北海道美味鮮乳甜點來襲 墾丁凱撒攜手「四葉乳業」推「雪國x南島」冰火甜點季！

2026-03-15 22:02 旅遊經

墾丁凱撒攜手「四葉乳業」推「雪國x南島」冰火甜點季，11款乳香系甜點與三層英式下午茶限定登場。圖／墾丁凱撒提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

北海道美味鮮乳甜點來襲！日本北海道是國人最愛的旅遊目的地之一，到了北海道必吃，除了咖哩、拉麵、海鮮、成吉思汗烤羊肉外，北海道的鮮乳產品質量極高，路邊隨便一支霜淇淋都都能驚艷，而說到北海道的乳製品，四葉乳業（Yotsuba / 四葉特選） 絕對是頂級的代名詞，甚至被許多老饕認為是北海道鮮乳界的「天花板」，現在國人到墾丁，就能品嚐得到，墾丁凱撒再度攜手北海道頂級鮮乳品牌「四葉乳業」合作，即日起至2026年9月30日於發現西餐廳推出「雪國x南島」冰火甜點季主題企劃，由凱撒西點主廚張志宏親自操刀，以100%北海道乳源為核心，結合熱帶水果與南島食材元素，推出全新11款甜點及大廳酒吧英式下午茶，邀請旅人不用飛往日本，也能在國境之南品嚐到最香醇的雪國滋味。



主題甜點於發現西餐廳自助餐檯登場，以多樣形式呈現北海道乳製品的細緻風味，讓饕客品嚐異國美食，用味蕾就能環遊世界。圖／墾丁凱撒提供


西點主廚以北海道鮮乳、十勝鮮奶油與乳脂起司為基底，揉合芒果、百香果、鳳梨與柚子等果香元素，設計出從清爽到濃郁皆有的主題甜點。圖／墾丁凱撒提供


日本鮮乳以香濃、高品質著稱，因此不少旅日國人都會買來品嚐，其中道東地區的「十勝」更是乳製品美食天堂，看準市場對品質與多元風味的期待，墾丁凱撒西點主廚張志宏攜手「四葉乳業」合作，以產地直送的四葉特選鮮乳、十勝鮮奶油、乳脂起司等做為甜點基底，巧妙揉合芒果、百香果、鳳梨、柚子等熱帶水果，設計出11款兼具濃醇乳香與清爽口感的甜點。其中包括：以果酸平衡乳香的「檸檬苲派」、融合莓果與乳酪層次的「草莓櫻桃乳酪」，以及以芒果、柚子與洋梨交織果香的「芒柚洋梨」，讓乳香與果香在不同甜點形式中相互襯托，提供饕客從清爽到濃郁的完整味蕾體驗。



大廳酒吧三層英式下午茶每套1,180元+10_起，集結4款鹹點與4款甜點，旅人可在挑高明亮的空間中，享受悠閒午後時光。圖／墾丁凱撒提供

 

飯店更將甜點企劃從自助餐檯延伸至愜意的午後時光，大廳酒吧同步推出呼應「雪國×南島」主題的三層英式下午茶，每套售價1,180元+10%起，含4款鹹點、4款甜點與2杯飲品，鹹點如「司康」、「培根鹹派」、「菌菇塔」與「鮑魚軟法」，呈現細緻不厚重的鹹香層次；甜點則延續北海道乳源基調，搭配果香元素，推出「紅寶石巧克力夾心」、「焦糖慕斯」、「開心果莓果花圈泡芙」與「哈荔椰」，讓旅人在舒適空間中，細品由雪國乳香鋪陳出的午後風景。



以上圖片：墾丁凱撒提供

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#墾丁 #甜點 #北海道

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #老店 #名古屋 #美食探店

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2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

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2026-03-02 13:33 旅遊經

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AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

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#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

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品牌一朝翻船？茶魔陷入簡體字風波、一沐日拒蹭八卦獲盛讚...近半年十大手搖飲討論度排行

