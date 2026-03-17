馬祖海洋觀光亮點全面展開 打造全齡島嶼新體驗

2026-03-17 08:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2026馬祖海洋觀光活動」系列活動宣傳記者會，正式揭開年度觀光亮點序幕。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
「2026馬祖海洋觀光活動」系列活動宣傳記者會，正式揭開年度觀光亮點序幕。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】以獨特的戰地歷史文化與壯麗自然景觀聞名的馬祖，長年蘊藏著無數動人的故事與風景。為喚起更多人對這片「國之北境」的認識與關注，馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）正式推出「2026馬祖海洋觀光推廣活動」。馬祖位於臺灣本島西北方，不僅保留豐富的軍事遺跡與傳統閩東聚落建築，更擁有藍眼淚、壯闊岩岸等自然奇觀，展現出截然不同的島嶼魅力。本次活動將引領遊客重新發現馬祖的多元面貌，一同感受這片海島獨一無二的「嶼」眾不同。

馬管處日前在交通部觀光署旅遊服務中心舉辦「2026馬祖海洋觀光活動」系列活動宣傳記者會，正式揭開年度觀光亮點序幕。今年活動以「海上看莒光」、「海上看東引」、「親子海上觀光遊憩」及「馬鼻灣假日市集音樂會」等多元形式展開，結合海上視角與島嶼文化，邀請旅人以嶄新的方式重新認識馬祖。

馬管處處長洪志光表示，期盼延續並深化去年海洋觀光活動成果，讓更多人看見馬祖豐富的自然資源、深厚的歷史底蘊與多元的觀光魅力。無論是從海上賞鷗、探索地景，到音樂會、市集與親子體驗，馬祖的每一座島嶼、每一段行程，都是值得細細品味的旅程，期待旅客能以全新角度走進這片海上國境，發現真正的「嶼」眾不同。

▲遊馬祖體驗賞鷗行程。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲遊馬祖體驗賞鷗行程。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

「海上看莒光」活動預計於今年6月中旬登場，推出期間限定的賞鷗體驗行程，票價每人僅需300元，帶領旅客搭船環繞東莒島或西莒島，從海上全景欣賞島嶼風光與壯麗海蝕地貌。行程正值燕鷗活躍季節，旅客不僅能近距離欣賞花崗岩岸壁與軍事據點交織而成的獨特景緻，更是愛鳥人士與親子旅遊不可錯過的精彩體驗。

馬祖列島海域已公告為「燕鷗保護區」，棲息鳥類多達30種，其中以燕鷗族群最為壯觀。航行於莒光海域間，有機會觀賞白眉燕鷗、鳳頭燕鷗、紅燕鷗等珍稀鳥類翱翔於碧海藍天之間，畫面壯麗動人。其中，最引人矚目的莫過於有「神話之鳥」美名的「黑嘴端鳳頭燕鷗」，其現蹤曾轟動國際鳥界。6月起，旅客若欲延續賞鷗體驗、加碼海釣或 SUP 海上遊憩行程，亦可洽詢當地業者安排，深度感受莒光海域的自然之美與海洋魅力。

「海上看東引」則自4月起登場，帶領旅客自遼闊的東引海域出發，環繞東引島，以最壯闊的視角欣賞這座海上堡壘的自然與人文風貌。沿岸可見「靜伏鱷魚」、海蝕門、海蝕洞，以及形似高僧入定的「和尚看經」等奇岩異石，每一處皆為大自然長年雕琢而成的藝術傑作。活動全程安排專業船上導覽人員隨行解說，深入介紹東引的地質構造、戰略地位與生態資源，讓旅客在欣賞美景之餘，也能獲得豐富的知識體驗。

「馬鼻灣假日市集音樂會」將於07/24盛大登場，結合音樂、市集與親子同樂，打造一場清涼又熱情的夏日饗宴。活動當晚由氣球人偶與特技演員帶動現場氣氛，並邀請古箏演奏者希希及藝人柯有倫接力演出，讓歡笑與音樂在海風中流轉。現場亦規劃海洋廢棄物藝術手作 DIY、踩點拍照送好禮等互動活動，一同在星空下共享專屬於馬祖的仲夏夜晚。

