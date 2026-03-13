【台中美食】隱藏版諾艾榭質感歐風餐盒！普羅旺斯烤豬與鮮魚雙重爆擊，神級荷蘭蜂蜜醬搭配解膩果醋飲，百元拯救崩潰旅人的完美午餐大公開！🎬

肚子真的超級餓啦！你是不是也常常為了尋找午餐，而在陌生的城市街道上感到無比的焦慮與徬徨呢？

天氣真的超級熱~~~~

突然間我無意間發掘了一間隱藏版的寶藏店家，招牌寫著充滿異國風情的諾艾榭喔

這家店完美地把高級餐廳裡那種講究的料理靈魂，毫不保留地塞進了色彩繽紛的小巧餐盒中✨

挑選午餐就像是在替昂貴跑車挑選機油一樣，加了劣質燃料絕對會讓你的身體引擎瞬間卡死，這樣真的超級崩潰！

說起那天發現這家店的奇妙緣分，是因為我剛好要去附近的文青景點拍照，整個人走到快中暑

只想趕快逃離那個毫無遮蔽物的可怕現場，躲進一個可以喘息的角落

街角紅招牌亮起啦，在灰暗的水泥建築中，那抹優雅的酒紅色就像是迷霧裡的一盞明燈，緊緊牽引著雙腳👣





香氣真的是太犯規！！

一打開那個造型像極了迷你鑄鐵鍋的雙色可愛餐盒，迷迭香氣立刻毫不客氣地撲鼻而來。這是普羅旺斯豬喔！😋

所有香料的投放與火候時間的控制，全部都是牽一髮而動全身的關鍵變數，主廚功力非常深厚，這塊肉的熟度堪稱是完美無瑕的優化結果，簡直像在南法度假！

為了滿足我那旅遊時無底洞般的龐大食慾，我還毫不猶豫地花$49元加購了烤牛，雙重肉類爆擊超爽～～

那個淡黃色的荷蘭蜂蜜醬，簡直就是賦予肉塊靈魂的終極外掛程式，沾一口就回不去了😋





如果你熱愛吃海鮮，那就一定要試試昂蒂布烤鮮魚吧，它絕對能用那入口即化的軟嫩徹底征服你！

在台中居然能用這個價錢吃到這麼有水準的歐風烤魚，不新鮮的魚很可怕！

就像敷衍了事的糟糕情人一樣，不管用多濃烈的醬汁去掩飾和偽裝，你終究會發現空虛感

這裡的魚非常真誠，魚肉雪白而且完全沒有討人厭的土味，每一口都能吃到海洋的自然鮮甜！沾辣味美乃滋超讚！

微辣的刺激感就像是平淡戀情裡突然出現的驚喜禮物，讓人忍不住一口接著一口，配菜也是實力派喔，附餐包含了滑順的炒蛋與清脆的高麗菜，還有青花菜與烤南瓜及綿密馬鈴薯～

它們是不可或缺的配角，沒有這些用心的蔬菜點綴，主角絕對無法在餐盒裡獨自散發出這麼耀眼的光芒🥦





台中天氣常常變化，前一秒還出著大太陽流一身汗，下一秒突然就颳起一陣讓人打冷顫的微風，最適合來碗濃湯了QQQ

濃郁滑順的口感順著喉嚨緩緩流進胃裡，感覺就像是冬天洗完澡穿上厚實純棉毛衣，舒服得讓人想嘆氣，當然不能忘記飲料！

吃完豐盛的肉類之後絕對需要來點清爽的，這時候果醋就是來拯救你的神仙教母，透明瓶身超級美麗，分別是清爽解膩的青梅醋飲以及酸甜可口的蔓越莓醋飲！

真的是搭配餐盒的完美道具，油膩感覺瞬間消失了，這種果醋的酸度拿捏得非常精準完全不會刺傷喉嚨，宛如一位溫柔的心理諮商師～安靜地撫平味蕾焦躁🥤🥤🥤

不要再繼續猶豫了，下次來到台中玩耍的時候，別再只是傻傻地去排那些人擠人的傳統小吃了啦！

給自己一個大機會，只要打開這個漂亮彩色的小盒子，你就會發現原來快樂是可以透過咀嚼釋放的

快點收進口袋名單吧，想了解更多訂餐細節與完整資訊，歡迎大家直接點擊下方的專屬連結來開啟美味之旅🏃‍♂️🏃‍♂️



