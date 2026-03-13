旅行頸枕推薦｜仿駝峰設計貼合頸部曲線，舒適支撐長途移動｜Travel Blue 靜頸枕同色套組

身為一位自由工作者，我的生活常常隨著工作與創作安排而調整。有時候在連續忙碌幾週之後，我會替自己安排一趟短暫的旅行，離開熟悉的環境幾天，換個地方生活。對我來說，旅行不一定要很遠，很多時候只是暫時離開日常的環境，讓思緒慢慢沉澱，也讓身體有機會放鬆一下。

我很喜歡那種說走就走的輕鬆小旅行，最好是隨身行李越輕便越好。因此在挑選隨身物品時，我會特別留意體積大小以及收納的方便性。

另外，在搭乘飛機或長途交通工具時，能否在途中稍微休息其實也很重要。如果頸部沒有足夠支撐，想在座位上小睡一會兒並不容易。這次出發前，我帶上了 Travel Blue 藍旅的寧靜頸枕同色套組。除了提供頸部支撐的記憶棉頸枕之外，套組中還搭配一個專屬收納盒，可以將頸枕完整收納其中，外出攜帶時放入行李或掛在背包上都很方便，也讓旅行裝備整理起來更簡單。

Travel Blue 藍旅寧靜頸枕同色套組開箱｜從飛行經驗出發的英國旅行配件品牌

Travel Blue 是創立於 1987 年的英國品牌。品牌的起點來自創辦人一次不太舒適的飛行經驗，在長途航程中的不適，讓他意識到當時市面上缺乏兼顧舒適與實用性的旅行配件，因此開始打造以旅行者需求為出發點的產品。

從倫敦發展至今，Travel Blue 的產品已遍及全球多個國家，持續專注於設計貼近移動情境的旅行裝備。在台灣的機場以及部分百貨商場也能看到品牌的銷售據點，對經常出入機場或旅行的人來說並不陌生。

這次我使用的是 Travel Blue 藍旅的寧靜頸枕同色套組。同樣是為旅行需求設計的產品，從長時間移動時的頸部支撐，到外出攜帶與收納的便利性，都能在實際使用中感受到品牌對旅行情境的觀察。

Travel Blue 靜頸枕同色套組開箱｜兼具收納與攜帶便利性的記憶棉頸枕套組

Travel Blue 藍旅的寧靜頸枕同色套組，內容包含一個記憶棉頸枕以及一個專屬收納盒。頸枕與收納盒採用同色系設計，整體外觀簡潔俐落。

一般旅行頸枕因為體積較大，放進行李或背包時常常不太好收納。Travel Blue 靜頸枕同色套組不僅滿足旅途中休息的需求，也同時考慮到收納與攜帶的便利性。收納盒採方形設計，不使用時可以將頸枕捲起放入盒內。外出時可以放入行李箱或背包中，也能透過掛扣固定在背包或行李上，攜帶起來相對方便。

Travel Blue 藍旅的寧靜頸枕同色套組共有兩種配色可以選擇，分別是黑黑組與雙粉組。這次我選用的是雙粉組，柔和的粉色系搭配讓整體看起來清爽，也帶有一點溫柔感。

全球機場銷售第一名 Travel Blue 寧靜頸枕｜慢回彈記憶棉與仿駝峰支撐結構

Travel Blue Tranquillity 記憶棉寧靜頸枕是 Travel Blue 長期熱銷的旅行配件之一，在全球機場旅行配件通路中維持相當高的銷售量，也被稱為全球機場銷售第一名的頸枕產品之一。對經常搭乘飛機或長途交通工具的旅客來說，一個能提供穩定支撐的旅行頸枕，往往能讓整段移動過程變得更加輕鬆。

這款頸枕採用慢回彈記憶棉材質，搭配符合人體工學的仿駝峰設計。柔軟的記憶棉能隨著頭部與頸部的重量慢慢貼合，而兩側較高的弧度則能支撐臉頰與頸部。當在飛機或長途交通工具上稍微休息時，即使頭部向左右傾斜，也能維持一定的支撐感，讓頸部比較不容易出現懸空或僵硬的情況。

外層則採用天鵝絨表布，觸感柔軟且透氣，長時間接觸肌膚也不容易感到悶熱。表布設計為可拆式結構，可以拆下來手洗，日常使用後清潔起來也相對方便。

Travel Blue 旅行配件收納盒開箱｜輕巧耐磨的旅行小物收納盒設計

Travel Blue 靜頸枕同色套組所搭配的旅行配件收納盒，除了用來收納頸枕之外，本身也是一個實用的小型收納盒。盒體附有掛勾設計，可以固定在背包或行李箱上，外出旅行時攜帶起來更加便利。收納盒尺寸約為 17 × 17 × 10 公分，大約是巴掌大小，整體體積不大，搭配輕盈且耐磨的外殼材質，即使放在行李或背包中也不會增加太多負擔。

盒內空間也能放入耳機、充電線或其他旅行小物，讓物品在行李中獲得較好的保護，不容易被擠壓或散落。

收納盒採 180 度掀開式設計，開闔角度較大，整理或取出物品時更加順手。如果在機場需要進行海關查驗，也能快速打開查看內容物，使用上相對直覺。

Travel Blue 靜頸枕同色套組｜旅行與長途移動時的舒適小配件

Travel Blue 藍旅的寧靜頸枕同色套組，對於需要長時間移動的人來說，是一款相當實用的旅行配件。無論是搭乘飛機、高鐵或長途客運，在座位上稍微休息時，穩定的頸部支撐都能讓身體放鬆不少。

如果平常旅行時習慣攜帶頸枕，但又覺得傳統頸枕不太好收納，這款搭配收納盒的設計也會相對方便。將頸枕捲起收進盒內後，不但更容易放入行李或背包中，也能透過掛勾固定在行李上，減少攜帶時的負擔。

對於經常出差、喜歡安排小旅行，或需要長時間搭乘交通工具的人來說，Travel Blue 寧靜頸枕同色套組是一款兼顧支撐性與收納便利性的旅行配件。

👉Travel Blue 靜頸枕同色套組購買連結

品牌資訊

Travel Blue｜官網｜粉絲專頁｜IG

延伸閱讀｜Travel Blue 旅行配件系列分享

如果對 Travel Blue 的旅行配件有興趣，也可以參考我之前分享的另一篇開箱文章。這篇文章介紹的是 Travel Blue 的「旅途有型禮盒」，除了寧靜頸枕之外，還包含親膚烤漆斜背包、眼罩與飛行耳塞等配件，從收納到休息都能一次準備完成，整體更偏向完整的旅行裝備組合。

👉旅行收納配件開箱｜帶著親膚烤漆斜背包輕便出發，寧靜頸枕陪伴沉靜旅途｜Travel Blue 旅途有型禮盒