除音樂會外，今年夏天馬祖也同步推出多元體驗行程，包含體驗立式划槳的「舟遊南竿＆SUP」、海洋廢棄物藝術 DIY 以及沙灘生態導覽等活動。多元主題自海洋、文化到娛樂全面展開，讓旅客在探索馬祖之美的同時，也能深刻感受這座海島滿滿的熱情與活力。更多活動資訊，請參閱「馬祖愛趴GO」臉書粉絲專頁。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#觀光

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #老店 #名古屋 #美食探店

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤日系連鎖【世界の山ちゃん】~☆乾杯暢談★居酒屋

❤日本❤日系連鎖【世界の山ちゃん】~☆乾杯暢談★居酒屋

2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
品牌一朝翻船？茶魔陷入簡體字風波、一沐日拒蹭八卦獲盛讚...近半年十大手搖飲討論度排行

品牌一朝翻船？茶魔陷入簡體字風波、一沐日拒蹭八卦獲盛讚...近半年十大手搖飲討論度排行

2026-03-11 09:24 網路溫度計DailyView

網友熱議的十大手搖飲出爐

台灣人愛喝手搖飲的程度超乎想像，幾乎每條街巷都可以看見各大品牌林立。對許多人來說，手搖飲不再是單純解渴的飲品，而是一種生活儀式感與社交符號；它是疲累時犒賞自己的一抹微甜，也是同事間拉近距離的應援武器，這份獨特的手搖文化，早已深深融入台灣人的日常生活之中。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出近半年討論度最高的十大手搖品牌。其中，一沐日因拒蹭八卦熱度被網友評為清流手搖飲，人氣強勢衝上第九名；八曜和茶驚喜聯名Häagen-Dazs，推出史上最尊榮的草莓奶茶，引爆社群討論熱潮；茶之魔手則因簡體字海報引發爭議，雖討論度飆升至第四名，背後卻夾雜著大量的負面聲浪。究竟誰能在這次榜單中拿下人氣與口碑的雙料冠軍？本文將帶你一次看懂這場手搖戰局裡的紅與黑。

No.10 可不可熟成紅茶 KEBUKE

翻攝FB／可不可熟成紅茶

提到手搖飲界的經典代表，「可不可熟成紅茶」絕對榜上有名。這家源自台中的紅茶專門店，2008年誕生於向上市場旁，在這短短十餘年間，全台門市數量已突破170家，幾乎各大縣市都能看到它的蹤跡。品牌以英式復古風為主軸，打造出宛如老派茶商洋行的店面風格，獨特的視覺風格也成功吸引不少喜愛打卡的年輕族群。除了門市風格鮮明，可不可在飲品設計上同樣別具特色，主打帶有木質調與淡淡果香層次的茶湯風味，搭配招牌白玉珍珠、水玉等嚼感配料，整體口感更加豐富有層次。不論是清爽回甘的春芽冷露、絲滑奶香的白玉歐蕾，還是帶有優雅蜜桃香氣的胭脂紅茶，都堪稱是品牌的經典長青款，也讓可不可在競爭激烈的手搖飲市場中始終保有一席之地。

No.9 一沐日

翻攝FB／一沐日

發跡於台中一中街的一沐日，憑藉著鮮明的台味在競爭激烈的茶飲市場中脫穎而出。品牌大膽將傳統台式點心的元素融入茶飲之中，像是草仔粿、粉粿等熟悉的傳統小吃，都能搖身一變成為飲料中的靈魂主角，搭配茶湯後不只多了咀嚼感，也創造出極具記憶點的風味層次。而一沐日的接地氣作風不僅於此，過去還曾推出九層塔奶蓋烏龍綠、鹽酥雞奶蓋話題之作，這種將台灣街頭小吃精髓融入茶湯的奇想，被不少網友譽為「最有台灣味的手搖店」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年10月31日，當時藝人粿粿爆發出軌事件，由於一沐日主打草仔粿與粉粿飲品，網友發揮創意開起諧音梗玩笑，並戲稱品牌是先知。在風波不斷延燒之際，一沐日火速於官方社群表示「各位不要再幫我們創造新品了！請把空間留給我們研發部，謝謝」。這種拒蹭八卦來行銷的態度使它贏得全網盛讚，不僅單日聲量飆升1,346筆，更被網友評為全台最清流的手搖飲店。

