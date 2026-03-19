台中濱海自行車道 全長81公里，串連海濱多個著名景點超經典！

濱海自行車道

【旅遊經 洪書瑱報導】







台中規劃多條各具特色的自行車道，是適合騎乘自行車的縣市之一，除了熱門的「東豐自行車綠廊」、「后豐鐵馬道」、「潭雅神綠園道」，還有穿越壯麗的山脈的「山線路徑」與伴隨海浪的悠揚的「海線自行車道」，適合休閒共遊的親子遊或是踏風而行的騎士挑戰。其中濱海自行車道為台中海線地區重要的休閒騎乘路線，全長81.1公里，串聯臺中市海濱多個著名景點，除了一日遊外，也能安排多日遊程，隨玩隨停，是條悠閒遊覽經典行程！









濱海自行車道-牽引道及平台更新







濱海自行車道-欄杆更新





濱海自行車道為台中海線地區重要的休閒騎乘路線，沿線串聯多處台中海線知名景點，包括：台中港、梧棲漁港、高美濕地、南莊海堤、大安濱海樂園、松柏漁港、溫寮漁港、大安媽祖園區、大安溪橋、西勢海堤，完整串聯臺中市海岸風光。騎乘途中可感受濱海自然風光。此外，民眾不妨造訪甫於去(2025)年開幕的台中海洋館，館內規劃多元海洋展示與互動體驗空間，適合親子及遊客一同參訪。









台中海洋館





其中，梧棲觀光漁港原為小型漁村，經轉型後成為臺中熱門觀光漁港，在欣賞漁港海堤風光的同時，也能品嚐新鮮漁獲；「高美濕地」位於清水大甲溪出海口南側，面積廣達701.3公頃，不僅是目前所知全臺灣最大族群的雲林莞草區，也是國內少數幾處雁鴨集體繁殖區之一，為重要之生態保育區。

為持續提升濱海自行車道騎乘環境安全與服務品質，台中市政府觀旅局持續針對沿線老舊及受損設施分段進行整修與更新。114(2025)年度共投入1,000萬元辦理濱海自行車道修繕工程，全案已於今(2026)年2月順利完工。透過工程改善，進一步優化沿線設施與騎乘動線，提供民眾更加安全、舒適的濱海休閒騎乘環境。觀旅局長陳美秀表示，濱海自行車道修繕工程重點為大甲段欄杆更新作業，更新長度約580公尺，並同步完成大甲西岐海堤牽引道更新，讓民眾在騎乘過程中也能安心欣賞海岸景致。

觀旅局補充，未來市府也將持續加強自行車道設施維護與環境品質提升，打造兼具安全、休憩與觀光特色的濱海騎乘廊道，民眾不妨在休閒假期，安排一趟結合海景、美食與景點的濱海自行車之旅。

以上圖片：台中市政府觀光旅遊局提供