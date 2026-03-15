2026-03-15 23:43 冠婷生活趣
隱身樂華夜市巷弄，在地飄香10年的溫補好滋味，內用免費續湯，捷運永安市場站美食推薦，附最新菜單
[永和樂華夜市美食推薦]鐘點棧當歸鴨，捷運永安市場站美食推薦，隱身樂華夜市巷弄，在地飄香10年的溫補好滋味！鴨肉飯配半熟蛋超搭，暖心首選當歸鴨肉湯、當歸鴨肉丸湯，內用可以免費續湯，肉肉控推薦再加點霜降豬肉、現切鴨肉盤，附鐘點棧當歸鴨最新菜單，永和鴨肉飯推薦、永和午餐晚餐宵夜推薦
文章目錄
- 關於鐘點棧當歸鴨
- 鐘點棧當歸鴨在哪裡
- 鐘點棧當歸鴨環境與餐點特色
- 用餐環境明亮整潔
- 出餐效率高
- 溫補不燥的當歸清湯
- 內用免費續湯
- 嚴選優質食材
- 鐘點棧當歸鴨交通與停車資訊
- 鐘點棧當歸鴨交通指引
- 鐘點棧當歸鴨環境開箱
- 鐘點棧當歸鴨製餐區
- 鐘點棧當歸鴨用餐區
- 鐘點棧當歸鴨餐點分享
- 飯麵類
- 鴨肉飯 大碗 70元
- 鴨腿飯 100元
- 小菜類
- 半熟荷包蛋 15元
- 藥膳滷蛋 15元
- 霜降豬肉 100元
- 鴨肉 100元
- 燙菠菜 40元
- 燙地瓜葉 40元
- 當歸湯類
- 當歸鴨肉湯 70元
- 當歸鴨肉丸湯 60元
- 消費資訊
- 鐘點棧當歸鴨評價好嗎
- 鐘點棧當歸鴨常見問題懶人包
- 鐘點棧可以內用嗎？環境如何？
- 內用續湯是真的免費嗎？
- 推薦必點組合是什麼？
- 停車方便嗎？
- 鐘點棧當歸鴨最新菜單
- 永和樂華夜市美食推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於鐘點棧當歸鴨
「永和樂華夜市美食推薦、捷運永安市場站美食推薦」
「永和鴨肉飯推薦、永和午餐晚餐宵夜推薦」
鐘點棧當歸鴨在哪裡
鐘點棧當歸鴨位於新北市永和區保平路18巷8號，永和樂華夜市巷弄美食口袋名單之一。
鐘點棧當歸鴨環境與餐點特色
用餐環境明亮整潔
不同於一般老舊的鴨肉飯店，鐘點棧當歸鴨裝潢明亮，且內用區有附設冷氣，即使夏天喝當歸湯也能保持優雅。
出餐效率高
鐘點棧當歸鴨內場與外場人員完美分工，即使門口有外帶排隊人潮，內用或外帶也不需要等候太久。
溫補不燥的當歸清湯
中藥味溫潤不苦澀，是連小朋友都可以接受的順口清甜。
內用免費續湯
對於愛喝藥膳湯的人來說CP值真的超高。
嚴選優質食材
每天採買新鮮鴨肉，肉質紮實不乾柴；新鮮季節蔬菜，點一碗鴨肉飯或鴨腿飯搭配一盤燙青菜加當歸鴨湯，超滿足。
鐘點棧當歸鴨交通與停車資訊
大眾運輸：台北捷運中和新蘆線在捷運永安市場站下車後，走路10分鐘內可抵達；大台北公車到樂華夜市站下車後，走路3分鐘可抵達。
機車：永貞路、保平路沿線機車停車格。
汽車：仁愛公園地下停車場。
鐘點棧當歸鴨交通指引
鐘點棧當歸鴨雖然門牌是在保平路18巷，但實際上就在樂華夜市保平路入口進來後的第一個巷口附近，位置非常顯眼，對於在夜市周邊覓食的朋友來說，是極佳的第一站或體力補給站。
鐘點棧當歸鴨環境開箱
來到永和樂華夜市，除了熱鬧的大街，我更喜歡鑽進保平路的巷弄尋寶。
在地飄香超過10年的老字號─鐘點棧當歸鴨，不僅是外帶的排隊名店，更是許多永和人想到溫補就會想來喝一碗當歸湯的美味充電站。
不收服務費，用餐後將碗盤拿到此區擺放，讓每個喜歡當歸湯、鴨肉的朋友們都有舒適整潔的空間可以放鬆地享用。
附設洗手間。
鐘點棧當歸鴨製餐區
內用可以免費續湯！
喝完拿碗到製餐區，內場人員就會幫你把湯補滿了，愛喝湯的朋友們記得收藏起來，想喝湯就到鐘點棧當歸鴨。
鐘點棧當歸鴨用餐區
走進店內，顛覆了傳統鴨肉飯店油膩的印象。
