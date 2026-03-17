用雙腳去旅行　2026上半年國際馬拉松賽事TOP 10

示意圖／Gemini

有一種感動，只有穿上跑鞋、踏過終點線的人才會懂。隨著全球城市馬拉松陸續開跑，每年三月，台灣指標賽事新北市萬金石馬拉松也成為跑圈討論焦點。

馬拉松不只是體能的修煉，更像是一場與城市的深度對話；有些賽道穿越歷史古蹟與城市記憶，有些以魔鬼坡度考驗跑者意志，也有路線以絕美景觀與神級補給收服跑者。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點2026上半年由World Athletics（世界田徑總會）認證為金標或白金標標章的國際馬拉松活動，帶你一窺網路討論度最高的十大國際賽事。

No.10 長安汽車重慶馬拉松

翻攝官網／重慶馬拉松

賽事等級：金標

舉辦日期：2026年1月18日

如果你以為在「山城」跑馬拉松要爬坡爬到崩潰，那這場賽事絕對會翻轉你的認知。重慶馬拉松最著名的特色，就是平坦的南濱路賽道；這條沿著長江奔跑的路線幾乎沒有起伏，被譽為中國最容易刷新PB（個人最佳紀錄）的神仙賽道之一。

賽事過去多在3月舉行，2026年提前至1月開跑，氣溫相對涼爽舒適，也讓不少跑者在這條高速賽道上跑出漂亮成績，脆友分享「這次有4011人破3，還有人評論說如果空氣品質好一點，溫度濕度再低一點，會更多人破3」、「輕輕鬆鬆2:49完成啦！山城真不錯，明年再去大吃大喝」。

No.9 施耐德電機巴黎馬拉松

翻攝FB／Schneider Electric Marathon de Paris

賽事等級：金標

舉辦日期：2026年4月12日

如果要提到歐洲最具浪漫氣息的城市賽事，巴黎馬拉松絕對榜上有名。賽道從香榭麗舍大道出發，沿途穿越協和廣場、羅浮宮與塞納河畔，一路串連巴黎多處經典地標。

最讓跑者著迷的，是這裡極高的出片率。不需要刻意停下腳步找攝影師，賽程中的動態抓拍就能與世界級美景同框。正因如此，巴黎馬拉松也成為許多專業跑者與運動旅遊愛好者心中的夢想賽事。

不少跑者表示，「真心喜歡巴黎馬拉松的賽道和氛圍」、「沿途盡是巴黎精華景點且在小巴黎內奔跑，跑完就逛完的概念」。

No.8 首爾馬拉松

翻攝FB／Seoul Marathon

賽事等級：白金標

舉辦日期：2026年3月15日

首爾馬拉松是亞洲歷史最悠久的賽事之一，它的魅力在於那種「極致的反差感」。起跑點設在具有千年歷史底蘊的光化門廣場，在世宗大王銅像的注視下出發，隨即轉入高樓林立的現代化商業區，最後衝進曾舉辦奧運的蠶室奧林匹克主競技場。這種從古朝鮮跑進21世紀的「時空穿越感」，是其他城市難以複製的體驗。

首爾馬全程幾乎一馬平川加上3月韓國微涼偏冷的氣候，對於追求成績的跑者來說，是非常理想的刷PB聖地，網友覺得「賽道非常平坦，就像一般的城市馬」、「配合著低溫，絕對是創造個人PB的絕佳賽事」。

No.7 名古屋女子馬拉松

翻攝FB／名古屋ウィメンズマラソン

賽事等級：白金標

舉辦日期：2026年3月8日

以前大家提到名古屋女子馬拉松，腦中第一個浮現的絕對是那條Tiffany項鍊，但自2025年起，這場賽事華麗變身，將完賽禮升級為法國頂級水晶品牌Baccarat水晶杯！

最讓跑者心跳加速的，莫過於跨越終點後，會有身穿西裝的帥氣執事，親手為妳遞上裝在經典紅盒裡的水晶杯，那種被當成公主呵護的儀式感，讓你瞬間忘記全身的痠痛，網友大讚「名馬真的很懂女生，女生喜歡什麼，名馬全都知道，就是一場香香的馬拉松」。

長達7小時的完賽時限，也對新手相當友善，網友認為「賽道很平易近人，沒什麼很陡的坡，我覺得很適合新手」。

No.6 TCS倫敦馬拉松

翻攝FB／TCS London Marathon

賽事等級：白金標

舉辦日期：2026年4月26日

與東京、波士頓齊名的「世界馬拉松大滿貫」之一的倫敦馬拉松，是跑者眼中「最遙遠的距離」，其2026年報名人數刷新全球紀錄，低於2%的中籤率讓每一張參賽號碼布都顯得無比珍貴，網友認為「抽到倫敦馬！真的是人品爆發」。

這場賽事不僅串聯了倫敦塔橋、大笨鐘與白金漢宮等世界級地標，更是全球最具規模的變裝嘉年華與慈善募款舞台。有網友分享，許多業餘跑者是為慈善募款而參賽，為了吸引關注或讓親友在人群中一眼認出，不少人會穿上各式創意造型登場，讓整條賽道宛如一場充滿善意的城市嘉年華。

