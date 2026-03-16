『PAO麭』第二團這不就來了嘛～大家別再敲碗啦！！

Pao麭的全品項真的都很厲害！而且包裝超適合帶出去和朋友們分享，不管是退冰吃，還是微波爐或氣炸鍋來微烤，兩種不同的口感都非常讚呦！

這次團購的品項分別有：鹹味卷卷、經典卷卷、可麗露露、北海道綜合乳酪塔以及北海道乳酪蛋糕～

首先，登場的是 ~~~

|經典卷卷|六入組

經典卷卷的六入組的口味，分別有2個焦糖海鹽肉桂、2個可可以及2個肉桂。

▶ 焦糖海鹽肉桂 ◀：淡淡的焦糖香氣，配上剛剛好的肉桂，整體的味道變得有層次感～

▶ 肉桂 ◀：經典中的經典，肉桂的香氣十足但也不會太搶戲！

那麼香的卷卷，請來點咖啡吧！！

▶可可◀ ：這款真的是小編的最愛，微波之後整體濕潤又順口，濃郁的可可香深得我心啊！

剛剛登場的是甜的經典卷卷，接下來就輪到我們上次團購Top1的鹹味卷卷嚕！

|鹹味卷卷|六入組

鹹味卷卷的六入組口味，分別有2個辣起司、2個花生海鹽和2個香蒜。

▶ 辣起司◀：第一口咬下有一種西班牙料理會使用的紅椒粉香氣，越嚼越香，在尾韻會有微微的辣感散發在口腔，很迷人～

▶花生海鹽◀ ：不多說！濃郁中又帶點鹹香，淡淡的海鹽讓甜味不膩，反而更突顯花生的香氣！

▶香蒜 ◀：加量2.5倍的香蒜，鹹香夠味不會太油膩，真的是越吃越涮嘴。

再來是不能不下單的北海道乳酪蛋糕！

| 北海道乳酪蛋糕|四入組

北海道乳酪蛋糕的四入組的口味，分別有2個原味、1個抹茶和1個可可。

乳酪蛋糕真的很厲害耶！蛋糕整體綿密又濕潤的口感，誰能不愛～特別是抹茶口味真的非常推！香氣自然，更能凸顯出乳酪的味道，讓小編還想再來一盒！

再來是我們可愛的可麗露露啦！光是名字就讓小編忍不住要偷咬一口了餒...

|可麗露露|六入組

可麗露露的六入組口味，分別有2個原味、1個可可、1個抹茶、1個伯爵紅茶和1個泰式奶茶。

原味可麗露露～

可可可麗露露～（超級可愛嘻嘻！

抹茶可麗露露～

伯爵紅茶可麗露露～

泰式奶茶可麗露露～

可麗露微脆的外殼搭配不同口味的柔軟內餡，嘴巴真的停不下來～特別是泰式奶茶和抹茶口味的，微微的茶香再加上剛剛好的甜度真的太厲害了～～

最後的壓軸就是！小孩也會愛的！

|北海道綜合乳酪塔|四入組

北海道綜合乳酪塔的四入組口味，分別有2個檸檬塔+2個覆盆莓塔。

▶覆盆莓塔◀：淡淡的莓果味和四葉乳脂起司的內餡，搭配起來酸甜且不膩口，是小孩會喜歡的味道！

▶檸檬塔◀：手工製作的塔皮配上檸檬奶霜，再撒上檸檬皮，整體的香氣又更提升了，吃起來不會過酸，是剛剛好的檸檬塔！

介紹到這邊是不是流口水了呀！快到我們的團購連結去逛逛吧！

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✨滿1500元即享免運！

✨配送方式：黑貓宅急便宅配

✨下單後5-10個工作天安排出貨

✨退冰吃或是烤箱、氣炸鍋烤到微脆都好吃啦！！

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