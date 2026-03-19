走進貢寮海洋復育園區 近距離觀察超萌「九孔寶寶」

小朋友可以體驗園區觸摸池。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】東北角海岸正迎來貢寮鮑的盛產季節，而位於貢寮區的「新北市海洋資源復育園區」也正熱鬧非凡。為了充裕來年的海洋資源，園區工作人員正悉心培育著成千上萬的九孔寶寶。只要預約園區導覽行程，就可以在專業導覽人員帶領下，親眼見證這些小生命在浪板茁壯成長的可愛模樣，開啟一場知性的冬日海洋生態之旅。

▲浪板上的九孔苗。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

九孔是台灣東北角沿岸極具代表性的養殖物種，而其育苗過程是充滿科學與耐心的結晶。海洋資源復育園區每年11月起展開九孔繁殖復育工作，工作人員透過調控水溫模擬自然環境，刺激九孔產卵與受精，受精後的九孔寶寶最初是漂浮在水中的浮游狀態，經過2至5天他們會附著在園區工作人員事先準備好的「浪板」上。

當來到春暖花開的3月，浪板上布滿九孔最愛吃的各種微細藻，拿起浪板觀察時，可以看到如指甲般微小的九孔寶寶正安靜地在浪板上緩慢爬行攝食，這是只有在復育期間才能見到的珍貴畫面。

▲在貢寮海洋復育園區可近距離觀察超萌「九孔寶寶」。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

▲在貢寮海洋復育園區可近距離觀察超萌「九孔寶寶」。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

海洋資源復育園區周林興技工表示，「新北市海洋資源復育園區」不僅是九孔的培育基地，更是推動海洋教育的重要窗口。遊客除了能近距離觀察九孔苗，還能參觀園區內的海洋生物觸摸池，認識珊瑚、海參、黑鯛等東北角原生種生物。

園區位於風光旖旎的卯澳灣旁，參訪完畢後，推薦大家順遊「卯澳漁村」欣賞獨特的石頭屋建築，或前往「馬崗潮間帶」探尋海中瑰寶，最後到三貂角燈塔遠眺太平洋。在品嚐鮮甜貢寮鮑的同時，也能透過這趟旅程，更深刻體會海洋保育與永續漁業的重要性。

新北市政府漁業處表示，市府長期與國立台灣海洋大學合作，致力於九孔、紫海膽及花枝等在地生物的復育工作，並將「SDGs 14永續海洋」目標落實於日常。透過開放園區導覽，希望讓海洋保育觀念走進大家的生活。歡迎家長帶著孩子來到貢寮，親身觀察九孔寶寶的成長歷程，共同為守護藍色國土盡一份心力。

【預約導覽資訊】

・預約方式：採預約導覽制，請至少提前7天於線上完成預約。

・導覽時間：每週二與週四14:00

・導覽時長：約60~80分鐘

・人數限制：單日預約人數未達4人不開放導覽。

・預約網址：https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=40

・園區地址：新北市貢寮區香蘭街34號

※ 特別提醒：國定假日、非上班日未提供導覽，敬請留意。

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