品牌一朝翻船？茶魔陷入簡體字風波、一沐日拒蹭八卦獲盛讚...近半年十大手搖飲討論度排行

2026-03-11 09:24 網路溫度計DailyView

網友熱議的十大手搖飲出爐

台灣人愛喝手搖飲的程度超乎想像，幾乎每條街巷都可以看見各大品牌林立。對許多人來說，手搖飲不再是單純解渴的飲品，而是一種生活儀式感與社交符號；它是疲累時犒賞自己的一抹微甜，也是同事間拉近距離的應援武器，這份獨特的手搖文化，早已深深融入台灣人的日常生活之中。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出近半年討論度最高的十大手搖品牌。其中，一沐日因拒蹭八卦熱度被網友評為清流手搖飲，人氣強勢衝上第九名；八曜和茶驚喜聯名Häagen-Dazs，推出史上最尊榮的草莓奶茶，引爆社群討論熱潮；茶之魔手則因簡體字海報引發爭議，雖討論度飆升至第四名，背後卻夾雜著大量的負面聲浪。究竟誰能在這次榜單中拿下人氣與口碑的雙料冠軍？本文將帶你一次看懂這場手搖戰局裡的紅與黑。

No.10 可不可熟成紅茶 KEBUKE

翻攝FB／可不可熟成紅茶

提到手搖飲界的經典代表，「可不可熟成紅茶」絕對榜上有名。這家源自台中的紅茶專門店，2008年誕生於向上市場旁，在這短短十餘年間，全台門市數量已突破170家，幾乎各大縣市都能看到它的蹤跡。品牌以英式復古風為主軸，打造出宛如老派茶商洋行的店面風格，獨特的視覺風格也成功吸引不少喜愛打卡的年輕族群。除了門市風格鮮明，可不可在飲品設計上同樣別具特色，主打帶有木質調與淡淡果香層次的茶湯風味，搭配招牌白玉珍珠、水玉等嚼感配料，整體口感更加豐富有層次。不論是清爽回甘的春芽冷露、絲滑奶香的白玉歐蕾，還是帶有優雅蜜桃香氣的胭脂紅茶，都堪稱是品牌的經典長青款，也讓可不可在競爭激烈的手搖飲市場中始終保有一席之地。

No.9 一沐日

翻攝FB／一沐日

發跡於台中一中街的一沐日，憑藉著鮮明的台味在競爭激烈的茶飲市場中脫穎而出。品牌大膽將傳統台式點心的元素融入茶飲之中，像是草仔粿、粉粿等熟悉的傳統小吃，都能搖身一變成為飲料中的靈魂主角，搭配茶湯後不只多了咀嚼感，也創造出極具記憶點的風味層次。而一沐日的接地氣作風不僅於此，過去還曾推出九層塔奶蓋烏龍綠、鹽酥雞奶蓋話題之作，這種將台灣街頭小吃精髓融入茶湯的奇想，被不少網友譽為「最有台灣味的手搖店」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年10月31日，當時藝人粿粿爆發出軌事件，由於一沐日主打草仔粿與粉粿飲品，網友發揮創意開起諧音梗玩笑，並戲稱品牌是先知。在風波不斷延燒之際，一沐日火速於官方社群表示「各位不要再幫我們創造新品了！請把空間留給我們研發部，謝謝」。這種拒蹭八卦來行銷的態度使它贏得全網盛讚，不僅單日聲量飆升1,346筆，更被網友評為全台最清流的手搖飲店。

No.8 麻古茶坊 MACU TEA

翻攝FB／麻古茶坊 MACU TEA

2008年自高雄起家「麻古茶坊」，以果粒茶為品牌的核心特色，強調現點、現切、現榨的製作方式，將當季水果與茶飲做結合，迅速在南台灣打響名號。發展至今，目前全台門市數量已突破350家，是手搖飲市場中相當具代表性的品牌之一。

麻古茶坊最受歡迎的，莫過於以水果入茶的清爽系飲品，像是經典的楊枝甘露以芒果果肉混合椰奶，再搭配上綠茶凍、葡萄柚果粒，口感酸甜層次豐富，是不少咀嚼控心目中的不敗神話；芝芝系列則在茶飲上覆蓋鹹甜奶蓋，打造綿密滑順的口感，也是呼聲最高的人氣招牌。值得一提的是，除了飲品深受大眾喜愛，麻古茶坊在品牌經營上的實力也獲得專業肯定。2023年，在《網路溫度計DailyView》所舉辦「第六屆網路口碑之星」頒獎典禮中，品牌曾一舉拿下連鎖手搖飲料的「策略卓越獎」，人氣與口碑不容小覷。