鐘點棧當歸鴨用餐區採光明亮、桌面潔淨，在工作忙碌到一個段落的下午時段，能有一個乾淨舒適的地方坐下來喝碗補湯，真的是一大享受。
老店的魅力，就是隨時都可以給你最安穩的飽足感。
接近下午3點，本該是午茶時間，陸續有人走進鐘點棧當歸鴨喝一碗暖暖的當歸湯。
喜歡吃辣的朋友們，推薦可以在自助區盛裝鐘點棧當歸鴨特製手炒辣椒。
鐘點棧當歸鴨餐點分享
這餐點了：
鴨肉飯 大碗 70元
鴨腿飯 100元
半熟荷包蛋 15元
藥膳滷蛋 15元
霜降豬肉 100元
鴨肉 100元
燙菠菜 40元
燙地瓜葉 40元
當歸湯類
當歸鴨肉湯 70元
當歸鴨肉丸湯 60元
飯麵類
鴨肉飯 大碗 70元
鐘點棧當歸鴨超人氣第一名！
白飯淋上香醇的鴨油與特製醬汁，搭著不乾柴、肉感十足的鴨肉塊。
推薦加點一顆半熟蛋，輕輕撥開讓蛋黃浸潤米飯，那種濃郁滑順的口感，5分鐘內已完食大碗鴨肉飯。
鴨腿飯 100元
鴨腿皮Q肉嫩，可以咀嚼到鴨肉特有的甜味，每一片肉都切得厚薄適中，滿滿覆蓋在飯上，料好實在吃得很過癮。
肉肉控大力推薦點鴨腿，肉量很有存在感，每一口都可以吃到很厚實的鴨腿肉。
小菜類
半熟荷包蛋 15元
藥膳滷蛋 15元
這顆藥膳滷蛋看起來很普通，其實不簡單！
看起來沒有入味，但一口咬下藥膳香在嘴裡散開，吃完一顆會想再點！
霜降豬肉 100元
不吃鴨肉的朋友，推薦可以點霜降豬肉。
霜降豬肉的肉質是帶有彈性的，簡單的汆燙後搭配薑絲沾點特製醬，口感Q脆、仔細品嚐吃得到豬肉原始鮮香。
鴨肉 100元
燙菠菜 40元
燙地瓜葉 40元
每天新鮮採買的季節蔬菜，這次點了菠菜跟地瓜葉，川燙後新鮮翠綠的蔬菜，淋上些許鴨油調味，簡單、美味。
當歸湯類
當歸鴨肉湯 70元
當歸清湯是鐘點棧當歸鴨的美味靈魂！
不同於一般過重的中藥味，這裡的當歸湯頭甘甜清爽，入喉回甘，鴨肉在湯裡吸飽了藥膳精華，吃起來更有層次，加倍美味。
當歸鴨肉丸湯 60元
消費資訊
用餐日期：2026/03
付款方式：現金、全支付、台灣Pay、橘子支付、全盈+Pay、icashpay、街口支付、ipassmoney、歐付寶。
鐘點棧當歸鴨評價好嗎
從小吃到大，環境乾淨、出餐速度快，湯頭真的無敵，續了兩次湯老闆還是很親切，藥膳滷蛋有入味；鴨肉飯推薦配半熟蛋一起吃，目前在樂華夜市吃過最好吃的巷弄美食。
鐘點棧當歸鴨常見問題懶人包
鐘點棧可以內用嗎？環境如何？
可以內用，環境明亮且有冷氣，適合約會或小團體用餐。
內用續湯是真的免費嗎？
只要是內用點湯類，湯頭皆可無限次免費續加。
推薦必點組合是什麼？
鴨肉飯或鴨腿飯，搭配一顆半熟蛋與當歸鴨肉湯。
停車方便嗎？
保平路巷弄狹窄，開車建議停在附近的仁愛公園或樂華停車場再步行過來。
鐘點棧當歸鴨最新菜單
[永和樂華夜市美食推薦]鐘點棧當歸鴨最新菜單，攝於2026/03
永和樂華夜市美食推薦相關資訊
- 店家名稱：鐘點棧當歸鴨 永和樂華店
- 營業狀態： 營業中
- 店家地址：234台灣新北市永和區保平路18巷8號 地圖
- 網友評分：★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- 4.2/5 ( 1,349人 )
- 店家電話： 02 2920 2205
- 營業時間：
- 星期一: 10:30 – 00:00
- 星期二: 休息
- 星期三: 10:30 – 00:00
- 星期四: 10:30 – 00:00
- 星期五: 10:30 – 00:00
- 星期六: 10:30 – 00:00
- 星期日: 10:30 – 00:00
- 官網
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
品牌資訊
_點擊橘字進入傳送門
_追蹤我們的instagram，蒐集更多即時美食旅遊資訊
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數