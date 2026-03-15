2026-03-15 10:02 旅遊經
日本和歌山10大絕美打卡景點
【旅遊經 洪書瑱報導】
位於日本關西地區的和歌山縣，擁有山海並存的多元地貌，從杉林環繞的靜謐參道、廣闊無邊的高原草景，到純白岩岸與鏡面般的潮間帶，再延伸至可近距離互動的海洋場域等自然奇景，另還有人文風情與沉浸體驗，每一處都自成風格，構築出極具張力的畫面，都讓許多旅人記憶深刻，為此蒐羅十處「和歌山縣內絕美打卡景點」！
一、奧之院，走進歷史深處的靈性風景：
【高野町】奥之院
踏入高野山聖地，一之橋便是奧之院的起點，沿著參道前行，數百年老杉高聳入雲，兩側有無數的供養塔與墓碑群，織出一條跨越千年的歷史長廊，穿越象徵結界的御廟橋後，氣氛明顯轉為肅穆，石階盡頭的燈籠堂萬盞燈火長明，微光映照出莊嚴輪廓，甚至還有傳說「日本文化之父」之一的弘法大師空海至今仍在此入定冥想，也因此為整座聖地增添神秘色彩，「這裡」是自然與信仰融合的場域，隨手一拍都是靜謐而莊嚴的畫面，是「聖地系打卡」的首選。
【高野町】奥之院
※.奧之院：
地址：和歌山縣伊都郡高野町高野山550
交通：高野山站前搭乘巴士約16分，於「奧之院前」下車，徒步約11分
URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_515.html
二、友島，20分鐘船程，引你進入宮崎駿世界
【和歌山市】友島
從加太港搭船約20分鐘，即可抵達這座神秘無人島，友島由四座島嶼組成，島上最引人注目的，是隱身森林中的舊陸軍砲台遺跡，其中紅磚牆面被藤蔓覆蓋，陽光自樹梢灑落，形成光影交錯的奇幻場景，特別推薦第三砲台遺構，濃厚的廢墟感與自然綠意交織，被譽為宛如走進宮崎駿「天空之城」動畫場景。因只能搭船抵達，所以是遠離城市喧囂且極具探險氛圍的攝影秘境。
※.友島
地址：和歌山縣和歌山市加太
交通：南海電鐵加太線「加太站」徒步約20分往加太港，搭乘友島汽船約20分
友島汽船：成人2,500日幣、兒童1,500日幣（來回）
停駛日：週三（3/1～12月底）、除12/29～1/3，僅周六、日、國定假日開船（1/1～2月底）
URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_577.html
三、和歌山遊艇城「歐羅巴港」，重現中世紀歐洲街景
和歌山遊艇城
「和歌山遊艇城」，集合主題樂園、溫泉、市場與飯店於一體，其中歐羅巴港重現法國街景、義大利港町與西班牙古城風貌，色彩鮮明的建築與石板路交織出濃厚地中海氛圍，白天適合拍攝明亮異國街景，冬季夜間點燈後則轉為浪漫光影世界，是一處不需飛往歐洲，也能在和歌山捕捉充滿中古世界歐洲度假感的旅拍畫面。
※. 和歌山遊艇城
地址：和歌山縣和歌山市毛見1527
營業時間：10:00～17:00（根據日期而異）
門票：免費入園，園內設施另外付費
交通：JR和歌山站或南海電鐵和歌山市站搭乘和歌山巴士約40分
URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_592.html
四、生石高原，鏡頭收入整片草原
【有田川町】生石高原
海拔870公尺的生石高原，是關西地區規模首屈一指的大草原，春夏之際青翠遼闊，山風吹拂草浪起伏；秋季則化為一整片金色芒草海洋，在夕陽映照下閃耀柔和光芒。站上突出的火上岩，360度無遮蔽視野盡收群山與遠方海景，天氣晴朗時甚至能遠望六甲與四國，展現一種壯闊卻不失溫柔之感，是能拍出遼闊感與人物剪影構圖的高原系代表景點。
※. 生石高原
地址：和歌山縣海草郡紀美野町中田899-29
營業時間：9:30～16:30
公休日：年末年始
交通：阪和自動車道「有田IC」、「有田南IC」車程約45分
URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_107.html
五、白崎海洋公園，在日本遇見愛琴海，是一種白與藍交織的極致海景
【由良町】白崎海岸
純白石灰岩與湛藍太平洋交織出的強烈對比，讓白崎海洋公園被稱為「日本愛琴海」。形成於約2億5000萬年前的岩層構築出壯觀地貌，沿著白色岩壁步道登上展望台，海天一線的開闊視野令人屏息，尤其是在黃昏時分，夕陽緩緩沉入海平線，以及夜晚抬頭則是滿天星斗。從白日藍調到夜色深邃，這裡是全天候皆能出片的海岸絕景。
