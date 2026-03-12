【三重質感手搖】天氣熱爆怎麼辦？開箱隱藏版「抒嗜SUNSAY TEA」三重店！🍎富士金萱蘋果香太高級、🍉西瓜烏龍秒消暑、🥥開心果茉莉椰奶蓋控必喝！原來完美奶茶比例就像調香一樣神奇✨快來尋找你的命定茶飲！

前幾天我在三重巷弄裡，遇見了一個微小的美好奇蹟

本來只是出門辦點雜事，卻被一陣極其淡雅的茶香溫柔地牽引過去，彷彿冥冥之中自有安排

這家隱藏版的抒嗜 𝗦𝗨𝗡𝗦𝗔𝗬 𝗧𝗘𝗔 三重店，完全顛覆了手搖飲的刻板印象🍵

他們把調配飲料當成在雕琢高級法式甜點，細節講究到讓人讚嘆，每一口都喝得到專屬於職人的精緻與溫度





奶與茶的黃金交響樂——職人級的細膩堅持 🎵

泡茶就像是在調製頂級香水一樣

這可是個極度考驗品味的技術活啊！ 市面上很多鮮奶茶鮮乳加得太多，就像是在優雅的弦樂重奏裡突然加進狂躁的爵士鼓，完全蓋過茶葉原有的細膩旋律🥁

那種厚重感真的讓人很有負擔，但抒嗜對茶與鮮乳的比例拿捏，簡直到了藝術家般吹毛求疵的地步，讓人忍不住在心裡起👏立👏鼓👏掌👏

他們真的超級無敵用心！！

這就像是一個身經百戰的高級訂製裁縫師，精準丈量出最貼合身形的完美剪裁，不多也不少，一切都剛剛好～

從一開始嚴格的選茶、控溫煮飲，到最後調製那黃金比例的過程，茶香不被奶味掩蓋，鮮乳也安分地扮演著滑順的配角，每一口都能深刻感受到品牌對細節的極致追求🥛





咬下一口隱形的蘋果——富士金萱 🍎

你平常喜歡喝無糖純茶嗎？ 很多號稱純茶控的朋友，其實都在默默忍受那種刮胃又苦澀的單調茶湯，還催眠自己這就是大人的成熟滋味🤦‍♀️

拜託請停止這種自虐行為！

請你在腦海中想像一下，清晨漫步在雲霧繚繞的高山果園裡，那種帶著微涼露水與淡雅蘋果清香的空氣撲鼻而來🌳

這就是招牌純茶富士金萱帶給我的巨大震撼，以嚴選的高品質金萱烏龍當作基底，入口的瞬間，那股純淨高雅的果香會在你舌尖上輕盈跳躍

喝起來完全沒有任何一絲澀味！





有時候遇到超級雷的合作夥伴被氣到快內傷，只要喝一口這個，心中的無名火瞬間就被這股冷靜清透的茶湯溫柔澆熄🧘‍♀️

喜好無糖純茶的朋友們請注意，那些注重茶葉品質的品茗者，這杯風味純淨高雅的傑作絕對能讓你們挑剔的味蕾徹底臣服，心甘情願成為它的忠實粉絲





喝的紅色滅火器——西瓜烏龍 🍉

我有個朋友是超級外貌協會，她說吃西瓜還要吐籽簡直太破壞優雅形象，寧願熱死也絕對不碰這種水果，這想法到底是不是很荒謬？🤷‍♀️

但她卻愛死這杯西瓜烏龍了！ 說到這杯來店人氣必點的飲品，它根本就是為了那些需要快速消暑解膩的人，量身打造的夏日救命仙丹

鮮甜果香瞬間在口腔裡大爆發💥！

新鮮西瓜那種渾然天成的天然甜美，完美融入清透回甘的春烏龍茶底中，那股茶韻輕盈到像是一陣微風輕輕拂過臉龐🍃

極致清涼解渴真的不是隨便說說！

假設你今天剛在烈日下奔波完一整天，滿身大汗快要虛脫的時候，灌下這杯絕對能讓你瞬間原地大復活～ 它就像是沙漠旅人眼中的綠洲啊🐪

那些喜歡清爽果茶，又或者是吃完重口味麻辣鍋需要消暑解膩的顧客，拜託你們一定要給它一個表現的機會

把台灣在地水果發揮得如此淋漓盡致，真的讓人喝在嘴裡，滿滿的感動一直暖到心坎裡啊❤️





味蕾的奢華雲霄飛車——開心果茉莉椰 🥥

接下來這個真的是太狂了～～

如果你跟我一樣是個無可救藥的重度奶蓋控，那你絕對要做好心理準備，這杯開心果茉莉椰真的會讓你徹底淪陷

味道濃郁到層次超級豐富🤤

底層是清甜解膩的天然椰子水加上高雅茉莉花茶，光是這樣聽起來，就已經是一杯無懈可擊的清爽神飲了，但調茶師偏偏要挑戰極限，頂端居然覆蓋上一層厚實的開心果風味奶蓋，那百分之百的濃郁堅果香氣直接無情爆擊你的靈魂深處🥜

製作完美奶蓋就像是在蓋摩天大樓，地基如果沒有打穩，上面的配料再怎麼奢華花俏也是徒勞無功，喝起來只會覺得滿嘴油膩非常可怕🏗️

鹹甜交織的口感實在太銷魂了，第一口是濃郁飽滿的鹹甜開心果香，第二口又瞬間切換成清爽芬芳的花茶香，就像在嘴巴裡看了一場精彩絕倫的魔術秀🎩

真的完全無法預測它的走向！

這種口感層次分明的創意特調，絕對會讓喜歡嚐鮮與濃郁風味的顧客一喝就上癮，每天都想來報到





生活真的需要一點儀式感✨

每天被工作跟繁雜瑣事追著跑，我們都需要一個按下暫停鍵的優雅理由，而一杯有溫度的精緻好茶就是最棒的藉口～療癒感滿分！🥰

假如你是剛做完皮拉提斯想要維持輕盈感，那帶有蘋果清香的富士金萱絕對會是你延續那份純淨氣場的最佳神隊友🧘‍♀️

就算只是剛好路過三重不知道要喝什麼，隨手帶一杯西瓜烏龍，也能幫你瞬間驅散一整天的煩悶與阿雜🌞

「抒嗜SUNSAY TEA」三重店

地址｜新北市三重區重新路二段64號

電話｜02 8977 1213