No.7 迷客夏 Milksha

翻攝FB／迷客夏Milksha

在手搖飲尚未全面邁入鮮奶化的年代，迷客夏以「為了你，我們養了一群牛」這句廣告標語，成功在無數消費者心中建立了高品質的品牌形象。自創立以來，迷客夏堅持全系列飲品不使用奶精，而是選用自家牧場生產的「綠光鮮奶」，香醇天然的口感成為品牌最具識別度的特色，也讓鮮奶系列成為不少手搖飲控的心頭好。

迷客夏的飲品種類多元，無論是茶韻悠長的經典純茶、口感滑順的鮮奶系列，或是別出心裁的手作特調，每一款都各有一票死忠的擁護者。尤其是珍珠大正紅茶拿鐵和芋頭鮮奶，不僅被封為鎮店之寶，更長年霸榜熱銷排行榜。至今，迷客夏在全台已有超過250家直營與加盟門市，憑藉高品質鮮奶原料與強大的口碑效應，成功在競爭激烈的市場中脫穎而出，並一舉奪下人氣榜單第七名。

No.6 清心福全

若要論台灣手搖飲界的長青樹，1987年發跡於台南的「清心福全」絕對是許多人從小喝到大的回憶。多年來，品牌累積了許多經典不敗的招牌飲品。其中，酸甜清爽的優多綠茶為最熱賣的代表，是不少老顧客到店必點的熟面孔；而在網路上討論度極高的「珍珠蜂蜜鮮奶普洱」，以夢幻漸層外觀加上濃郁茶香與蜂蜜甜味的搭配，也被網友評為「清心隱藏版必喝飲品」，人氣甚至一度蓋過招牌的優多綠茶。

作為全台市佔率第一的手搖飲店，清心福全除了在飲品口味上持續創新外，近年更積極透過跨界合作為品牌注入新活力。像是與航海王、哥吉拉以及三麗鷗家族等知名IP推出聯名冷飲杯與周邊商品，不僅引發粉絲搶購收藏，也成功拉近與年輕族群的距離，拿下本次排行榜第六名可說是毫無懸念。

No.5 CoCo都可

翻攝FB／CoCo都可

在百家爭鳴的手搖戰場中，主打價格親民的老字號品牌「CoCo都可」，憑藉數款熱賣多年的經典飲品，始終在消費者心中佔有一席之地。人氣招牌首推百香雙響炮和奶茶三兄弟，兩款都以豐富口感聞名，完美滿足喜歡加料的咀嚼控需求。此外，CoCo極具誠意的優惠活動也是其維持高聲量的關鍵，像是「週三好友日」珍珠奶茶第二杯0元、開工指定飲品買一送一，以及近期38婦女節推出的「粉角奶茶38元」快閃特價，都大大提升了品牌的話題性，也在網路上收穫不少好評。在《網路溫度計DailyView》的手搖飲料口碑聲量排行榜中，更是經常穩居前段班，人氣可見一斑。

除了行銷策略亮眼，CoCo的配料實力也在社群平台上引發高度共鳴。近日一名網友於Dcard發文詢問「coco最頂的配料是什麼」，文章一出立刻掀起討論熱潮，許多人一面倒點名QQ，紛紛大讚「第一名也是QQ，可以吃到兩種口味，現在又有兩杯99很爽」、「粉角跟QQ都很愛，選不出來」、「QQ真的很讚超好吃，還有之前限定的小湯圓奶茶也好好喝」。

No.4 茶之魔手

翻攝FB／茶之魔手

目前在全台擁有超過600間門市，被譽為手搖飲南霸天的茶之魔手，過去多集中在中南部地區，近年來則積極往北部發展，陸續插旗台北、新北與桃園，所到之處皆引發排隊熱潮。值得一提的是，茶魔是全台唯一擁有「自有茶園」與「五星級製茶廠」的連鎖手搖飲品牌，從茶葉栽培、採收到飲品製作都是一條龍完成，真正做到自栽、自產、自賣。其雖主打平價手搖飲，但品質絲毫不馬虎，特別是山楂烏龍、青梅青茶、藍莓凍奶茶等品項深受廣大網友的喜愛。