No.8 麻古茶坊 MACU TEA

翻攝FB／麻古茶坊 MACU TEA

2008年自高雄起家「麻古茶坊」，以果粒茶為品牌的核心特色，強調現點、現切、現榨的製作方式，將當季水果與茶飲做結合，迅速在南台灣打響名號。發展至今，目前全台門市數量已突破350家，是手搖飲市場中相當具代表性的品牌之一。

麻古茶坊最受歡迎的，莫過於以水果入茶的清爽系飲品，像是經典的楊枝甘露以芒果果肉混合椰奶，再搭配上綠茶凍、葡萄柚果粒，口感酸甜層次豐富，是不少咀嚼控心目中的不敗神話；芝芝系列則在茶飲上覆蓋鹹甜奶蓋，打造綿密滑順的口感，也是呼聲最高的人氣招牌。值得一提的是，除了飲品深受大眾喜愛，麻古茶坊在品牌經營上的實力也獲得專業肯定。2023年，在《網路溫度計DailyView》所舉辦「第六屆網路口碑之星」頒獎典禮中，品牌曾一舉拿下連鎖手搖飲料的「策略卓越獎」，人氣與口碑不容小覷。

No.7 迷客夏 Milksha

翻攝FB／迷客夏Milksha

在手搖飲尚未全面邁入鮮奶化的年代，迷客夏以「為了你，我們養了一群牛」這句廣告標語，成功在無數消費者心中建立了高品質的品牌形象。自創立以來，迷客夏堅持全系列飲品不使用奶精，而是選用自家牧場生產的「綠光鮮奶」，香醇天然的口感成為品牌最具識別度的特色，也讓鮮奶系列成為不少手搖飲控的心頭好。

迷客夏的飲品種類多元，無論是茶韻悠長的經典純茶、口感滑順的鮮奶系列，或是別出心裁的手作特調，每一款都各有一票死忠的擁護者。尤其是珍珠大正紅茶拿鐵和芋頭鮮奶，不僅被封為鎮店之寶，更長年霸榜熱銷排行榜。至今，迷客夏在全台已有超過250家直營與加盟門市，憑藉高品質鮮奶原料與強大的口碑效應，成功在競爭激烈的市場中脫穎而出，並一舉奪下人氣榜單第七名。

No.6 清心福全

若要論台灣手搖飲界的長青樹，1987年發跡於台南的「清心福全」絕對是許多人從小喝到大的回憶。多年來，品牌累積了許多經典不敗的招牌飲品。其中，酸甜清爽的優多綠茶為最熱賣的代表，是不少老顧客到店必點的熟面孔；而在網路上討論度極高的「珍珠蜂蜜鮮奶普洱」，以夢幻漸層外觀加上濃郁茶香與蜂蜜甜味的搭配，也被網友評為「清心隱藏版必喝飲品」，人氣甚至一度蓋過招牌的優多綠茶。

作為全台市佔率第一的手搖飲店，清心福全除了在飲品口味上持續創新外，近年更積極透過跨界合作為品牌注入新活力。像是與航海王、哥吉拉以及三麗鷗家族等知名IP推出聯名冷飲杯與周邊商品，不僅引發粉絲搶購收藏，也成功拉近與年輕族群的距離，拿下本次排行榜第六名可說是毫無懸念。

No.5 CoCo都可

翻攝FB／CoCo都可

在百家爭鳴的手搖戰場中，主打價格親民的老字號品牌「CoCo都可」，憑藉數款熱賣多年的經典飲品，始終在消費者心中佔有一席之地。人氣招牌首推百香雙響炮和奶茶三兄弟，兩款都以豐富口感聞名，完美滿足喜歡加料的咀嚼控需求。此外，CoCo極具誠意的優惠活動也是其維持高聲量的關鍵，像是「週三好友日」珍珠奶茶第二杯0元、開工指定飲品買一送一，以及近期38婦女節推出的「粉角奶茶38元」快閃特價，都大大提升了品牌的話題性，也在網路上收穫不少好評。在《網路溫度計DailyView》的手搖飲料口碑聲量排行榜中，更是經常穩居前段班，人氣可見一斑。

除了行銷策略亮眼，CoCo的配料實力也在社群平台上引發高度共鳴。近日一名網友於Dcard發文詢問「coco最頂的配料是什麼」，文章一出立刻掀起討論熱潮，許多人一面倒點名QQ，紛紛大讚「第一名也是QQ，可以吃到兩種口味，現在又有兩杯99很爽」、「粉角跟QQ都很愛，選不出來」、「QQ真的很讚超好吃，還有之前限定的小湯圓奶茶也好好喝」。