No.5 大阪馬拉松

翻攝官網／Osaka Marathon 2026

賽事等級：金標

舉辦日期：2026年2月22日

「一場可以名正言順在大街上邊吃邊跑的熱鬧嘉年華」，正是大阪馬拉松最令人嚮往的寫照。

這場賽道平坦且極具親和力的賽事，最狂的特色莫過於宛如美食祭典的「商店街補給」，讓跑者能一邊跑，一邊品嚐道地的章魚燒、炸豬排、壽司、唐揚雞與和菓子，堪稱吃貨跑者的天堂。許多跑者開玩笑說，「滿滿的罪惡綿延數十公尺的桌面」、「沒吃完一輪絕對不肯離開」、「大阪馬總是被稱為最難瘦下來的賽事」。

除了補給誠意滿滿，大阪馬的完賽紀念品也備受關注。2026年獎牌以大阪城為主角，搭配彩虹馬賽克設計，背面刻上42.195公里賽道；完賽毛巾則由大阪出身設計師操刀，融入城市地標，網友稱讚「感覺今年比去年的好看」。

No.4 波士頓馬拉松

翻攝FB／Boston Marathon

賽事等級：白金標

舉辦日期：2026年4月20日

對專業跑者來說，波士頓馬拉松不是用抽的，是用「拚」的。它不僅是一場歷史逾百年的體育競賽，更是一份關於韌性與榮耀的共同記憶。

自1897年創辦以來，它以嚴苛的成績門檻（BQ）篩選出全球頂尖跑者；當申請人數超過配額時，主辦方會選取同年齡與同性別組別中速度最快的選手，網友感嘆「面對每年逐漸提高的門檻，還是早達標早去跑吧」。

然而，波馬之所以在跑者心中佔據不可取代的地位，除了傳說中衛斯理學院著名的「尖叫隧道」與摧殘意志的「心碎坡」，更在於這座城市所展現的強大精神。2013年終點線爆炸案曾為賽事留下沉痛記憶，至今不少人一提起波士頓馬拉松仍會想到那一天。但波士頓人沒有退縮，「Boston Strong」的信念，也讓這場百年賽事不只是一場競技，更成為象徵勇氣與韌性的城市精神。

No.3 新北市萬金石馬拉松

翻攝FB／新北市萬金石馬拉松

翻攝FB／新北市萬金石馬拉松

賽事等級：金標

舉辦日期：2026年3月15日

身為台灣唯一獲得金標籤認證的賽事，萬金石的魅力在於那條著名的維納斯海岸線，一邊是山、一邊是大海，跑起來畫面相當愜意，跑友分享「一大清早沒人的景點都是最美的，照片想怎麼拍就怎麼拍，很讚」。

雖然強勁海風與魔鬼般的「麥當勞坡」常讓跑者崩潰，但賽後設計感十足的女王頭獎牌與在地石門肉粽補給，總能瞬間撫慰人心。

2026年的萬金石馬拉松更具話題性，全面開啟「運動平權」新里程。除了設置女性專屬名額，也首創「非二元性別組」，讓跑者能以最真實的身分參賽；同時將視障陪跑機制擴大到10K挑戰組，讓更多人有機會踏上賽道。

No.2 渣打香港馬拉松

翻攝官網／渣打香港馬拉松

賽事等級：金標

舉辦日期：2026年1月18日

被譽為「亞洲魔鬼賽道」的渣打香港馬拉松，以極具挑戰性的「三橋三隧」地形聞名全球。跑者必須在開闊路段迎著強勁海風維持配速，還要在悶熱與回音重的隧道環境中與意志力搏鬥。對許多跑者來說，能完賽本身就是一種「真漢子」認證。網友直呼「海底隧道出口才是真正的開始」、「路線精彩程度真的可以給滿分，非常值得推薦」。

除了熱血硬核的賽道，這場盛事更因港星「發哥」周潤發連年現身推高討論度。有了影帝的加持，讓它一舉成為亞洲僅次於東京馬最具話題性的跑界盛事之一。

No.1 東京馬拉松

翻攝官網／TOKYO MARATHON 2026

賽事等級：白金標

舉辦日期：2026年3月1日

剛落幕的東京馬拉松，是亞洲唯一入列世界馬拉松大滿貫（World Marathon Majors）賽事的成員之一，也是許多跑者夢想清單中的重要一站。賽道自東京都廳出發，穿越淺草雷門、銀座、東京鐵塔等地標，路線平坦順暢，被不少跑者視為突破PB的理想賽事。

除了賽道條件，沿途的城市熱情同樣令人難忘。從私補美食到祭典舞蹈、學生管樂團，再到民眾自發性的變裝加油，各式應援讓整條賽道宛如街頭嘉年華。脆友分享「感覺整座城市都在替跑者加油」、「日本馬拉松的氣氛真的超好」。

這場賽事聲量居高不下，中籤率相當低也是原因之一；值得一提的是，賽後官方也宣布，2027年賽事將於3月7日登場，並迎來第20屆里程碑，紀念企劃同步啟動，令許多人相當期待。

翻攝FB／Ooredoo Marathon、Burj2Burj

除了前十名熱門賽事，2026上半年還有許多遺珠值得跑者收藏。若想追求破PB，阿聯酋的拉斯海瑪半馬（RAK Half）與歐洲的鹿特丹馬拉松皆以平坦高速著稱；偏好城市絕美景觀的旅跑者，可以將杜拜Burj2Burj半程馬拉松與多哈馬拉松納入清單，體驗穿梭於帆船飯店與摩天大樓天際線間的壯闊景致。

不同風格的賽道，也讓跑者在突破成績與旅跑體驗之間，能找到最適合自己的下一場賽事。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月5日至2026年3月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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