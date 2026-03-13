驚艷越南(2)南越—海陸活動大集結，南越好好玩！

永信旅行社推出豐富多元的越南行程，囊括北越、中越及南越，特別是南越，有撒哈拉沙漠般的奇景，也有馬爾地夫般的海洋風情，更有美國迪士尼般的遊樂園，集結了海陸活動，讓南越好好玩！行程可參閱：https://pse.is/8tbqms。

越南版撒哈拉沙漠【美奈】

美奈原本是寧靜的漁村，以沙丘、海岸、漁村文化與悠閒度假氣氛聞名，其中最特別的自然景觀是沙丘，一般海灘景色多以海浪、沙灘與椰林為主，而美奈的海灘因為特殊的漏斗形地形，風力強勁把海邊的細沙積成起伏的沙丘，讓人彷彿走進了非洲撒哈拉沙漠，海岸與沙漠的視覺景觀形成強烈的對比。

紅沙丘—欣賞落日的最佳地點

一般海灘大多是金黃色沙子，美奈則多了雪白（白沙丘）與火紅（紅沙丘）兩種極端色彩，夕陽西下時，整片大地像被濾鏡處理過，沙質呈現溫暖的橘紅色，晚霞與紅沙連成一片，極為浪漫。登上沙丘高點，還可欣賞夕陽落入海平面的美景，是欣賞落日的最佳地點，還可以自費向商家租借滑板，體驗衝沙的極速快感及樂趣。

白沙丘—坐四輪傳動車體驗衝沙

站在白沙丘頂端，眼前是無垠的純白沙漠，轉個身卻面對的是湛藍大海，這種沙漠與海洋同框的奇景在全球極為罕見。此處高低起伏的地形最適合乘坐四輪傳動車，體驗高速行駛在沙丘上，那種風馳電掣的快感，驚險刺激讓人腎上腺素飆升呢！

東方馬爾地夫【芽莊】

芽莊以潔白沙灘、清澈海水、海島景觀與度假氛圍聞名，被稱為越南最受歡迎的海灘度假城市之一，此處海水呈現不同層次的藍色，遠方散布著許多小島，整個景色很有層次感，也被認為是世界上最美麗的海灣之一。

乘雙體帆船享受海上活動

搭乘雙體帆船來個「藍夢海半日巡航」，船家準備冰涼的香檳歡迎旅客登船，提供海陸BBQ午餐及酒水暢飲。雙體帆船比一般遊艇更平穩，寬敞的甲板提供舒適的休憩空間，旅客可以坐在船頭網床或甲板座椅上，一邊享受海風的吹拂，一邊欣賞海天一色的美景。

帆船會在定點停下，讓旅客拿浮潛裝備下海，有機會與熱帶魚一起共游；或者在船頭拿著船家準備的釣具釣魚；船家也準備時下最流行的SUP立槳，可划著立槳親近這片大海，開心享受悠閒的海洋假期。

珍珠樂園讓人樂開懷

芽莊的島上有一個珍珠樂園，分為6大區域，包括水上樂園、冒險樂園、動物園、植物園、綜合遊樂設施，甚至有世界前10大摩天輪，規模非常驚人，60個觀景車廂可搭乘約480人，旋轉大約20多分鐘，最高點時可360度俯瞰海島全景及散落在海面上的珍珠小島，以及遠方芽莊市區那道優美的月牙形海岸線。

園區中央有一座迪士尼式的城堡，是珍珠樂園的象徵地標，讓整個樂園看起來像童話世界。珍珠島最頂級的感官盛宴莫過於在城堡廣場上演多媒體實景秀，城堡立面變成3D投影的布幕，結合噴泉、火光、煙霧以及數百名專業舞者的表演，將建築美學發揮到極致。

高空滑索是極具代表性的驚險設施，像一隻俯衝的海鳥，腳下是翠綠的叢林，前方是無邊際的大海，在一分鐘的滑行裡，達到視覺與速度的雙重衝擊，讓珍珠樂園不只是遊樂園，也帶有戶外探險的感覺。

園區利用岩石、原木與茅草涼亭，打造非洲的感覺，「王國花園」像是一個休息站，看著長頸鹿那種慢條斯理的節奏，讓原本亢奮的心情瞬間沉靜下來。餵完長頸鹿，再去旁邊的涼亭喝顆椰子水，是最完美的轉場。

南越的旅程從美奈沙丘的速度與刺激，到芽莊海灣及樂園的悠閒與歡樂，每段風景都帶來不同的驚喜與感動，你也想來感受南越豐富精采的旅程嗎？

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