馬祖南竿 依嬤的店 重新定義馬祖家鄉味 品味時間釀出的馬祖味

位於馬祖南竿牛角聚落 (復興村) 的「依嬤的店」，是一間擁有25年歷史，由閩東式石屋改建而成的老宅餐廳。老闆娘陳金蓮中年返鄉後，承襲父親的手藝，改良傳統馬祖菜成為有健康特色的菜餚，受到眾多遊客的喜歡。店內最具視覺衝擊的是覆蓋全屋六面的旅客簽名牆，紀錄了無數旅人的回憶，此外餐廳桌面上花俏的圖案，在關燈後更會展現令人震撼的視覺效果。

馬祖南竿機場上方的牛角聚落 (復興村)，「依嬤的店」隱身於高低起伏的坡道巷弄中，一間厚實的閩東式石屋老宅，承載著這片土地的記憶。

走入店內，最讓人震撼的是滿屋的塗鴉，還有花俏的桌面圖案。不！正確的說是滿屋的簽名，無論是牆面、柱子、天花板，甚至是冷氣機與冰箱外殼，都密密麻麻寫滿來自各地客人的名字與留言，不是一面牆，而是整個屋子的六面，上下左右前與後都成為用餐客人「到此一遊」的的記憶牆。

老闆娘陳金蓮指著牆上「李小石」(已歿。2009年5月22日揹著媽祖神像登上世界第一高峰聖母峰的登山家，亦精通書畫、攝影。該尊媽祖神像現供於馬祖南竿天后宮) 的墨寶對聯，抱怨中帶著驕傲說，連這裡都被簽滿了。

飯後如果許可，可以請老闆娘關燈，你就會明瞭花俏桌面的視覺震撼。

「依嬤」在馬祖話中是「祖母」的意思，老闆娘陳金蓮中年回鄉推動社區再造，爾後創業承接店名為「依嬤的店」的老宅，沒改名直接投入餐飲業，至今已有二十五載。創業過程中，透過擅長料理的父親手把手的教學，她進行手藝傳承，並將原本重油重鹹的傳統馬祖菜，改良為現代人喜愛的健康比例。

例如招牌菜「乾鍋中卷」，靈感就是來自小時候在外婆家，長輩利用柴火灶爐邊的餘溫烘烤海鮮的記憶，使用現代鍋具，不加一滴水，不加調味料，「只靠溫度」呈現中卷最純粹的鮮甜。

無論你是初次造訪馬祖或首次到訪「依嬤的店」用餐，建議你一定要點下列幾道特色菜：

招牌紅糟肉、紅糟炒飯，老闆娘陳金蓮自豪地說，「紅糟炒飯」其實是她研發出的創意料理，依嬤的店是馬祖第一家賣紅糟炒飯的店。米粒被紅糟染成漂亮的胭脂紅，粒粒分明且帶有淡淡酒香，搭配外酥內嫩的紅糟肉，是馬祖「酒糟文化」的最佳代言。

紅糟肉

老酒黃魚，黃魚是馬祖地區重要的漁獲魚種，肉質細緻味道鮮美，過去是馬祖討海人眼中的黃金魚。因為在繁殖期會發出類似青蛙的「呱呱」叫聲而得名「呱呱魚」，又稱「黃呱魚」。黃魚一夜干使用馬祖老酒清蒸，魚肉細緻滑嫩，湯頭濃郁馨香。

老酒醉蝦，使用自製老酒料理，蝦肉結實彈牙。浸泡入味後的蝦肉鎖住了酒香極為鮮甜美味。

蘿蔔夾紫菜，馬祖季節限定特色佳餚，被稱為馬祖的「山珍海味」。馬祖因氣候較為寒冷，冬季產的白菜、蘿蔔與高麗菜更是鮮甜爽脆，合稱「馬祖三寶」。馬祖冬天出產的蘿蔔口感特別好，生吃不辣，在地人都切片後夾著紫菜吃，別有一番滋味，蘿蔔種在山坡，紫菜取至海灘礁岩，故稱「山珍海味」。

炒木瓜螺肉，木瓜螺殼如木瓜般光滑，肉體巨大，又稱椰子渦螺，肉質脆嫩、香甜鮮美，被視為「有鮑魚口感的平價海鮮」。

依嬤的店

地址：連江縣南竿鄉復興村72-1號

電話：0912 261 414

營業時間：11:00~13:30 / 17:00~19:30

FB 專頁：https://www.facebook.com/yima.kitchen