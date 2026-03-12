浪漫希臘遊(1) 五大島嶼巡遊，感受愛琴海浪漫魅力

希臘島嶼有各式風貌，其中最為人熟知的是藍白房屋，充滿浪漫與度假氛圍，是旅人嚮往地中海風情的最佳去處。希臘的美值得用長天數來細細品味，因此我選擇好漾旅行社15日行程，雙點進出的航班，北進「賽薩洛尼基」南出「雅典」，回程晚班機，讓希臘旅遊時間停留最久，行程可參閱：https://pse.is/8tganr，若旅程時間無法那麼久，也有13日的行程可選擇。

海上白色迷宮—米克諾斯島

為了防禦海盜，小鎮街道窄小且錯綜複雜是一特色，除此，因為愛琴海地區夏天陽光非常強烈，白色石灰牆面可反射大量陽光熱能，讓室內較涼爽，因此成為建築顏色，讓米克諾斯像是一座漂浮在愛琴海上的白色迷宮，營造出充滿陽光與活力的度假氣氛。

此處有一整排色彩繽紛的房屋緊貼海岸而建，陽台幾乎懸在海面之上，被稱為「小威尼斯」。黃昏時分在這裡喝一杯調酒，望著夕陽消失在海平面上，極能感受米克諾斯浪漫的氛圍，是島上著名的日落景點之一。

海邊的小山丘上，有五座建於16世紀巨大的白色稻草屋頂風車，俯瞰著愛琴海與島上的小威尼斯區，它們曾是島上用來磨麥製麵粉的磨坊，是愛琴海重要的穀物加工中心，與藍天海洋形成鮮明的對比，是旅客拍照與觀賞日落的熱門景點。

海上火山城—聖多里尼島

聖多里尼是一座火山島，約在公元前1600年左右，一次巨大的火山爆發形成現今的火山口海灣，島上的城鎮大多建在高聳的火山懸崖上，俯瞰整片愛琴海。白色房屋依山而建，藍色圓頂教堂與深藍色海洋相互映襯，呈現浪漫的景色。

聖多里尼最浪漫的時刻是觀賞日落，尤其在Oia小鎮，夕陽慢慢沉入愛琴海，天空變成橘紅與金色，整個島嶼被金色光芒包圍，被譽為世界最美日落之一。此時是一場全島共同參與的集體儀式，無論島上有多少遊客，當日落時整座島嶼瞬間安靜下來，可感受時間被凍結的魔幻時刻。

由於是火山地質，聖多里尼的海灘與一般沙灘不同，大量的火山岩與火山灰冷卻後，形成黑色礫石與沙粒，黑色火山沙灘是島上的特色景觀。在藍色愛琴海與黑色火山沙灘間漫步，可欣賞聖多里尼獨特而原始的火山海岸風景。

歷史氣息濃厚的古城—納克索斯島

納克索斯是一座充滿中世紀古城的島嶼，俯瞰著愛琴海與港口，融合歷史、山海與傳統文化，比起熱鬧的度假島嶼，更多了希臘原始而悠閒的生活氣息。

層層堆疊的白色方形建築是著名的威尼斯城堡區，城堡建在山丘上具有防止海盜與敵軍入侵的防禦功能，曾是13世紀威尼斯貴族的權力中心。這裡許多建築仍保留威尼斯貴族住宅的格局，散發一種貴族高雅冷峻的氛圍，讓旅客在幾百年的石頭巷弄裡，仍能感受來自遠古歷史的呼吸。

納克索斯的小巷沒有觀光客帶來的繁華熱鬧，寧靜的氣氛貼近島民真實生活的節奏。這裡的色彩非常有層次，不像米克諾斯與聖多里尼全是發亮的純白，而是一種帶著砂岩質感的灰白，越往高處的城堡區走，取而代之的是堅硬粗糙的灰色原石，行走間彷彿用顏色在穿越歷史。

最具自然景觀的島嶼—札金索斯島

札金索斯以碧藍海水、壯麗懸崖與天然海灣聞名，沉船海灘與藍洞構成的海景是希臘最壯麗的海景之一，來此處有去海洋探險的感覺。

沉船海灘擁有高聳石灰岩懸崖及碧藍透明的海水，白色沙灘上有一艘1980年走私船的遺骸，因遇海難而擱淺在沙灘上，形成世界著名的海灘景觀之一，也讓人聯想到宮崎駿《紅豬》中那隱密的世外桃源。

這裡的海蝕洞穴在陽光照射下，海水呈現非常鮮豔的藍綠色，許多行程會安排乘船進入洞穴，欣賞陽光穿過岩石拱門射進洞穴，水面反射出一種近乎螢光，充滿神祕感的「電光藍」，感受如夢似幻非常超現實的美景。

古文明的搖籃—克里特島

15日的行程特別安排到希臘最大的島嶼克里特島，也是歐洲「米諾斯古文明」的搖籃，是希臘歷史與文化最深厚的地方之一，被認為是眾神之王宙斯的出生地，整座島嶼飄盪著一種神聖的遠古感，也被認為是歐洲最古老文明的發源地。

哈尼亞的舊港灣呈現一道優美的弧線，岸邊林立色彩繽紛的建築，融合威尼斯式的燈塔、鄂圖曼式的圓頂清真寺及新古典主義的豪宅，多層次的建築風格讓島嶼散發出一種電影般的復古浪漫，被譽為希臘最美的港口之一。

港灣後方街道蜿蜒狹窄，縱橫交錯的石板小巷有希臘、威尼斯與鄂圖曼多元文化的建築，像是進入活的博物館，能瀏覽不同時代的古風。最美的地方是彩色石造房屋常點綴花藤與九重葛，四處充滿手工藝品店與小咖啡館，因此處處都有驚喜的一角可拍美照。

這趟旅遊讓我深刻體會，希臘島嶼不是只有藍白房子，而是擁有大自然洞穴美景、色彩繽紛的古鎮與歷史悠久的城堡，在這裡迷失在小巷裡是一種享受，什麼也不做發呆一下午更是人生啊！你也想來感受希臘多樣的島嶼風情嗎？

