





【旅遊經 洪書瑱報導】

「北門王爺藝饗節」，自去(2025)年11月開跑以來深受好評，這場串聯台南北門六大宮廟的文化旅程，即將在3月28日於三寮灣東隆宮迎來最受期待的「最終場壓軸活動」。活動當天現場將透過午後市集與晚間的大型聯歡演唱會，邀請民眾在春意盎然的週末，深入體驗濱海信仰的多元魅力與熱情，也能從中感受北門的文化底蘊！









東隆宮內設有王爺信仰文物館，深入展現在地宗教底蘊







雄偉的東隆宮文化中心







鳥瞰三寮灣東隆宮，展現信仰中心與在地鄉村聚落和諧共生的壯闊景觀





本次系列活動以「跟著王爺去旅行」為核心理念，成功將傳統宗教場域轉化為大眾共享的文化舞台。其中「三寮灣東隆宮」作為六宮串聯的最後一站，不僅承載著深厚的保生大帝信仰文化，更透過本次藝饗節的跨界規劃，讓廟埕空間從傳統祭祀延伸至現代藝文展演。雲管處徐振能處長表示，透過這系列活動的帶動，不僅讓親子家庭能走進宮廟感受土地溫度，也讓在地文化在年輕世代中產生共鳴。

活動當日15:00起，由「市集漫遊 × 午後樂章」率先拉開序幕，現場匯集了精選的在地美食與文創手作攤位，搭配街頭藝人的互動演出，營造出悠閒且具生活感的廟埕氛圍。緊接著在17:30登場的「藝聚東隆聯歡晚會」更是重量級亮點，特別力邀凱崴樂團、王星宇，以及深受喜愛的實力派歌手陳孟賢、余凱揚等卡司輪番登台，以極具張力的音樂能量，將活動熱度推向最高點，展現傳統信仰與當代藝術碰撞的火花。

值得一提的是──晚會同時結合「全國保生大帝聯誼辦桌」盛事，雖然晚宴席位專供信徒參與，但仍邀請一般民眾前往現場觀賞區，一同感受千人共襄盛舉的慶典氛圍。

三寮灣東隆宮周邊將實施交通管制，請用路人多加留意，相關活動訊息可至「雲嘉南，好好玩!!!」官方粉絲專頁查詢。

※.「北門王爺藝饗節」─三寮灣東隆宮活動資訊

日期：3月28日（星期六）

地點：



下午活動（市集）：三寮灣東隆宮廟前廣場（臺南市北門區）



晚間活動（晚會）：三慈國小（臺南市北門區，位於東隆宮旁）

時間：



15:00–17:30 市集漫遊 × 午後樂章（東隆宮廣場）



17:30–20:00 藝聚東隆聯歡晚會（三慈國小）

備註： 晚會辦桌席位為信徒專區，一般民眾歡迎至觀賞區一同參與。







以上圖片：雲嘉南濱海國家風景區管理處提供





