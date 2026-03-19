桃園首間「山林製造」形象店盛大開幕 東眼山國家森林遊樂區打造山林美學新地標

嶄新遊客中心前與會貴賓合影。 圖：林業保育署新竹分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隱身於桃園雲霧繚繞間的東眼山，正屏息以待一場跨越時空的蛻變。歷經一年多內部整修改造，林業及自然保育署新竹分署（簡稱林業保育署新竹分署）所轄東眼山國家森林遊樂區之東眼山遊客中心已於日前正式開幕，並接續於周末（03/21-03/22）辦理開幕系列活動，串連展覽職人推出「植物昆蟲 DIY」、「樂高下蛋竹雞」、「桂竹風車」及「木工小物」四堂手作課，讓森林美學耀上指尖。活動採預先報名及現場報名制，每場次名額有限，有意者請盡速報名。

▲「東眼山遊客中心ｘ山林製造開幕活動」與會貴賓大合照。 圖：林業保育署新竹分署／提供

新竹分署說明，位於桃園復興山區的東眼山國家森林遊樂區，以壯闊柳杉林相與四季分明景致聞名，是北臺灣重要的森林療癒場域。園區遊客中心自民國83年啟用至今，承載無數旅人記憶。分署與「無有設計」歷時一年多精心規劃與整修，以「探索與觀察」為核心主軸，融合國產木竹材應用與泰雅文化意象，將空間從單純的遊客中心，轉化為具有敘事性與教育意義的山林展示基地，而全新風貌—桃園市首間「山林製造」賣店也將於此揭牌啟用，為東眼山揭開嶄新篇章。

林業及自然保育署新竹分署表示，東眼山不只是森林遊憩場域，更是推動國產木竹材永續利用的重要示範基地。本次改造從建材選用到空間敘事，皆以減碳與循環為出發點，展現林業政策從保育走向生活應用的具體成果。未來東眼山將持續結合環境教育、文化創意與森林療癒，發展系列主題策展與體驗活動，讓遊客在探索山林的同時，也能理解森林經營與國產材利用的價值。「希望這裡不只是一處景點，而是一座能讓人重新校準感官、找回與自然關係的場域。」

▲一館為「旅遊諮詢處ｘ山林製造」，由國產材與回收小徑木再製的裝置牆面，也是桃園市首間「山林製造賣店」。 圖：林業保育署新竹分署／提供

東眼山遊客中心由三棟相連建築構成，本次整修打破傳統框架，轉化為深具敘事力的展示基地：

一館為「旅遊諮詢處ｘ山林製造」：步入挑高的斜屋頂空間，迎面而來的是由國產材與回收小徑木再製的裝置牆面，是桃園市首間「山林製造賣店」並進駐新竹分署品牌「山．五度圈 Forest Tempo」，將轄下五大森林遊樂區（內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧）化為流水藍、向光黃、活力橘、生態綠、清新粉五種色彩幻化為各種文創商品。搭配在地職人「小亨利木工」與「榮華竹業」的手作家具與竹編燈飾，讓森林的資源循環在溫潤的木質調中真實呈現。

▲二館為「東眼山觀察所」，是東眼山自然景觀人文特色的展覽核心場域。 圖：林業保育署新竹分署／提供

▲戴樂高老師以近等比例打造東眼山常見動物-台灣野兔樂高模型。 圖：林業保育署新竹分署／提供

二館為「東眼山觀察所」：是東眼山自然景觀人文特色的展覽核心場域。從生痕化石的地質演變，到動植物生態的細膩描摹。特別邀請「興趣誌 Amo」以乾燥技法保留原生植物姿態，並藏有「戴樂高」老師以近1:1比例打造的樂高動物模型。這裡不僅有樂趣十足的林業知識，更有《東眼山的四季》攝影特展，溫柔記錄下森林的光影脈動。

第三館為「森影館」：以桃園復興在地竹資材編構的竹編框架作品勾勒出多功能空間，作為影像播放與教育講座推廣使用。簡潔素雅的設計，讓光影在竹編間自由穿梭，營造出最貼近山林氣質的沉浸式氛圍。

為慶祝重啟，日前開幕式特別邀請知名 DJ Puzzleman 以現場山林採集聲響進行音樂創作，將山林採集的自然聲響混音成動人樂章。並有桃園市知名餐廳「BINGO Bistro」陳秉文主廚運用桃園在地食材設計專屬食譜，日後於東眼山森林食堂也可以享用此特別餐點。

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