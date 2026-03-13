馬祖南竿勝利堡 走進「01」據點的戰地心跳 守護海疆的島礁碉堡

來到馬祖南竿，如果說哪裡最能感受那段兩岸肅殺對峙，充滿煙硝氛圍的歲月，「勝利堡」(南竿 01 據點) 絕對是首選。它不僅是戰略地理位置的起點，更是馬祖轉型為「戰地文化博物館」的重要指標。

南竿島形狀像一隻螃蟹，位於西北方的西尾 (四維村) 與東北方的牛角 (復興村 ) 是一對螯，而海岸中線的珠螺堡和勝利堡則似一對蟹眼，隨時監控南、北竿水道的安全。兩岸對峙期間，軍方因應南竿地質與地形特性，配合整體戰術防禦考量，以正北方為 01 據點編號，順時針每隔約 100公尺設一據點，做為火力交叉支援，沿海岸線佈滿 95座據點，號稱堅固的「鋼邊」。

勝利堡昔稱擎天堡，馬祖南竿編號 01 據點，方位正北位於福澳港左側的一座凸出島礁上，是南竿島防禦中線，也是東守備旅與西守備旅的分界，與 94 據點 (珠螺堡)、09 據點構成交叉火網，扼守福澳港、清水澳與珠螺澳，以防共軍從中線突破。

勝利堡構築於民國 50年代 (1961)，當年勝利堡只是座離岸島礁，原來的型式只有窄窄的坑道，連接各個射口、機槍堡，而中間的部份是岩層土堆，上面配置散兵坑，並以陸連橋銜接南竿島，方便人員、武器及物資進出。民國 74年 (1985) 為改善據點環境與強化戰備能力，共動員 600人力，花費一整年時間，才完成現在的規模，並佈置一個排的兵力據守。

時空轉換，民國 81年 (1992) 戰地任務解除後，卸下防衛重任的勝利堡，在民國 106年 (2017) 11月03日，美麗轉身成為首座馬祖戰地文化博物館 (Matsu Battlefield Culture Museum)。

館內展示包含勝利堡介紹、冷戰熱點、海防據點記憶牆、迷彩偽裝區、戰鬥工事發展史、海島防禦線、軍中生活、戰地政務時期老照片及珍貴影像等等，深入淺出地呈現馬祖軍事文化特色。

勝利堡 (01據點)，內部配置圖。

勝利堡入口厚重的防爆門，可以阻擋敵人的入侵，為碉堡裡面的戰鬥人員爭取寶貴的戰鬥時間。

機槍堡口 (雙機槍射口)

射口天花板的消音錐被完整保留下來，見證歷史。密閉的坑道，消音錐可以破壞聲波結構，降低回音，戰鬥發生時，也能有效降低機槍或戰防砲在射擊時發出的巨大聲響，避免傷害官士兵的耳膜。

冷戰熱點分佈圖與第一島鏈位置圖，「島鏈戰略」一詞最早源於以美國為首的西方國家，在二戰之後為了封鎖蘇聯和中國等社會主義陣營，利用西北太平洋海域一些特殊島群的戰略地理位置，而提出來的地緣戰略思想。第一島鏈，北起日本的九州島、琉球群島、台灣島至菲律賓群島、大巽他群島，南至印度尼西亞群島，全長 5700多公里，涵蓋了中國的黃海、東海和南海，島鏈由北向南分布著9個出海口，為美國圍堵中國的第一島鏈。

早年刻苦的據點生活，以漫畫手法呈現，淺顯易懂、生動而有趣，讓人印象深刻。

海島防禦線，水雷、軌條砦、玻璃刀山 (玻璃錐)、鐵絲網及有刺植物的層層設置，能阻礙共軍的登路，及水鬼的摸哨，保障守軍將士的安全。

珍貴老照片及影像

展間除了靜態圖文展示，也設有語音介紹，手機上網掃描 QR Code 就能聆聽，透過手機播放感受戰地音場。

五七戰防砲堡，目前已轉型為戰爭文化展示場域，射口牆面上的對岸位置圖與射程距離圖，被保留下來見證歷史。

勝利堡堡頂平台，平台最前方有座四管五零機槍堡，正前方是協和發電廠珠山分廠。

遠眺福澳港及枕戈待旦照壁，協和發電廠珠山分廠的填海造路，讓整個福澳港灣有了重大改變，因應潮水的侵襲，海岸線佈滿了消波塊。

勝利堡堡頂平台兩側，遍植有刺植物，礁石上仍可見玻璃刀山 (玻璃錐)。

南竿 01 據點 勝利堡 (馬祖戰地文化博物館)

地址：連江縣南竿鄉清水村海線公路與濱海大道交會口，協和發電廠珠山分廠對面。

開放時間：09:00 - 16:30