多年前，當疫情期間物價普遍上漲，茶魔不僅宣布凍漲，甚至主動為員工加薪，因而被網友封為全台「最有良心神店」，建立起良好的口碑。不過，近期茶魔卻出現翻車的意外。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年2月28日，台南某分店因在廣告文宣上使用「宝～渴了不…买杯凉的犒劳自己一下」等簡體字與中國用語，引發大量消費者不滿，後續分店員工甚至回嗆網友「招牌可沒吃你家大米」，其挑釁式回應更讓事件不斷延燒，當日聲量狂飆至7,588筆，帶動整年聲量高峰，直接將茶之魔手推上討論度第四名。

No.3 八曜和茶

翻攝FB／八曜和茶

近年在手搖飲市場快速竄紅的八曜和茶，最初從南部高雄起家，憑藉鮮明的品牌特色與穩定品質，逐漸打開知名度，也被不少網友封為「南部手搖四大天王」之一。隨著人氣持續升溫，品牌近年積極向被展店，目前在三重、永和等地皆陸續設立分店，讓手搖飲控不用搭車南下也能喝得到，吸引許多北部人排隊嚐鮮。

與多數主打奶茶或果茶的品牌不同，八曜和茶最大的特色在於主打「無咖啡因」的穀麥茶系列，加上簡約日系風格的店面設計，成功塑造出與眾不同的品牌形象。此外，品牌也以獨特的「編號命名」建立辨識度，像是「柚香覺醒307」、「炙燒濃乳308」都是人氣必喝款，在網路上的討論度始終居高不下。2025年11月八曜和茶與Häagen-Dazs聯名推出草莓冰淇淋白奶茶，也讓品牌聲量衝上高峰，最終順利拿下本次排行第三名。

No.2 UG Tea 樂己

翻攝FB／UG TEA

在這場手搖飲戰局中，「UG樂己」堪稱話題度最高的黑馬新星。該品牌是由歇腳亭所成立的AI智能手搖品牌，以綠色時尚為品牌視覺核心，並大膽導入頂尖的AI極粹製茶技術，將科技與茶藝完美揉合，從沖泡到出杯皆透過智能系統控制，最快只需約7秒就能完成一杯飲品。不僅徹底解決了排隊久候的痛點，更確保了每一杯茶飲的風味與品質都能達到高度穩定。而在眾多品項中，最具代表性的莫過於招牌純茶「三窨十五茉」，以濃郁的茉莉花香與清爽回甘的口感聞名，是許多人初次接觸UG時必點的入門款。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年12月21日，當日聲量雖直逼六千筆，但內容多為負面情緒。當時台北捷運發生無差別攻擊事件，導致4死11傷的悲劇，UG董事長在前往哀悼現場致意時，攜帶印有明顯品牌LOGO的飲料與花束，引發大批網友質疑消費災難而慘遭炎上，隔日董事長招開記者會致歉並表達哀悼致意初衷，本次事件導致品牌網路聲量瞬間飆升，直衝討論度第二名。

No.1 50嵐

翻攝FB／50嵐鹽埔新圍店

在百家爭鳴、新秀輩出的手搖飲戰場中，最終由50嵐以44,901筆聲量奪下本次聲量冠軍寶座。這個深耕台灣30年的經典茶飲品牌，不僅以穩定的品質聞名，更提供特定茶飲免費加料的貼心選項，加上平價親民的策略，長期深受消費者喜愛。招牌飲品如四季春、波霸珍椰、紅茶拿鐵以及冰淇淋紅茶，都成為手搖飲控必點的經典款。一名網友於threads發文提問「為什麼50嵐這麼厲害」，該則串文瀏覽書突破百萬瀏覽，吸引大量網友留言回應「品質穩定而且沒有一堆奇怪的新產品」、「小時候覺得五十嵐有點貴貴，現在覺得平價品質又穩定」、「就很穩定，想不到喝什麼就喝50嵐」。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年10月19日，BLACKPINK成員Rosé在高雄演唱會期間被拍到享用台灣手搖品牌50嵐，而她手上拿的那杯正是經典招牌「波霸紅茶拿鐵」，該話題迅速在網路上發酵，粉絲紛紛留言表示「我從今天開始喜歡波霸紅茶拿鐵」、「BLACKPINK門票買不到，但五十嵐我有」、「Rosé同款必須喝爆」。明星效應加上品牌長期累積的好評，讓50嵐在這段期間的討論聲量再度攀升，口碑與人氣雙收，拿下這次的討論度冠軍可說是實至名歸。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月2日至2026年3月3日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