No.4 茶之魔手

翻攝FB／茶之魔手

目前在全台擁有超過600間門市，被譽為手搖飲南霸天的茶之魔手，過去多集中在中南部地區，近年來則積極往北部發展，陸續插旗台北、新北與桃園，所到之處皆引發排隊熱潮。值得一提的是，茶魔是全台唯一擁有「自有茶園」與「五星級製茶廠」的連鎖手搖飲品牌，從茶葉栽培、採收到飲品製作都是一條龍完成，真正做到自栽、自產、自賣。其雖主打平價手搖飲，但品質絲毫不馬虎，特別是山楂烏龍、青梅青茶、藍莓凍奶茶等品項深受廣大網友的喜愛。

多年前，當疫情期間物價普遍上漲，茶魔不僅宣布凍漲，甚至主動為員工加薪，因而被網友封為全台「最有良心神店」，建立起良好的口碑。不過，近期茶魔卻出現翻車的意外。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年2月28日，台南某分店因在廣告文宣上使用「宝～渴了不…买杯凉的犒劳自己一下」等簡體字與中國用語，引發大量消費者不滿，後續分店員工甚至回嗆網友「招牌可沒吃你家大米」，其挑釁式回應更讓事件不斷延燒，當日聲量狂飆至7,588筆，帶動整年聲量高峰，直接將茶之魔手推上討論度第四名。

No.3 八曜和茶

翻攝FB／八曜和茶

近年在手搖飲市場快速竄紅的八曜和茶，最初從南部高雄起家，憑藉鮮明的品牌特色與穩定品質，逐漸打開知名度，也被不少網友封為「南部手搖四大天王」之一。隨著人氣持續升溫，品牌近年積極向被展店，目前在三重、永和等地皆陸續設立分店，讓手搖飲控不用搭車南下也能喝得到，吸引許多北部人排隊嚐鮮。

與多數主打奶茶或果茶的品牌不同，八曜和茶最大的特色在於主打「無咖啡因」的穀麥茶系列，加上簡約日系風格的店面設計，成功塑造出與眾不同的品牌形象。此外，品牌也以獨特的「編號命名」建立辨識度，像是「柚香覺醒307」、「炙燒濃乳308」都是人氣必喝款，在網路上的討論度始終居高不下。2025年11月八曜和茶與Häagen-Dazs聯名推出草莓冰淇淋白奶茶，也讓品牌聲量衝上高峰，最終順利拿下本次排行第三名。

No.2 UG Tea 樂己

翻攝FB／UG TEA

在這場手搖飲戰局中，「UG樂己」堪稱話題度最高的黑馬新星。該品牌是由歇腳亭所成立的AI智能手搖品牌，以綠色時尚為品牌視覺核心，並大膽導入頂尖的AI極粹製茶技術，將科技與茶藝完美揉合，從沖泡到出杯皆透過智能系統控制，最快只需約7秒就能完成一杯飲品。不僅徹底解決了排隊久候的痛點，更確保了每一杯茶飲的風味與品質都能達到高度穩定。而在眾多品項中，最具代表性的莫過於招牌純茶「三窨十五茉」，以濃郁的茉莉花香與清爽回甘的口感聞名，是許多人初次接觸UG時必點的入門款。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年12月21日，當日聲量雖直逼六千筆，但內容多為負面情緒。當時台北捷運發生無差別攻擊事件，導致4死11傷的悲劇，UG董事長在前往哀悼現場致意時，攜帶印有明顯品牌LOGO的飲料與花束，引發大批網友質疑消費災難而慘遭炎上，隔日董事長招開記者會致歉並表達哀悼致意初衷，本次事件導致品牌網路聲量瞬間飆升，直衝討論度第二名。

