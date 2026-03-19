國際金旅獎出遊提案／跟上春天腳步 2026全球賞花風尚旅行

華盛頓特區櫻花季時在潮汐湖周圍，可拍到櫻花與傑佛遜紀念堂經典合影。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】當春天的氣息自北半球蔓延，花季旅遊不再只是單純的自然饗宴，而是一場跨越國界的潮流盛事。全球旅人飛往各地，在美國華盛頓為櫻花美景打卡，更願意在日本的大城小鎮等待櫻花雨；韓國不只追星更要追櫻，同場加映黃澄澄的大片油菜花田。

除了賞櫻，還有鬱金香、嬌豔牡丹……不同花卉在不同月份綻放，為各地玩家編織出一幅心中最浪漫的「花季地圖」，賞心悅目的假期即刻啟程！現在就跟著國際金旅獎感受旅行的美好！

▲每年2月到5月羚羊谷盛開一整片金黃和橘黃色的罌粟花。 圖：shutterstock／來源

三月：看見繁花盛開的美國活力

聚焦美國，除了華盛頓特區的櫻花季盛事，春雨之後，美國西岸南加州野花生機勃勃，從峽谷到海邊，繁花開在山海間！而洛杉磯北部的羚羊谷罌粟花保護區，是加州最大規模的罌粟花園，春季來臨時，開滿整片山谷的罌粟花就像橘紅色地毯一樣壯觀。

▲每年3月～4月德州州花藍帽花綻放，交織成大片花海。 圖：shutterstock／來源

在美國南部德州，春天的野花季是一場壯麗的自然盛宴，有波斯菊、月見草、藍鐘花、安格爾雛菊，最具代表性的就是藍帽花（Bluebonnet），它也是德州的州花。每年3月到4月會鋪滿丘陵、牧場與公路兩旁，形成一片藍色海洋，吸引無數遊客前來拍照留念。而在德州丘陵區奧斯汀到聖安東尼奧一帶，是最經典的藍帽花路線；在布倫納姆地區，則有藍帽花與波斯菊交織的彩色花海。

▲庫肯霍夫花園繽紛的鬱金香花田。 圖：shutterstock／來源

四月：歐洲鬱金香的藝術風尚

荷蘭庫肯霍夫花園，每年以數百萬株鬱金香、風信子、番紅花鋪展出色彩斑斕的畫布，旅人穿梭其中，彷彿置身印象派畫作中；每年04/27登場的「荷蘭國王節」，是荷蘭重要的國定假日。全荷蘭人與遊客一起陷入「橘色瘋狂」，身穿橘色衣物狂歡、舉辦運河派對，還有免稅自由市場（Vrijmarkt）供民眾擺攤，是感受荷蘭熱情文化與凝聚力的大型慶典。

與荷蘭爭艷的還有土耳其伊斯坦堡的「國際鬱金香節」，以2,000萬朵鬱金香震撼視覺，每年整個4月在埃米爾甘公園、居爾哈內公園與各地廣場，還有斯普魯斯海峽沿岸，都可見到鬱金香地毯，讓歷史建築添上繽紛色彩。

▲到日本賞櫻，是台灣遊客春季熱門之選。 圖：shutterstock／來源

四月上旬至五月：東北亞櫻花文化的浪漫高峰

日本與韓國的櫻花季堪稱東北亞旅遊高峰會，也是台灣遊客春日出遊的最愛目的地！日本櫻花潮自二月伊豆早櫻一路延伸至五月北海道，富士山河口湖、大阪、京都、東京皆是旅人必訪之地；四月下旬足利花卉公園的紫藤花瀑布，更為花季增添夢幻色彩。

▲春季的「鎮海櫻花節」是韓國鎮海著名的賞櫻勝地。 圖：shutterstock／來源

到韓國賞櫻，也是台灣遊客的熱門之選！在首爾賞櫻，感受城市浪漫與韓劇場景，像是首爾石村湖、汝矣島櫻花路都是熱門取景地；而釜山「鎮海櫻花節」、余佐川羅曼史橋，透過粉櫻與海景的組合，搭配慶典氛圍，讓旅途多了更多色彩。4月的鎮海市區是櫻花天地，既有夢幻的粉白櫻花隧道，還有滿開後整朵落下的浪漫花雨。

▲雲南羅平油菜花田有80萬畝油菜花競相綻放，將喀斯特峰林地貌染成一片金色海洋。 圖：shutterstock／來源

四月至五月：中國大陸多元花卉潮流

中國大陸花季旅遊以壯闊地貌與文化底蘊著稱。雲南羅平油菜花田是春季最壯麗的花海之一，被譽為「世界最大自然天成花園」，每年二月至三月，有近百萬畝油菜花在滇東大地綻放，日出與日落時可見到峰林與花海相互輝映。

▲西藏「林芝桃花節」春季登場，盛大花海被譽為是「西藏江南」粉紅饗宴。 圖：shutterstock／來源

西藏「林芝桃花節」是春季旅遊中最浪漫、最具文化特色的盛事之一，每年3月中旬至4月中旬，林芝漫山遍野的桃花盛開，不僅是自然花海的饗宴，更是融合藏族文化、民俗慶典的春日嘉年華。

2026年的花季旅遊，從美國到歐洲、再到東北亞與中國大陸，串起一條跨文化的春日花路，在人間四月天，花朵不只是自然的綻放，更是一種旅行的邀請—邀請我們走進不同風景，感受多元文化，讓春天成為一場跨越國界的詩意旅程。

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