2026-03-02 09:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock
示意圖／Shutterstock

過年開工不能沒有的補水神器！

年假就像一場絢爛煙火，還來不及多看幾眼就悄悄散場。紅包發完、年菜清盤，只剩下開工鬧鐘準時響起。這時若辦公桌上多了一支顏值在線、手感剛好的保溫瓶，就像替自己按下「續航鍵」。早上裝咖啡替腦袋開機、下午泡花茶為情緒降噪，順手補水，也替日常留住剛剛好的溫度。

不過，保溫瓶可不只是比外型。容量是否貼合通勤與辦公節奏？保溫、保冷的效能不能撐過一整天？瓶口設計是否順口防漏？內膽材質是否安全耐用？就連重量與握感，都會左右每天使用的心情。若打算當作禮物送給朋友或同事，品牌口碑更是關鍵，畢竟送禮送的是心意，也是面子。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱烈討論的保溫瓶品牌TOP 10，從設計質感、保溫效能到網友評價，幫你挑出最符合需求的那一款，讓開工與日常，都多一分恰到好處的溫度。

No.10 CookPower 鍋寶

翻攝官網／鍋寶好食光鍋寶以販售廚房家電、鍋具、餐廚用具為主，其中保溫瓶的種類琳瑯滿目，像是內膽有陶瓷、304、316不鏽鋼可選擇，也有不同毫升數的容量，更有吸管、手提、把手、旋蓋式及彈蓋式款式，滿足所有消費者的使用需求。

日前鍋寶推出「真空內陶瓷珍珠粗吸管杯」，不僅採雙飲杯蓋設計，附贈手搖飲專用粗吸管、抗污防塵吸管套，內層也特別使用304不鏽鋼與釉黑陶瓷，保留飲品風味、耐酸鹼更好清洗。夏天保冰、冬天保熱，900毫升大廣口、大容量裝手搖飲料也不成問題，產品通過SGS檢驗合格，讓人更安心使用。

No.9 Corelle Brands 康寧餐具

翻攝官網／Corelle Brands 康寧餐具美國品牌康寧餐具保溫瓶以「IP聯名」系列深受不少人喜愛。像是SNOOPY露營趣鋅動輕瓷大容量不鏽鋼手提保溫杯，以《花生漫畫》人氣角色點綴杯身，結合雙飲口設計與貼心提把、靜音防滑底墊，無論通勤、露營或日常外出都相當便利。內膽採用鋅陶瓷易潔層材質，通過7H鉛筆硬度測試，使用時無金屬味、不易卡色，清洗更省力。在保溫與保冰效能方面，運用真空、雙層隔熱技術，根據官方實測結果，95.6°C熱水經6小時後，仍可維持56.2°C的溫度，產品亦符合食品容器安全規範。

先前康寧餐具與全聯福利中心合作，推出Miffy保溫杯、保溫瓶等餐廚小物，廣受網友好評，「私心大推一定要把Miffy鋅陶瓷保溫杯帶回家，不僅有兩種可愛圖案、更有超方便滑蓋設計，真空設計更能保冰保熱」。

No.8 WOKY 沃廚

翻攝官網／WOKY台灣保溫杯品牌WOKY沃廚，主理人是五金代工廠第三代，希望將時間淬煉的工藝延續，以「吃進嘴裡的安心原味」為核心，開發一體成型陶瓷內膽，並融入美學設計元素，成為不少消費者的選擇。例如純鈦Ti保溫杯、VERVE零秒瓶、渾圓杯MOZU系列等都是網友近年熱烈討論的款式。