【由良町】白崎海岸
※.白崎海洋公園
地址：和歌山縣日高郡由良町大引960-1
交通：JR紀伊由良站搭乘巴士約30分
URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_511.html
六、海浪刻畫的千年紋理的「千疊敷」，白濱最壯闊的天然舞台
千畳敷
廣闊砂岩岩盤向太平洋延展，因其面積之大而得名「千疊敷」，約在1500萬年前經海浪侵蝕所形成的紋理，如天然雕刻般層層鋪展，白色岩面與藍色海水形成鮮明對比，構圖簡潔卻極具張力。特別是日落時分，夕陽染紅海面與岩盤，整片天地沉浸在溫暖光暈之中，是白濱最具代表性的夕陽打卡地標。
※.千疊敷
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町2927-72
交通：JR白濱站搭乘巴士於「千疊口」下車，徒步約5分
URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_484.html
七、天神崎，退潮無風時，靜待完美潮汐的奇蹟
【田辺市】天神崎
天神崎因退潮時出現的鏡面倒影而被稱為「日本版烏尤尼鹽湖」，當潮位落至約140～150cm、且風平浪靜時，岩礁積水如鏡，天空與人物剪影完整倒映水面，形成上下對稱的夢幻畫面，這片自然生態完整保存的岬角，同時也是日本自然保育運動的重要起點。想拍到經典鏡面效果，需事先掌握潮汐與天氣，是一處講究時機卻令人驚艷的限定絕景。
※. 天神崎
地址：和歌山縣田邊市天神崎
交通：JR紀伊田邊站搭乘龍神巴士於「明洋前」下車，徒步約15分
URL：https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/detail_1006.html
八、大齋原，走進熊野大齋原感受櫻花相伴的神聖風景
【田辺市】大斎原
巨大鳥居矗立於河川匯流之地，背景山林沉穩開展，寬闊草地形成開闊視野，使大齋原鳥居更顯壯觀，尤其春季來臨時，周圍櫻花悄然綻放，一整排粉嫩花影與雄偉鳥居相互映襯，在莊嚴氛圍中添上一抹柔和的春日色彩。漫步其間，抬頭望向高聳鳥居與飄落花瓣交織的景象，也成為旅途中令人難忘的一幕。
※.大齋原
地址：和歌山縣田邊市本宮町本宮
交通：JR紀伊田邊站搭乘巴士於「大齋原前」下車，徒步約3分
URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_478.html
九、「大門坂」在杉林深處慢慢前行，即能感受千年石徑的靜謐時光
【那智勝浦町】大門坂
屬於熊野古道的一段石畳參道，大門坂全長約650公尺，步入林間後，樹齡數百年的老杉遮蔽天空，濕潤石板反射斑駁光影，穿越象徵吉祥的夫婦杉後，森林氣息更顯濃厚。這是一條千年巡禮之路，曾迎接無數朝聖者，如今依舊保留原始氛圍，非常推薦穿上平安時代服飾漫步其間，不只拍照取景，更是一場沉浸式的歷史體驗。
※. 大門坂
地址：和歌山縣東牟婁郡那智勝浦町那智山
交通：JR紀伊勝浦站搭乘巴士於「大門坂」下車
URL：https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/detail_3254.html
十、太地町立鯨魚博物館，鯨豚互動體驗與夢幻水中隧道打卡場景
【太地町】くじらの博物館
太地町立鯨魚博物館結合觀賞與互動體驗的海洋場域，館內可欣賞鯨豚表演秀，捕捉躍起瞬間的動態弧線與水花飛濺的畫面，戶外海灣區則提供餵食與近距離互動體驗，當鯨豚靠近水面與人對視時，畫面自然流露故事感。此外，最具話題度的180度水中隧道設計，抬頭即可見海豚悠游而過，藍色光影在空間中流動，成為極具辨識度的打卡場景，從動態演出到沉浸式空間體驗，這裡一次收集海洋旅遊的多重視角。
【太地町】くじらの博物館
※.太地町立鯨魚博物館
地址：和歌山縣東牟婁郡太地町太地2934-2
營業時間：08:30～17:00（全年無休，因天候狀況會休館）
門票：成人1,800日幣、國中小學900日幣、幼兒免費
交通：JR太地站搭乘太地町營巡迴巴士約10分，於「鯨魚館前」下車
URL：https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/detail_1004.html
以上圖片：和歌山縣觀光交流課台灣聯絡處提供