2026-03-13 12:56 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜北區。「金川燒 文成店」隱身在鐵工廠前面車輪餅，飽滿餡料的紅豆餅經常是提早銷售一空。
位在文成路上攤車放置路旁很顯眼。
「金川燒- 河樂店」是小高收入口袋名單中很長的時間，但是多次前去購買都是敗興而歸（沒營業），網路看到店家有PO外送相關資訊，得知「金川燒」在北區文成路還有一間店面，今天就利用平日下午時段前來購買，來到文成路遠遠就看到一台攤車，攤車竟然擺放在鐵工廠的騎樓下，詢問老闆娘得知，「金川燒」已經從河樂路搬遷至文成路上，結論是「金川燒- 河樂店」已經結束營業很久了，小高發現店家車輪餅外送量很大，現場沒有顧客卻忙著製作著車輪餅，小高就點幾顆車輪餅回家享用，品嚐完覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
鐵皮內也有擺放烤台來製作車輪餅。
這木製攤車外觀看很有日式的氣息，攤車是老闆娘負責製作著車輪餅。
這車輪餅外觀看起來很大一顆又飽滿。
這張是店家點菜單供顧客直接畫選，
小高就購買車輪餅口味有雙層起司28元、卡士達18元、大紅豆18及紅豆18元等5種。
這顆是雙層起司車輪餅28元。
這車輪餅很大顆裡面起司使用量多，餅皮很鬆軟起司濃郁非常好吃。
這顆是卡士達車輪餅18元，這車輪餅卡士達內餡濃郁甜度適中，搭配鬆軟的餅皮吃超好吃。
這顆是大紅豆車輪餅18元。
這大紅豆車輪餅是小高最喜歡，飽滿大紅豆餡綿密甜度適中超好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「金川燒 文成店」銷售空間整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理範圍,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：金川燒-文成店
地址: 704臺南市北區文成路662號
營業時間:14:00–19:00（售完為止）（公休日見臉書公告）
電話: 0953-990-847
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
文章標籤
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數