日前WOKY與QA美感合作社攜手推出「鈦陶瓷保溫瓶+冷水瓶」，主打彈蓋即飲、注水孔設計，喝水、補水不費力。保溫瓶內膽為韓國研發10%鈦陶瓷易潔塗層，好清洗也不易留異味，三層真空還能幫助阻隔外部溫度，並通過SGS檢測零重金屬、零塑化劑，輕巧瓶身方便手提或肩背。網友表示，「孩子帶去上學，自己開蓋補水，蓋子到處放，這款水壺完美解決這問題」。

No.7 Oolab 良杯製所

翻攝官網／Oolab良杯製所Oolab良杯製所創立於2019年，以「共感、共情、共好」的經營理念提供保溫瓶、隨行杯、吸管杯、手把杯等商品。品牌曾推出三麗鷗、《哈利波特》、《飛天小女警》、《葬送的芙莉蓮》等系列授權款式。

良杯製所將台灣文化納入現代品味，繼大甲鎮瀾宮系列受到好評，最近也獻上白沙屯媽祖系列不鏽鋼陶瓷易潔層隨行杯與飲料隨行斜背袋。隨行杯分為光明黃的永福款、超跑粉的典藏款，內膽特別使用硃砂紅，寓意平安與祝福，杯身則繪有媽祖像。除了可以根據情境選擇就口或加購吸管飲用，大廣口、大容量、雙層真空結構、內膽陶瓷易潔層、底部防滑杯底墊，還能將隨行杯裝進斜背袋，非常可愛又實用。今年想要跟隨白沙屯媽祖徒步進香的信眾，不妨也可以參考看看囉！

No.6 STANLEY

翻攝IG／@stanley1913_taiwan一名外國網友愛車遭烈火吞蝕，STANLEY保溫瓶內的冰塊卻完好如初的短影片，讓美國百年保溫瓶品牌STANLEY在全球迅速竄紅。

2025年9月STANLEY與韓國女團BLACKPINK成員Jennie聯名系列造成網友轟動！Quencher® Luxe Tumbler吸管隨手杯、All Day Slim Bottle曲線隨行瓶，以全黑霧面搭配底部雕花為主題，搭配質感銀色金屬光澤，展現低調奢華、率性優雅風格。瓶身均採用18/8再生不鏽鋼、雙層真空隔熱設計，標榜不含雙酚A（BPA）。其中吸管隨手杯使用FlowState™ 三段式旋轉杯蓋、Tritan™ 提把、可拆式柔軟矽膠防滑底墊，並附贈由Jennie親自設計的水豚圖案主題吊飾組；曲線隨行瓶則有防漏結構、可拆式瓶口環，輕巧尺寸方便攜帶，讓網友直呼，「真嘟很好看」。

No.5 THERMOS 膳魔師

翻攝官網／THERMOS 膳魔師德國膳魔師是不少消費者熟悉的品牌，保溫瓶種類更是推陳出新：例如全新上市的人魚漢頓系列吸管保溫瓶，大口徑設計適合盛裝飲料，另附有小百合造型吸管塞；彈蓋保溫瓶則是一按即開，兩款瓶身均採用304不鏽鋼，購買禮盒還贈送人魚漢頓限定吊飾，收藏價值滿分！膳魔師也與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的投手孫易磊聯手推出不鏽鋼真空吸管隨行瓶，透明上蓋、滑蓋開關、防滑握把與底座的細節設計，加上304不鏽鋼搭配真空斷熱層，發揮6小時保溫58度C以上、保冷9度C以下的效果，絕對是球迷不可或缺的日常小物！

今年1月30日起至11月30日止，消費者手上只要擁有不鏽鋼材質的舊保溫杯瓶就能參與舊換新活動，符合資格者即可獲得官網電子折價券200元一張，每月限領取一張，想換保溫瓶的人千萬別錯過。