No.1 50嵐

翻攝FB／50嵐鹽埔新圍店

在百家爭鳴、新秀輩出的手搖飲戰場中，最終由50嵐以44,901筆聲量奪下本次聲量冠軍寶座。這個深耕台灣30年的經典茶飲品牌，不僅以穩定的品質聞名，更提供特定茶飲免費加料的貼心選項，加上平價親民的策略，長期深受消費者喜愛。招牌飲品如四季春、波霸珍椰、紅茶拿鐵以及冰淇淋紅茶，都成為手搖飲控必點的經典款。一名網友於threads發文提問「為什麼50嵐這麼厲害」，該則串文瀏覽書突破百萬瀏覽，吸引大量網友留言回應「品質穩定而且沒有一堆奇怪的新產品」、「小時候覺得五十嵐有點貴貴，現在覺得平價品質又穩定」、「就很穩定，想不到喝什麼就喝50嵐」。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年10月19日，BLACKPINK成員Rosé在高雄演唱會期間被拍到享用台灣手搖品牌50嵐，而她手上拿的那杯正是經典招牌「波霸紅茶拿鐵」，該話題迅速在網路上發酵，粉絲紛紛留言表示「我從今天開始喜歡波霸紅茶拿鐵」、「BLACKPINK門票買不到，但五十嵐我有」、「Rosé同款必須喝爆」。明星效應加上品牌長期累積的好評，讓50嵐在這段期間的討論聲量再度攀升，口碑與人氣雙收，拿下這次的討論度冠軍可說是實至名歸。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月2日至2026年3月3日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
名人開飲料店誰最強？2025最新10大藝人網紅手搖排行　黑馬、退場品牌一次看
名人飲料店為何撐不久？退場潮看真相：50嵐、清心福全老牌地位難以撼動的關鍵
征服全球的台灣手搖飲品牌TOP 10討論度大公開！進軍日、韓受矚？
「烤糖奶蓋」脆上爆紅！3大手搖新品強勢開戰　麵茶拿鐵助攻50嵐直衝口碑第一名
2025上半年手搖飲、咖啡連鎖人氣標章出爐！UG第二季異軍突起成黑馬　CoCo連榜穩坐口碑王

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#網友 #手搖飲 #可不可熟成紅茶

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

最新文章

亞洲首艘！「迪士尼探險號」新加坡啟航 全球最長海上雲霄飛車與海上限定達菲商品登場

亞洲首艘！「迪士尼探險號」新加坡啟航 全球最長海上雲霄飛車與海上限定達菲商品登場

#主題餐廳 #皮克斯 #迪士尼

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.17 10
前去賞夢幻藍眼淚！馬祖南北竿人氣民宿特輯

前去賞夢幻藍眼淚！馬祖南北竿人氣民宿特輯

#民宿

FunTime旅遊比價 2026.03.17 17
麥當勞草莓季開跑！日本爆紅「草莓白巧克力三角派」首度登台

麥當勞草莓季開跑！日本爆紅「草莓白巧克力三角派」首度登台

#麥當勞 #人氣甜點 #草莓

女子漾／編輯周意軒 2026.03.17 87
曼谷跑咖指南：必訪曼谷超好拍特色咖啡廳

曼谷跑咖指南：必訪曼谷超好拍特色咖啡廳

#咖啡 #咖啡廳 #曼谷 #泰國美食

FunTime旅遊比價 2026.03.17 11
手搖控快筆記！可不可熟成茶行、迷客夏、得正3月新品一次看

手搖控快筆記！可不可熟成茶行、迷客夏、得正3月新品一次看

#焦糖 #陳皮烏龍 #可不可熟成紅茶 #可不可 #迷客夏

女子漾／編輯周意軒 2026.03.17 99
用雙腳去旅行　2026上半年國際馬拉松賽事TOP 10

用雙腳去旅行　2026上半年國際馬拉松賽事TOP 10

#重慶 #空氣品質 #巴黎

網路溫度計DailyView 2026.03.17 19
沙鹿──森林隱逸療癒Villa Resort2028年對外公開 森林度假──房間還可遠眺台灣海峽夕照

沙鹿──森林隱逸療癒Villa Resort2028年對外公開 森林度假──房間還可遠眺台灣海峽夕照

#米其林

旅遊經 2026.03.17 28
馬祖海洋觀光亮點全面展開 打造全齡島嶼新體驗

馬祖海洋觀光亮點全面展開 打造全齡島嶼新體驗

#觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.17 12
梅嶺梅峰古道紫牡丹盛開 春遊楠西登山賞花

梅嶺梅峰古道紫牡丹盛開 春遊楠西登山賞花

#登山步道 #熱門景點

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.17 15
大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.03.17 77
18+