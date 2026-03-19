東海岸具豐富的海洋、海岸生態 安全週，玩水七大安全原則請牢記！(攝影：廖晨光)



【旅遊經 洪書瑱報導】

東海岸擁有壯麗的海岸地景、豐富的海洋生態及深厚的原住民族文化，一直是許多國內外旅客的旅遊目的地，因每年3月第3週(今年3月15日至21日)為交通部觀光署所訂的「旅遊安全週」。東管處表示，配合旅遊安全週，東管處特別強化水域遊憩安全與友善環境的宣導，邀請民眾安心走訪東海岸，在探索東海岸魅力的同時，一起實踐「開心遊平安歸」的旅遊理念。









石梯坪單面山(圖：東管處提供)







東海岸泛舟鐵人三項(圖：東管處提供)



東海岸以海洋型觀光為其旅遊亮點，從富岡壯闊的海岸地質景觀、綠島、東河及石雨傘等豐富的潛水與海洋生態體驗，到渚橋、三仙台與石梯坪等知名遊憩據點，皆展現了獨特的太平洋魅力。尤其近年來，衝浪、潛水及立槳（SUP）等水域活動日益盛行，東管處提醒民眾，參與相關活動時，應慎選「合法立案、具專業證照、裝備完善且投保保險」的專業業者，並配合教練指導與現場海象評估，確保活動安全。出發前，建議民眾先行留意天氣與海況資訊，量力而為，讓每一次與大海的接觸都能在專業守護下安心盡興。









東海岸具豐富的海洋、海岸生態(攝影：廖晨光)







東海岸海洋旅遊資源豐(攝影：洪書瑱)







※.提醒民眾玩水旅遊安全七大原則：









玩水七大安全原則請牢記(攝影：廖晨光)





一、參與水域遊憩活動時，選擇有救生員看守或合法業者並遵循專業指導。



二、隨時留意氣象資訊，海況不佳時切勿強行下水。



三、身要足夠，裝備要正確！



四、注意自身的身體狀況，若發現不適或疲累，在玩水前或進行中應立即告之指導人員，並中斷活動，千萬不要覺得可惜！



五、戲水要結伴，不可落單！



六、戲水不嬉鬧，冷靜應對突發，並遵守景區指引，遵守相關管理規範。



七、共同維護自然環境，不破壞生態、不干擾野生動植物。









紓壓療癒：「海派草藥玩家」暖身暖心藥草足浴泡起來(圖：東管處提供)





除了迷人的海洋，東海岸沿線部落更蘊含珍貴的生活智慧，東管處近年持續推動部落旅遊品牌「一烈！海派過生活」，串聯在地文化與自然環境，發展出兼具文化深度與永續理念的旅遊模式。隨著春季到來，正是體驗部落文化的最好時節，可透過導覽解說與故事分享，旅客能在安全且友善環境的前提下，深入認識地方生活，享受一場兼具文化底蘊與生態守護的深度旅程，但在走訪部落旅遊時，請尊重在地傳統與生活空間。

「安全」是旅遊最重要的基礎，唯有在安全與尊重環境的前提下，民眾走訪東海岸，也能平安的在壯闊山海間感受人文交織的魅力，其他地方亦同，天氣漸暖，又是「下水」、「玩水」時刻，取樂時注意安全為要！