No.4 ZOJIRUSHI 象印

翻攝FB／ZOJIRUSHI 象印日本百年品牌象印主要販售電子鍋、熱水瓶等家電商品，其中保溫瓶在網路上也保有高討論度！以不鏽鋼真空保溫保冷杯（SU-CA35）為例，容量350ml瓶身僅有180公克，隨身攜帶也不沉重。6小時95°C熱水保溫68°C以上、4°C冰水保冷9°C以下，特別使用「究潔耐蝕不鏽鋼」，高耐腐蝕性防鏽處理，可裝含鹽分運動飲料，不易殘留飲品顏色及異味；「一體式中栓」將中栓與墊圈合而為一，清潔簡單也解決放進包包、機車廂容易漏水的問題。晨光白、清雅粉、卡其棕、春草綠、天空藍、烏木黑及不鏽鋼色共七種顏色，讓保溫瓶也能成為日常質感配件。

網友對象印保溫杯評價，「象印那一體中栓設計，沒有零件、縫隙又少，媽媽們就是追求這種好洗好用不漏水的保溫杯啊！真的用過就回不去」。

No.3 Starbucks 星巴克

翻攝官網／星巴克星巴克不只賣咖啡和甜點，就連保溫瓶也是網路上非常搶手的熱門商品！今年適逢馬年，星巴克特別獻上開運達摩系列與柯基系列等商品：像是許願達摩不鏽鋼杯，可愛的小熊店員Bearista做出不同表情、穿上五顏六色的達摩裝扮，跟著星星元素現身於淺藍色杯身，為新的一年帶來滿滿祝福，杯體採用304與316不鏽鋼；科基花見不鏽鋼杯外觀則以溫柔粉色與淡綠層次交織，搭配被櫻花包圍的科基，讓使用者感受春意的到來，材質為304不鏽鋼。兩款保溫瓶最高耐熱溫度均可達95°C。

除了台灣販售的品項之外，國外款式也受到許多消費者推薦，在網路上熱烈討論，「星巴克保溫瓶顏色都很美」、「長效保溫小能手！無論你是愛喝熱的還是冷的，都能通通搞定」。

No.2 TIGER 日本虎牌

翻攝官網／日本虎牌Tiger日本虎牌在台灣保溫杯瓶市場中佔有一席之地，考量人權、健康與環境，強調不使用涉及戰爭的衝突礦石、氟素塗層，也不轉包生產，保溫瓶款式從彈蓋式、直飲式、杯蓋式，到適合小孩、運動使用、3D工藝等應有盡有。以「夢重力直飲型保溫杯」來說，杯身經過獨家旋壓輕量化技術，拿起來重量輕盈，減少外出攜帶負擔，一體成型的上蓋不需拆洗墊圈，回家可直接放入洗碗機、烘碗機進行清潔保養。內膽採用鏡面加工PLUS技術，讓污垢與異味不易殘留。共有三種容量、三種顏色可以選擇，其中500ml標榜6小時後95°C熱水可保溫73°C以上、4°C冷水可保冷8°C以下。

有網友在IG上分享，「很推虎牌保溫瓶這樣輕盈的尺度，有點霧面的質地，配上飽和度中性的顏色，還有好清洗的上蓋，甚至可以洗碗機／烘碗機清洗，又能6小時在外都維持喜歡的溫度，漂亮與實際兼具！」

No.1 LocknLock 樂扣樂扣

翻攝官網／LocknLock 樂扣樂扣LocknLock樂扣樂扣商品跨足鍋具、保鮮盒、水壺與保溫瓶，其中保溫瓶更是讓品牌獲得近一年網路聲量冠軍。有網友推薦「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」，「光看外表就直接給它一百分！這個杯子是絕美漸層設計，而且容量有720ml，手搖飲的大杯直接裝好裝滿，還能滿足你加料的需求！360度可旋轉粗吸管，吸料超順暢。還有保冷14小時、保溫7小時」，也有人分享，「沒看過吸管杯這麼好看的，用了兩個禮拜真的超喜歡，保冰保溫都超有感」。

近期樂扣樂扣推出DINOTAENG一系列周邊商品，像是簡約彈蓋保溫杯共有白色和米黃色兩種顏色，單手即可一鍵開蓋，安全鎖還能有效防止誤觸開關，上蓋好拆卸，清潔沒有死角，杯身使用耐腐蝕的304不鏽鋼材質，適合保溫或保冷，搭配底部防滑降噪的矽膠底墊，可愛造型讓補水成為日常療癒的一部分。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月11日至2026年2月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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