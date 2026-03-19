竹子湖海芋季登場 不同族群玩法攻略，報你知

【旅遊經 洪書瑱報導】

竹子湖海芋季登場，放眼望去除了白色海芋花田外，花季期間為3/14至4/26止，今年以「花田樂章」為主題，因應農園眾多，且各個農園各有不同的活動設計，因應針對不同族群的特性，結合竹子湖的自然景觀與歷史文化，「旅遊經」為民眾規劃各族群整理不同的玩法攻略，供大家參考──









竹子湖海芋季登場(攝影：洪書瑱)







白色海芋(攝影：洪書瑱)

※.情人浪漫遊，唯美打卡與下午茶──







情人浪漫遊，唯美打卡與下午茶(攝影：洪書瑱)



由於竹子湖常有山霧繚繞，再加上白色海芋花海，具浪漫氛圍，推薦前往「頂湖區」，這裡地勢開闊，可以同時拍到海芋田與遠處小油坑噴煙的壯麗景觀。

◎.建議景點：





●.「名陽匍休閒農莊」：坐落於山谷中，被譽為「夢幻賞花祕境」，擁有石刻招牌、花徑、水池與鞦韆，其中園內著名的「山谷鞦韆」，是情侶必拍的打卡點，有園區導覽解說、食農教育外，還能體驗海芋剪紙相框、乾燥繡球花鑰匙圈等。









名陽匍休閒農莊

●.「曹家花田香」： 充滿花香的花園咖啡廳，走累了可以坐在充滿乾照花的咖啡廳內，品嚐精緻手工甜點，享受悠閒的午後。這裡有食農教育，還有小品盆栽組合、花束 DIY、乾燥花設計等熱門體驗。







曹家花田香

◎.行程建議： 下午抵達頂湖，沿著平緩的「頂湖環狀步道」散步拍照，傍晚挑一家景觀咖啡廳看夕陽，避開早上的擁擠人潮。

※.全家親子遊：食農教育與採花體驗──







親子DIY



因應長輩與小孩的家庭，選擇便利性與互動體驗為首選，故推薦： 下湖區（水尾地區），這裡餐館林立，且步道多經過整修，適合推車或長輩行走。





◎.建議景點：



●.「財福海芋田」： 這裡提供「青蛙裝」，能下田採海芋體驗，對小朋友來說是非常新奇的食農教育，也是大小朋友一起締造全家回憶的園地。另，還能玩「蓬萊米桌遊」認識在地文化。

●.「發現生活園藝」： 入口像龍貓隧道，以菜園與餐廳為核心，展現層次豐富的園藝景觀，由於園內有豐富的植栽與導覽解說，適合帶小孩認識植物，今年地景──《發現花田樂境》，結合農業療育理念，邀請遊客不只是賞花，而是走入花田、敲響竹管，讓節奏在山谷間迴盪，也能坐在原木座椅上，讓自己成為花海風景的一部分。另這裡還有園區導覽解說、食農教育（產地到餐桌），與自然色彩沐浴鹽DIY等。

◎.行程建議： 中午先到「青菜園」或「故鄉」，享用白斬雞與熱騰騰的山產料理，餐後帶孩子去下田採花，並動手體驗DIY的樂趣。



※.好友聚會遊，網美攝影與美食饗宴──







情侶或好友可以來個DIY



因應愛拍照、愛美食，追求豐富行程的年輕團體，推薦前往──水車寮步道及周邊農園。

◎.推薦景點：

●.花谷海芋園：園內佈置多樣化，海芋季與繡球花季銜接緊湊，隨手拍都能出大片，這裡遊客可換上「青蛙裝」下田體驗採海芋，拍出不一樣的個人網美照，若是三五好友，也能在歡笑中一起參與採海芋的樂趣，若累了，還可品嚐咖啡與下午茶，與好友們一起分享與聊天。

●.故鄉海芋農園：這裡除了海芋外，5/22~6/21為繡球花季、8~9月有大片金針花毯，同時也販售自家生產的野蜂蜜、海芋等在地特產，不僅有食農教育，還有養蜂導覽解說，同時也可來場豐富的 DIY 活動，如：製作南瓜粿，一群朋友一起動手做非常有趣。而值得一提的是，──餐廳選用陽明山飼養的放山雞入菜，好友們可以大塊朵頤品嚐在地山珍美味！

◎.行程建議：早上先在水車寮步道外圍拍網美照，中午在農園聚餐。若體力許可，可以下午去走走隱藏版的「黑森林」，那裡是許多婚紗拍攝聖地，森林感十足。

※.登山健行族，大縱走挑戰與古道巡禮──







竹子湖晴時明魅(攝影：洪書瑱)



對於體力較好的登山族，竹子湖是極佳的中繼站或起點，建議規劃台北大縱走第二段（二子坪—小油坑），可從二子坪出發，翻越大屯連峰（主峰、南峰、西峰），這段包含陡峭的攀繩路段，極具挑戰性，下山後銜接巴拉卡公路的人車分道，進入竹子湖，若您是從小油坑方向下山，會先經過頂湖區， 可前往如：名陽匍休閒農莊、財福海芋田、大賞園、花谷海芋園等；若從巴拉卡公路過來，可前往下湖區，如前往海芋大道或「曹家花田香」、「發現生活園藝休閒花園」、「大梯田花卉生態農園」、「苗榜海芋花園餐廳」、「故鄉休閒農園」、「展昇海芋園」、「迎春圃花園」、「小瀑布海芋園」、「和緣海芋園」等處賞花或休息。

必訪遺產： 竹子湖蓬萊米原種田故事館，登山族下山後可在此稍作停留，了解這塊土地作為台灣米故鄉的歷史。而且竹子湖有多家餐廳提供熱地瓜湯與薑汁豆花，是登山後補充能量的最佳聖地。

提醒，週末及花季期間人車較多，竹子湖會實施交通管制，建議從「石牌站」（小 8）或北投站（小 9），搭乘公車上山，避免塞車與找車位的困擾。另，因山區氣候變化快，即便在平緩步道，也建議穿著防水或防滑的鞋子。

以上圖片：台北市農會提供







