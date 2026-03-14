熊本飯店推薦【熊本城景觀舒適酒店】-近通町筋站、上下通商店街，在房間就能看到熊本城，地理位置極佳。附日式早餐，露天頂樓可欣賞熊本城的夜景。

熊本旅遊第一晚，我們入住的飯店是熊本城景觀舒適酒店。

真心覺得熊本的飯店，比起福岡，CP值高了許多。

熊本城景觀舒適酒店，除了位置極佳，

當初讓我選擇的原因，就是從房間窗戶向外看，就是熊本城耶!

熊本城景觀舒適酒店 地理位置

熊本城景觀舒適酒店(&and COMFY HOTEL Kumamotojo View)位於熊本市中央區，

距離路面電車「通町筋」步行只要6分鐘，

如果要前往熊本市中心區域，也是走路20分鐘以內的距離。

無論是坐電車、巴士，一律都坐到通町筋站下車，再走路至飯店即可。

像我們第一天check in是直接從阿蘇熊本機場，搭乘機車巴士。

隔天退房要去熊本車站，

也是步行到路面電車搭乘處，交通十分便利。

如果是開車自駕的旅人，飯店沒有附設專用停車場，

不過他們有自己另外合作的停車場，有需要的話可以詢問飯店。

熊本城景觀舒適酒店 一樓大廳

飯店裝潢不像大型飯店那樣奢華感，但我反而喜歡這種簡單的親切氛圍。

櫃台人員語言以日文為主，

沒有遇到會說中文的服務人員，英文可以略通。

check in櫃台的正前方，擺放了許多熊本熊的紀念商品，

還有簡單的飲料跟泡麵。

我有稍微看一下價格，

雖然對日本東西的價格沒有太多概念，但我的感覺是沒有特別貴。

所以如果臨時想來罐飲料或啤酒，在飯店裡面就能買到。

雖然我們是都沒有買啦!

一來因為天氣很冷，二來是飯店自己就有附免費的飲料咖啡機。

一樣在一樓大廳，自行取用。

全館共有兩台電梯，不過可能飯店規模不大，

我們入住期間，電梯都沒有等到很久。

隔天用早餐的地方，也是在一樓，後面吃早餐時會介紹。

熊本城景觀舒適酒店 TWIN雙床房

我們入住的房型是雙床房，每張床上都放了舒適的居家服。

我起初以為是泡湯在穿的那種浴袍，但這間飯店沒有溫泉啊?

後來才知道是讓旅客前往頂樓或餐廳等區域活動時，可以穿的居家服。

我們這趟熊本福岡之旅，總共住了四間飯店。

兩間熊本，兩間福岡，

熊本飯店的房間大小，都比福岡大上很多耶!

至少在熊本，我們三個行李箱都能攤開放地上。

房間內的設施算完善，加濕器也有準備。

茶包跟咖啡給的牌子，也都蠻有誠意。

衛浴部分就比較小間，空間雖小，還是有浴缸。

雖然我個人是覺得不需要，因為對我而言，

與其給我小小的浴缸，不如把浴室空間做得大一點啊!

或許日本人太喜歡泡澡，所以浴缸對他們來說是必需品?

在這邊讚揚一下它們附的洗髮精、沐浴乳，很好用，

洗完頭髮不會像雜草的那種。

目前日本的飯店還是都有附免費的盥洗用品，

連洗臉毛巾都是拋棄式的喔!

馬桶一定是免治的，跟浴缸一樣，像是日本飯店的標配了。

熊本城景觀舒適酒店並不是間間客房，

都能夠從窗戶看到熊本城，大家訂房時要留意一下。

我是建議既然都入住這間飯店了，

就記得選擇看得到熊本城的房型吧!

雖然只是小小的一塊，但躺在床上就看得到熊本城，不是很幸福嗎?

不過如果沒有訂到也沒關係，頂樓也能看喔!

熊本城景觀舒適酒店 頂樓露臺賞熊本城

飯店頂樓做了一個賞城露台，可以直接眺望熊本城大天守。

大家的熊本城幾乎都是白天，

住在這裡，你可以連晚上的熊本城都收藏起來。

是不是真的很美?

終於懂為什麼一樓大廳要賣酒，

很適合在頂樓，遠望夜晚的熊本城，小酌一番啊!

熊本城景觀舒適酒店 日式早餐

隔天早餐是用早餐券的形式，

這也是我們這趟旅行，唯一一間有吃早餐的飯店。

餐廳在一樓，有注意到牆上掛了許多畫作嗎?

這些都是熊本當地年輕藝術家的作品。

餐廳位置不算多，早餐只供應到9點，我們8點半才下樓。

可能我們用餐時間也算晚了，

到的時候也只剩一、二組旅客正在用餐，我們是最後一組。

服務人員帶完位以後，就自動送上這一張用餐說明，

有中文、日文、英文及韓文，非常方便。

提供的是日式套餐，搭配熊本縣產的白米及味噌湯。

這就是很日本人的早餐啊!

我跟林恰恰說:「這是我們唯一一間有附早餐的飯店，你要且吃且珍惜。」

「沒關係，日本人的早餐有吃過就好了，不吃也沒關係。」他居然這麼回我。

哈哈哈，不是說不好吃，是我們吃不習慣啦!

在日本想找一間像台灣的那種早餐店，真的沒有耶!

白飯、味噌湯、咖哩、茶泡飯，都可以免費續碗。

也有飲料的部分，都採自助式。

早上需要來一杯咖啡醒腦的，這裡也有。

其實我覺得還蠻好吃，但就像前面所說，主要是習慣問題。

偶爾吃一次可以，如果天天早餐都要叫我吃白飯小菜，

真的是沒辦法耶!

熊本城景觀舒適酒店 相關資訊

距離熊本城和櫻花馬場城彩苑，差不多15 分鐘步行距離，

又可以直接在房間或頂樓，欣賞熊本城夜景。

地點便利性、房間舒適度都很不錯，

滿分10分的話，我可以給到9分。

無論作為商務或者旅遊客，都是來到熊本住宿的好選擇。

熊本城景觀舒適公寓飯店

官網:https://www.and-comfy.jp/kumamotojo-view/ct/

地址:熊本縣熊本市中央區城東町5-3

5-3 Jotomachi, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0846

TEL.+81-(0)96-311-7070

FAX.+81-(0)96-311-7111

入住15:00 / 退房10：00